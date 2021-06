L ibera la tua creatività per stupire gli altri con bellissime acconciature estive, anche se hai i capelli corti. Guarda le foto che ti proponiamo!

Chi lo ha detto che con i capelli corti non ci si può divertire con le acconciature? Con un po' di creatività e uso di accessori e fermagli si possono realizzare divertenti chignon che - per forza di cose - saranno micro o finti.

I capelli corti si prestano ad essere ondulati in stile anni '20, oppure ad essere tutti "ingelatinati" per creare sculture artistiche. Non solo: le "spettinature" ad arte avranno un impatto ancora più d'effetto sui capelli corti.

E se ti piacciono le trecce non hai che da scegliere tra le treccine laterali e quelle che vivacizzano la sommità del capo.

Infine, non mancano le acconciature dal fascino rock per esprimere il tuo animo ribelle.

Un look proposto da Giorgio Armani

Acconciature capelli corti: gli chignon

Più che chignon veri e propri, con i capelli corti si parla di "finti chignon". Si raccolgono cioè le ciocche corte in modo messy (disordinato) con forcine

Acconciature capelli corti: i fermagli

A volte basta poco per acconciare una capigliatura corta. Si può ricorrere all'aiuto di fermagli, ferrettini, nastri e pettinini per rendere fantasioso un taglio ultra-corto

Acconciature capelli corti: le trecce

Se pensi che le trecce richiedano lunghezze chilometriche ti sbagli. Con un po' di fantasia (e tanta tecnica) si possono realizzare anche sui capelli corti. Basta giocare d'astuzia e sfruttare le ciocche laterali o della fronte. Le proposte di acconciature con trecce sono tante, dalle più romantiche alle più grintose. Le ispirazioni? Provengono dalle passerelle, dallo star system e dallo street style. E si adattano anche ai tagli molto corti.

Ecco quindi comparire sui pixie cut intrecci sorprendenti che aggiungono un tocco glam al tipico taglio a folletto. Dei caschetti si sfrutta, invece, tutta la breve lunghezza per sbizzarrirsi con treccine in grande quantità.

Uno degli hair styling più gettonati sui capelli corti è la treccina laterale aderente alla testa che dona aerodinamicità al viso, poiché aumenta il volume del ciuffo libero che cade dall'altro lato della testa. Non mancano "finti" chignon realizzati con treccine che ingannano l'occhio sulla reale lunghezza dei capelli.

Entrando nel vivo delle acconciature, vediamo un grande ritorno delle ciocche attorcigliate su se stesse, per acconciature raccolte o semiraccolte. Un'idea che regala una testa ordinata con un pizzico di brio.

Uno stile afro-chic per sentirci ancora in vacanza. Le treccine aderenti alla testa si possono raccogliere su chignon alti oppure restare libere sulla nuca, a mo' di piccole code. Viste alle sfilate di Azzaro e Elisabetta Franchi.

Acconciature capelli corti: l'effetto bagnato

I capelli ad effetto bagnato (o sleek hair o, ancora, wet look) possono essere davvero sexy e alla moda, oltre che davvero semplici da realizzare nonché versatili, in quanto declinabili in varie acconciature sia per il tempo libero che per serata mondana.

Come si fanno? Applica la cera o il gel modellante solo sulle radici e raccogli i capelli all’indietro, senza tirarli troppo, in una coda morbida che deve restare asciutta. In alternativa, puoi anche creare una pony tail laterale, oppure uno chignon da ballerina, da fissare con tante forcine, nere o colorate.

Acconciature capelli corti: il semiraccolto

È la classica scelta su cui "ripiegare" se non si desidera raccogliere i capelli in una coda o uno chignon e nello stesso tempo non si vuole lasciare i capelli sciolti perché i capelli non sono in ordine né freschi di shampoo, sono troppo piatti oppure sono ingestibili e insopportabili.

In realtà, parlare di "ripiego" riferendosi alle acconciature semi raccolte è restrittivo, perché fanno parte di una chiara scelta di stile che ha caratterizzato diverse epoche e che è ancora attuale.

Stili rock per i capelli corti

La parola chiave è cotonatura: la tecnica anni '60 con cui si movimenta qualsiasi taglio corto. Che in questo caso acquista un'aria ribelle e glam rock.

Acconciature capelli corti semplici

estro creativo. Se invece sono più corti, l'unica soluzione per sfoggiare acconciature inedite è usare accessori per capelli da puntare qui e là sulla testa.