A cconciature perfette per ogni segno zodiacale? Certo che sì. E per il cancro vincono senza dubbio la tradizione, il romanticismo e i tagli classici. Ma sempre con quel tocco in più capace di renderli unici e di tendenza. Ecco quali sono.

Sincere, dolci e paladine dei sentimenti più veri. Chi di voi è nata sotto il segno del cancro sa bene di essere mix esplosivo di ottimismo ed energia, di affetto e socialità. E questo, se da un lato vi rende le naturali organizzatrici di pranzi o cene in famiglia, dall’altro fa di voi anche delle grandi sostenitrici di una vostra routine personale, provata e ben consolidata. Niente sorprese, quindi. Nella vita ma anche nei capelli e nella scelta di acconciature perfette che vi facciano sentire sempre a vostro agio.

In grado di assicurarvi un look sempre in ordine e adatto a ogni situazione. Tagli classici, lunghi o medi ma sempre romantici e con un tocco retrò. In grado di valorizzare ed esaltare ancora di più la vostra naturale femminilità. Ecco, allora, quali sono le acconciature perfette per le nate sotto il segno del Cancro. Un richiamo alle atmosfere vintage ma che non trascura le modernità e l’innovazione. Per un hair style sempre di tendenza.

Bob lungo ondulato o wob

Tra le acconciature perfette per le donne Cancro, il bob lungo ondulato o wavy bob, è il classico taglio che non può che stare bene a tutte. Romantico, leggero e dalla forma che ricorda epoche passate. Ma senza mai rinunciare a quel tocco unico che lo rende l’hair look di maggior tendenza.

Un caschetto che va portato voluminoso, mosso. Per creare un senso di morbidezza e dinamicità alla chioma ma senza esagerare nella forma. Mantenendo sempre quel tanto che basta di eleganza e raffinatezza che solo le donne cancro sanno esprimere. E per farlo bastano davvero pochissime mosse.

Come realizzare le “onde” sulla chioma

Come? Per prima cosa si asciugano i capelli completamente, come fate solitamente. Poi, una ciocca per volta, potete realizzare dei boccoli o delle onde con l’aiuto della piastra (proteggendo sempre i capelli con uno spray termo protettivo). Infine, per dare movimento alla chioma, potete separare i capelli con le mani, preferendo una riga laterale se avete un viso lungo e centrale per chi ha la fronte piuttosto bassa. Per rendere tutto più dinamico, armonico e naturale.

E se non volete usare la piastra?

Onde senza calore

Niente paura! Le onde sui capelli si possono fare anche senza piastra per esempio:

intrecciando la chioma in delle trecce da mantenere tutta la notte;

separando i capelli in minuscoli chignon (una volta srotolati vedrete che onde).

Due metodi semplicissimi e comodi per chi ha i capelli non molto lunghi ma che garantiscono di ottenere delle onde super armoniose e delicate.

Acconciature perfette? Via libera alle code

Un’altra opzione per le donne Cancro (e tra le acconciature perfette per ogni occasione, dalla più classica alla più glamour) è la coda bassa liscia. Il liscio, infatti, è davvero il top per le nate sotto questo segno e abbinarlo ad una coda è il mix perfetto per ottenere un’acconciatura semplice ma ad alto tasso di femminilità.

Per realizzarla, potete optare per la classica coda tirata, con la riga in mezzo e super liscia. Oppure potete darle un po' più di volume, cotonando la chioma con un pettine dalla radice alle punte. Per poi spazzolare il tutto ed evitare che si formino dei nodi.

L’alternativa “mossa” e morbida

Ma se il vostro gusto è più vicino ad un look un po' più sbarazzino, non preoccupatevi. La coda bassa non deve essere necessariamente liscia. Potete anche tenere i vostri capelli mossi (naturali o realizzando delle bellissime beach waves) e legarli in una coda bassa morbida. Magari lasciando qualche ciuffo libero a incorniciare il viso. Il massimo per un effetto super romantico e una delle acconciature perfette per sfoggiare sempre uno stile unico e impeccabile.

Capelli lunghi e sciolti

E se è vero che le nate sotto il segno del Cancro sono le paladine della tradizione e della semplicità, non c’è nulla di meglio che lasciare la propria chioma libera di muoversi in modo del tutto naturale. Che sia con i capelli lisci (che come detto adorate), ricci o mossi, questa è una delle acconciature perfette e più adatte per sentirsi sempre a proprio agio (e a voi piace tantissimo). Lasciando che il vostro look esprima esattamente quello che siete.

Una pettinatura che, soprattutto per chi ha i capelli lunghi o medio lunghi, non può che farsi e farvi notare. E il motivo è presto detto. Cosa c’è di più bello che vedere una chioma sana, voluminosa e libera di muoversi. Coccolata dal vento e dai riflessi della luce. Un’immagine che regala romanticismo già solo al pensiero. E che vi donerà un look assolutamente spontaneo e affascinante.

Acconciature perfette, mai dimenticare il colore

Infine, se come detto da una parte le donne Cancro tendono ad amare il liscio, non si può certo dire che sul colore abbiano molti dubbi. Il biondo è la nuance preferita di questo segno. Per chi ha già i capelli naturalmente del colore dell’oro nessun problema, ma per chi non li ha? Vale la stessa cosa. Basta scegliere la tinta giusta. Via libera a tutte le tonalità di biondo e castano chiaro tendente al cenere.

Ma anche a effetti come il Balayage anche detto “baciata dal sole”. Una tecnica di schiaritura che grazie a delle pennellate sulla chioma, dona una serie di sfumature super naturali ai capelli. Proprio come dopo una giornata passata sotto il sole. Una tra le acconciature perfette per dare volume alla chioma e un tocco di seduzione senza pari.

Come dire, voi del cancro potete permettervi davvero di tutto. Grazie all’innegabile fascino e alla vostra femminilità delicata. Dei look classici che, oltre a non farvi mai passare inosservate, vi consentono di essere sempre all’ultima moda. Con acconciature perfette e di tendenza in ogni occasione. Per un effetto super!