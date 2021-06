L a ricrescita scura è di tendenza, meglio se su capelli biondi portati con tagli corti e look un po' messy. Guarda le foto a cui ispirarti

Sarà per via del lockdown, sarà per l'evoluzione delle tendenze beauty, fatto sta i capelli biondi con radici scure non danno più (tanto) scandalo. Se da un lato, il momento contemporaneo ha reso un po' tutti i look disimpegnati; dall'altro lato, diverse celeb hanno iniziato già da qualche anno a sfoggiare con nonchalance la loro base scura.

È il caso, per esempio, della modella Hailey Bieber e delle attrici Kristen Stewart e Margot Robbie che ne hanno fatto un marchio di fabbrica. Difficile trovare sciatti i loro capelli biondi con radici nette. Anzi, a guardar bene, l'evidente ricrescita emana un-certo-non-so-che di fascinoso. Sicuramente l'hair look è sfrontato, in virtù della sua anima rock e ribelle. Se poi è accostato ad acconciature raccolte, la chioma bi-color aggiunge quel tocco di grinta che rende l'insieme più urban chic. Il look parte proprio dai contesti metropolitani.

Insomma, il contrasto tra base scura e capelli biondi è un trend in crescita, e che nasce anche dalla mancanza di tempo, o meglio, dalla presa di posizione che non tutte possono (o vogliono) perdere energie e minuti preziosi dietro la ricrescita tra una tinta e l'altra. Ed è giusto che sia così. Si tratta di un modo di vivere tipico delle grandi città, dove tra l'altro non c'è tempo per notare i capelli "in disordine" delle altre. Un modo di pensare che sta sconfinando anche in contesti di dimensioni più ridotte. Non a caso, da quando esiste la moda, lo street style fa tendenza, ed è da lì che partono i look più estrosi e divertenti.

Detto ciò, stai pensando di non ritoccare più con tanta frequenza la tua ricrescita scura? Sei nel posto giusto! Ecco una serie di foto inspo + indicazioni su portare i capelli biondi con base castana o nera.

Capelli biondi con ricrescita scura

L'attrice Margot Robbie

Per capelli biondi con ricrescita scura non intendiamo la ricrescita sfumata tipica dei colpi di sole, ma ci riferiamo alle radici di almeno 3 cm che staccano in modo netto dal resto della chioma. È il look alla Margot Robbie, dove il biondo freddo contrasta meravigliosamente con una ricrescita che sembra quasi nera (anche se nella realtà è castana).

L'attrice Kristen Stewart

I capelli biondi con radici scure danno un look grintoso alle acconciature messy con capelli spettinati in modo casuale, come li porta l'attrice Kristen Stewart.

Le radici scure sfumate tra i capelli biondi rendono meno rigoroso un taglio corto alla garconne.

Per un'acconciatura che si sposa bene con la base scura, l'ideale sono i ferrettini neri che creano un bel contrasto netto con i capelli biondo platino.

Ecco una ricrescita nera scura netta ma appena accennata sui capelli biondo miele.

Il carré dalla texture stropicciata in stile grunge è più in sintonia con le radici scure sui capelli biondi.

L'attrice Scarlett Johansson porta una ricrescita biondo scura che crea un dolce contrasto con la sua chioma biondo miele.

In passerella la modella Karlie Kloss "esagera" sfoggiando una ricrescita di 4 dite ma che ben si armonizza con il suo carrè lungo biondo dorato.

Le acconciature casual stile messy bun hanno una marcia in più se accompagnate da una ricrescita scura su capelli biondi. In alto un look di Jean Louis David e in basso la modella e attrice Cara Delevingne.

La modella Candice Swanepoel

La ricrescita scura, appena evidente, di Elle Fanning smorza il rigore del suo biondo platino, non perdendo in eleganza, anzi acquisisce freschezza.

Un look di Framesi

Un look di Jean Paul Mynè