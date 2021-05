Capelli lisci e umidità: 5 consigli e prodotti (che funzionano!)

A causa di pioggia, vento e umidità i capelli lisci diventano facilmente crespi perdendo di disciplina e morbidezza. Tutte le chiome hanno bisogno di cure costanti per apparire sempre belle e in ordine nonostante il clima non sempre favorevole. Ecco 5 consigli e i prodotti per capelli perfetti anche quando piove

Capelli lisci e umidità: l'hair care di cui hai bisogno

Se hai i capelli lisci saprai benissimo che il tuo "nemico numero 1" è l'umidità. Che siano lisci naturali oppure ottenuti con phon e piastra questa tipologia di capelli soffre molto a causa della pioggia e del vento.

Per prendersi cura dei capelli lisci, è necessario proteggere la fibra del capello (in particolare dal calore) per facilitare la stiratura e farla durare nel tempo. Inoltre, ciò aiuta a rinforzare i capelli prima e dopo il passaggio della piastra senza appesantirli.

Indispensabile per avere capelli lisci a lungo è idratare in profondità il capello, usando ingredienti nutrienti e naturali. Successivamente è utile scegliere prodotti per lo styling disciplinanti e fluidi anticrespo che aiutano nel momento dell'asciugatura e ti permettono di ottenere capelli lisci come la seta, creando una barriera protettiva per i fusti e le cuticole.

Scopri i 5 consigli per avere capelli lisci e i prodotti da provare subito!

1) Pre-asciugare i capelli senza il phon

Prima di accendere il phon e procedere con lo styling ti consigliamo di lasciare che i capelli si asciughino naturalmente e in modo lento. Questo passaggio ti aiuterà a evitare l'effetto crespo ed elettrostatico.

Dividi i capelli in ciocche e applica un siero o fluido lisciante per agevoltarti nella asciugatura. Per questo primo passaggio non è necessario usare una spazzola - che renderebbe più voluminosi i capelli - e puoi aiutarti solo con le mani.

2) Per lisciare i capelli usa una spazzola in setole

Mentre asciughi i capelli utilizza una spazzola in setole al posto della "classica" spazzola rotonda. In questo modo riuscirai a ottenere un'asciugatura molto più liscia e disciplinata.

Forse non sai che le setole (in particolare quelle di cinghiale, sorry) aiutano a sigillare le cuticole, rendendo i capelli più luminosi e morbidi. Usa la spazzola per dirigere le cuticole verso il basso e il flusso d'aria calda per sigillare al loro interno l'umidità.

Ovviamente in commercio esistono anche delle spazzole in setole sintetiche e fanno egregiamente lo stesso lavoro di quelle animali! Una scelta cruelty free che sicuramente apprezzerai.

3) Asciuga i capelli completamente

Asciugare i capelli completamente è fondamentale se vuoi eliminare tutta l'umidità e ottenere un effetto liscio come dal parrucchiere. Quando sono bagnati i capelli continuano ad assorbire l'umidità, con la ovvia conseguenza che rapidamente appariranno crespi.

Una volta finito di asciugare i capelli, sigilla il tuo styling passando su tutta la capigliatura un getto d'aria fredda, in questo modo le cuticole si sigilleranno e i capelli non assorbiranno più l'umidità.

Anche il tipo di phon un ruolo importante al fine di ottenere un look impeccabile, i più consigliati per i capelli lisci sono quelli agli Ioni. Infine, per il tocco finale, passa su tutti i capelli la piastra (facendo attenzione alla temperatura) per eliminare gli ultimi gonfiori e assicurare ai capelli una piega perfettamente liscia.

4) Porta con te un accessorio anti-umidità

Se sai che la giornata potrebbe essere umida o piovosa metti al sicuro la tua chioma con un capello o un foulard. Questi accessori, oltre ad essere molto di tendenza avranno anche la funzione di riparare i tuoi capelli dalle intemperie assicurandoti così una chioma liscia a lungo.

5) Le pettinature anti pioggia

Infine, sappi che esistono anche delle pettinature anti-pioggia. Se i tuoi capelli soffrono particolamente dei cambiamenti climatici, una soluzione infallibile è quella di acconciare la chioma per evitare che vento e pioggia rovinino la piega.

Dalla coda bassa al messy bun fondamentale è anche l'uso degli elastici giusti, che non segnano e tirano i capelli. In questo caso puoi utilizzare sia gli scrunchies, gli elastici in tessuto (adorati da tutte) oppure gli elastici arricciati, che tra l'altro non fanno nemmeno venire il mal di testa!

Prodotti capelli lisci: le novità da provare

Pantene, Miracle Shampoo Protezione Cheratina Lisci Effetto Seta. Prezzo: 6 € Yves Rocher, Shampoo Crema - Lisci. Prezzo: 4,95€ Sol de Janeiro, Brazilian Joia Shampoo. Prezzo: 25 € RedKen, SatinWear 04. Prezzo: 25,90€ Virtue, Crema lisciante anticrespo. Prezzo: 48€ Garnier Fructis, Hair Food Shampoo lisicante per capelli da lisciare alla Macadamia. Prezzo: 4,99 € Diego dalla Palma, Crema Lisciante. Prezzo: 15,90€ TIGI, Bed Head Control Freak. Prezzo: 7,10 € Kerastase, Discipline Fluidissime. Prezzo: 30€ Alfaparf, Keratin Therapy Lisse Design. Prezzo: 9,99€ Freshly, Hair Radiance Keratin Spray. Prezzo: 16€ Olaplex, Set Completo. Prezzo: 89,99€ Kativa, Stiratura Brasiliana Liscio Perfetto. Prezzo: 19,99 €