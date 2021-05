Capelli sottili da sogno: tutti i trucchi per esaltare e rinforzare la tua chioma

I capelli sottili, quando curati e nutriti nella maniera corretta, sono meravigliosi. Lucidi, morbidi e setosi, hanno un fascino irresistibile. Chiaramente, essendo molto delicati, richiedono una serie di accortezze per apparire sempre forti e pieni di vitalità.

I capelli sottili possono dipendere sia da fattori ereditari, sia da cause esterne come l’assunzione di farmaci o una cattiva alimentazione. Inoltre l’esposizione al sole, l’utilizzo di prodotti aggressivi e colorazioni troppo frequenti, possono contribuire a spezzarli.

Tuttavia, se curati nel modo giusto, sono davvero invidiabili, sprigionando una splendida lucentezza che non passa inosservata. Scopri i trucchi per avere una chioma da favola, sana e rinforzata!

Alimentazione corretta

La qualità dei capelli comincia dalla tavola: esiste una grande varietà di cibi ricchi di proprietà benefiche per la salute della tua chioma e in particolare sul cuoio capelluto.

Vediamo alcune categorie di alimenti irrinunciabili se vuoi prenderti cura dei tuoi capelli.

Uova

Le uova contengono vitamina B, che aiuta la crescita dei capelli e li rende più robusti e resistenti. Per tale motivo, questi alimenti sono spesso utilizzati anche per gli impacchi naturali, in quanto nutrono i follicoli piliferi donando morbidezza e robustezza alla chioma.

Come fare una maschera all'uovo?

Per rinforzare i tuoi capelli sottili, soprattutto se molto secchi, puoi realizzare una maschera nutriente con: 1 tuorlo d’uovo, 1 cucchiaio di miele e 1/2 cucchiaino di olio d'oliva. Mescola questi ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso, poi passalo su ogni ciocca e lascialo in posa per circa 20 minuti. Risciacqua per bene e poi procedi con lo shampoo.

Alimenti ricchi di acidi grassi omega3

Gli omega3 hanno il superpotere di favorire la sintesi di proteine come la cheratina, una delle principali componenti della fibra capillare, molto resistente e insolubile in acqua. Alimenti come noci, semi di soia e di lino, pesce azzurro, quindi, sono grandi alleati della tua chioma.

Frutta e verdura di colore arancione

Quante volte, fin da bambini, ci siamo sentiti dire che gli alimenti arancioni aiutano l’abbronzatura perché stimolano la produzione di melanina? Ti sveliamo che carote, arance, peperoni e mandarini contribuiscono anche a nutrire la tua chioma, rinforzandola.

Frutta contenente vitamina C

La vitamina C è fondamentale per la produzione di sebo, che essendo una sostanza oleosa stimola la crescita naturale dei capelli e ne aumenta la lucentezza. Via libera quindi ad agrumi, ananas, kiwi, fragole, ciliegie!

Semi e frutta secca

Mandorle, noci e frutta secca contengono un’alta quantità di zinco, che ha un forte potere anti-caduta. Questo è presente anche nei semi di girasole e di zucca.

Le noci, inoltre, contengono acidi grassi che aiutano i capelli a mantenersi lucidi.

Orzo

L’orzo contiene vitamina E, che protegge il cuoio capelluto dai raggi solari, che tendono a rendere secca la cute. Questo cereale aiuta dunque i capelli a crescere senza sfibrarsi e rovinarsi.

Scegli uno shampoo specifico per capelli sottili

Sei hai una struttura capillare sottile, devi scegliere un prodotto detergente adeguato che non appesantisca ulteriormente la tua chioma, ma che possieda proprietà rinforzanti e nutrienti.

Inoltre, questa tipologia di shampoo conferisce ai capelli un aspetto più voluminoso. Abbina poi a questo articolo un balsamo appropriato, con una formulazione in crema ricca e densa, ma che non secchi le punte.

Impara le abitudini per farli sembrare più spessi

Hai mai sentito parlare di buone abitudini nell'hair care? Esistono anche per i capelli sottili! Parliamo innanzitutto di come pettinarli: scegli una spazzola o un pettine con setole morbide.

Le setole in bambù, per esempio, permettono di sciogliere delicatamente i nodi e inoltre stimolano il cuoio capelluto e la circolazione del sangue.

Quando necessiti di pettinare i capelli bagnati, non puoi che utilizzare la Tangle Teezer, una spazzola innovativa che districa i capelli senza fare male né strapparli.

Inoltre è presente in differenti dimensioni, tra cui una molto pratica da borsetta in diversi colori e fantasie, dall’animalier alle texture olografiche o glitterate… Un accessorio glamour irrinunciabile!

Scegli l'acconciatura giusta

I tuoi capelli sottili non sono una "condanna", specie se sai come valorizzarli. Possono diventare, infatti, davvero pazzeschi scegliendo una delle 10 acconciature che li rendono voluminosi.

Se pensavi che la finezza della tua chioma ti imponesse di sfoggiare i "soliti" tagli, sei fuori strada: puoi scegliere tra bob corto, lob, bob con frangia, haircut lunghi e scalati o per un look messy che può dare sicuramente volume.

Se sei più convenzionale opta invece per un taglio pari, come per esempio un carrè o medium bob.

Sfrutta gli hack per farli apparire al meglio

Conosci tutti gli hack per trasformare i tuoi capelli sottili? No? Allora ci pensiamo noi a guidarti. Niente paura, sono dei trucchi davvero semplicissimi!

Il metodo migliore è l’ asciugatura a testa in giù : asciughi i capelli dalla radice senza bruciare le punte e rendi la tua chioma notevolmente più voluminosa e corposa!

: asciughi i capelli dalla radice senza bruciare le punte e rendi la tua chioma notevolmente più voluminosa e corposa! Per quanto concerne la piega, buttati sull’effetto mosso: per evitare di utilizzare il ferro, che potrebbe bruciare i capelli, puoi provare il caro vecchio metodo dei bigodini delle nostre nonne, oppure le trecce. Queste ultime possono aiutarti a creare delle onde molto belle se tenute in posa almeno 6 ore (meglio se di notte).

Ancora, in commercio è facile trovare oggi dei rulli, generalmente in seta, attorno ai quali arrotolare i capelli per ottenere dei boccoli senza calore.



Se invece vuoi rimanere sul liscio, ti consigliamo di utilizzare una spazzola lisciante al posto della classica piastra. Gilde Hot di GHD offre un rapporto qualità/prezzo interessante. Questo brand professionale, utilizzato anche in salone dalle parrucchiere, ha realizzato un prodotto che sebbene abbia lo scopo di eliminare il crespo, permette comunque di ottenere una piega dritta senza rinunciare al volume.

Fai attenzione alle pettinature che realizzi: chignon o code molto strette esercitano una notevole tensione sulle radici, spezzando più facilmente i capelli. Crea quindi code morbide, magari utilizzando degli scrunchies da abbinare ai tuoi look!