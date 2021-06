P er molte il castano è un colore anonimo, soprattutto nelle sue sfumature più cenere, ma vi faremo cambiare idea con questo focus dedicato a questo colore di capelli che può essere davvero magnetico e sofisticato, basta capire quale sfumatura di castano è più adatta a voi, strizzando l’occhio all’Armocromia!

Del castano ci piace l’intensità e la capacità di mettere in risalto sia gli occhi chiari che quelli scuri. Dai più chiari e delicati, passando per quelli ramati o dorati e fino ai castani quasi neri le possibilità sono infinite e come sempre per scegliere la sfumatura più adatta a voi potete fare riferimento ai principi dell’Armocromia, partendo dal vostro sottotono di pelle. C’è un castano ideale per tutte: ecco la nostra guida per sceglierlo in base alla vostra stagione cromatica!

Come scegliere il castano giusto

Primo passo conoscere il vostro sottotono di pelle: è caldo oppure freddo? Fate il test del sottotono per scoprirlo e capire se la vostra tonalità di castano ideale appartiene ai castani caldi, dorati, ramati e caramello perché il vostro sottotono è caldo, oppure ai castani freddi come il cenere, perché il vostro sottotono è freddo.

Castano caldo a chi sta bene

I castani caldi hanno sfumature dorate o ramate, sono nuance ricche e avvolgenti. Si armonizzano con le stagioni cromatiche calde e quindi le donne primavera e autunno che, nelle versioni primavera brillante, autunno soft e profondo, sono naturalmente castane. Nel caso in cui siate naturalmente bionde o rosse invece, riprodurre dei castani caldi, più o meno intensi a seconda del vostro sottogruppo cromatico, può funzionare, perché armonici con l’incarnato dorato. Vediamo le tonalità migliori per ciascun sottogruppo delle stagioni primavera e autunno.

Il castano per la stagione primavera

La donna primavera può avere di base i capelli biondi (primavera chiara), rossi (primavera calda) oppure castani (primavera brillante). Per ciascun colore base di partenza c’è una sfumatura di castano ideale, vediamole!

Se appartenete alla stagione cromatica primavera chiara siete naturalmente bionde, avete occhi verdi o azzurri e incarnato dorato che vi permettono di portare dei castani medio-chiari mixati rame e oro, proprio come Emma Stone che è naturalmente bionda ma porta bene un castano dorato ramato di intensità media che le fa risaltare la pelle e gli occhi.

Se appartenete alla stagione cromatica primavera calda siete naturalmente rosse, beate voi! Se desiderate togliervi lo sfizio del castano potete optare per un castano medio ramato come Lindsay Lohan, che di base è rossa naturale ma spesso si scurisce.

Lindsay Lohan, vera primavera calda per via dei suoi capelli rossi naturali, scurisce verso il castano mantenendo la sua naturale componente ramata che le dona molto

Se appartenete alla stagione cromatica primavera brillante siete naturalmente castane, come Adriana Lima. Questa particolare versione di primavera, contrastata e più intensa delle altre due tipologie è davvero bellissima in versione castana, può quindi optare per una leggera doratura sulle lunghezze ma mantenere il suo castano naturale per le radici.

Adriana Lima, primavera brillante, ha i capelli naturalmente castani che occasionalmente schiarisce sulle lunghezze verso il castano dorato

Il castano per la stagione autunno

La donna autunno può avere di base capelli biondi o castani chiari (autunno soft), rossi (autunno caldo) oppure castano intenso (autunno profondo). Vediamo le sfumature di castano ideali per ciascun sottogruppo di questa stagione cromatica.

Se appartenete alla stagione cromatica autunno soft siete bionde naturali o castane chiare. A questa tipologia cromatica non dona un castano troppo scuro che farebbe effetto “parrucca”, ma piuttosto una tonalità medio-chiara e soft, dorata, come quella di Kaia Gerber, che rispetti la delicatezza e il calore di questa tipologia cromatica.

Kaia Gerber, autunno soft, ha capelli di base castano cenere chiaro che scalda leggermente con morbide sfumature dorate

Se appartenete alla stagione cromatica autunno caldo siete naturalmente rosse, ed è sempre un peccato alterare questo raro e bellissimo colore di capelli, ma capiamo che diventare delle magnetiche castane possa essere uno sfizio che anche voi vogliate togliervi almeno una volta nella vita! Rispetto alla donna primavera calda, anche lei rossa naturale ma più chiara e delicata, che porta bene dei castani medio-chiari e dorati ramati, la donna autunno porta bene castani più scuri e ricchi, come il tabacco o il cioccolato, dalle sfumature ramate.

Julia Roberts, autunno caldo di base naturalmente rossa, scurisce verso un ricco castano tabacco mantenendo la sua sfumatura ramata che le accende gli occhi nocciola

Se appartenete alla stagione cromatica autunno profondo siete naturalmente castane scure. La scurezza è la caratteristica dominante e unica di questa tipologia cromatica quindi l’opzione migliore sarebbe intensificare il proprio castano, sempre in versione calda quindi tabacco o cioccolato, con sfumature dorate o nocciola, perché in questo caso il ramato potrebbe appesantire un po’ l’immagine.

Emily Ratajkowski è una autunno profondo che mantiene il suo castano scuro di base, scaldandolo leggermente verso il dorato

Castano freddo a chi sta bene

I castani freddi hanno sfumature cenere. Si armonizzano con le stagioni cromatiche fredde e quindi le donne estate e le donne inverno. Le prime non dovrebbero esagerare con intensità e brillantezza del colore che potrebbe sovrastarle, mentre le seconde possono optare per tonalità di castano più scure.

Il castano per la stagione estate

La donna estate può avere di base capelli biondi (estate chiara), biondo scuro o castano chiaro (estate soft) oppure castano cenere da chiaro a medio (estate fredda). Vediamo le sfumature di castano ideali per ciascun sottogruppo di questa stagione cromatica.

Se appartenete alla stagione cromatica estate chiara siete naturalmente bionde e la vostra dominante molto chiara di pelle, occhi e capelli preferisce dei castani da medi a chiari cenere, come quello che ha portato anche Elle Fanning. Un castano intenso invece farebbe effetto “parrucca” quindi meglio evitarlo.

Elle Fanning è un’estate chiara perché bionda naturale, il castano scuro potrebbe sovrastarla, meglio un castano chiaro cenere che rispetta la sua delicatezza

Se appartenete alla stagione cromatica estate soft siete bionde naturali o castane chiare. A questa tipologia cromatica non dona un castano scuro e ramato, ma una nuance media e non necessariamente fredda, come quello che porta Emma Roberts: medio e dorato.

Emma Roberts, estate soft, si valorizza con un morbido castano medio dorato

Se appartenete alla stagione cromatica estate fredda siete naturalmente castane cenere, da chiaro a medio. Questa tipologia di estate è la più intensa e contrastata tra i tre sottogruppi e ha come dominante la freddezza spiccata di pelle, occhi e capelli, quindi mantenere il contrasto medio-alto tra pelle e capelli è la soluzione migliore, ovviamente optando per una sfumatura cenere. Restare castane per questa tipologia cromatica significa valorizzare molto gli occhi azzurri, lo consigliamo!

Allison Williams, estate fredda, porta un castano cenere chiaro che la rende molto sofisticata e accende i suoi occhi azzurri

Il castano per la stagione inverno

La donna inverno può avere di base capelli castano cenere da chiaro a medio (inverno freddo) oppure castano cenere scuro o nero (inverno profondo e brillante). Il castano è il suo colore di partenza quindi è già perfetto per lei! Vediamo sfumature e intensità ideale che funzionano per ciascun sottogruppo di questa stagione.

Se appartenete alla stagione cromatica inverno freddo avete capelli castano cenere da chiaro a medio. Anche se questa tonalità sembra perfetta per essere intensificata le donne inverno freddo vengono sovrastate da castani troppo scuri. Suggeriamo quindi di mantenere la propria sfumatura naturale, con una eventuale intensificazione al massimo di un mezzo tono e di rimanere nel cenere, o cenere nocciola.

Lily Collins, inverno freddo, elegante nel suo naturale castano cenere chiaro

Se appartenete alla stagione cromatica inverno profondo siete castano cenere scuro o nere. Di fatto questo è un castano bellissimo, lucido e d'impatto, per cui non andrebbe alterato ma eventualmente solo lucidato. Sostiene splendidamente gli occhi scuri di questa tipologia cromatica e non andrebbe mai scaldato verso il rame o l’oro.

Dua Lipa, inverno profondo, bellissima e magnetica con il suo naturale castano scuro cenere

Anche la donna inverno brillante parte da una base di capelli castano cenere medio-scuro o nera, ma a differenza della donna inverno profondo ha occhi chiari “gioiello” e pelle alabastro. Per non perdere questo bel contrasto naturale tra pelle chiara e capelli scuri la donna inverno brillante si valorizza se mantiene il contrasto alto, quindi sì a un castano scuro cenere, pieno e brillante!

Zooey Deschanel, inverno brillante, scurisce il suo castano medio verso un castano cenere molto scuro e lucido che esalta la sua pelle diafana e gli occhi gioiello