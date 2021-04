Come rimediare ai colpi di sole sbagliati

U na guida completa per risolvere il timore numero 1 della chioma sunkissed: i colpi di sole venuti male! Leggi i rimedi professionali (e non), suggeriti dagli esperti

È tra gli incubi peggiori di chi si rivolge al parrucchiere con la richiesta di una chioma sunkissed: uscire dal salone con i colpi di sole sbagliati! Un disastro che, a ben guardare, può assumere significati diversi. Le agognate "striature" possono, infatti, essere troppo chiare o troppo scure o, ancora, troppo nette e larghe! E tendere all'arancione. Insomma, un risultato ben lontano da quel bellissimo mix di biondi dorati e castani chiari dosato ad arte che sogni sfogliando le immagini di Google o delle riviste. Magari ispirandoti agli hair look delle star.

Cosa fare per rimediare ai colpi di sole che non piacciono

Per prima cosa, è bene abbandonare l’idea di porre rimedio da sole coprendo i colpi di sole con una tinta casalinga: il rischio di ritrovarsi con una capigliatura arancione o verdastra è altissimo! Al limite, si può ricorrere a una colorazione diretta, che copra temporaneamente il fatale errore. È un prodotto che si deposita sui capelli, senza intaccarne il fusto già abbastanza compromesso dalla decolorazione, e va via dopo 6-8 shampoo. In attesa di andare da un professionista.

Il suggerimento è, quindi, di rivolgersi al parrucchiere, spiegando in dettaglio cosa non piace dei colpi di sole appena effettuati. I tempi? Meglio non aspettare più di una settimana.

Come sistemare i colpi di sole venuti male?

Abbiamo posto la domanda a 3 guru delle colorazioni, che ci hanno aiutato a tradurre il “parrucchierese” nei desideri di chi si immagina con una chioma baciata dal sole come quella di Gigi Hadid.

La correzione dei colpi di sole sbagliati va di pare passo con "cosa" nello specifico non piace.

Se i colpi di sole sono troppo chiari

Le meches o i colpi di sole sono chiari e uniformi? «Un effetto da bionda “piatta” (quando in realtà si desiderava "movimento") si contrasta inserendo delle zone di biondo più scuro, che diano profondità alla colorazione e nuova dimensione al taglio» – dice Katia Prosapio, hairstylist per Jean Louis David

Sono chiari ma con striature che non piacciono?

In questo caso, i colpi di sole troppo chiari si possono “riflessare” con maschere coloranti che, oltre a risolvere il problema, nutrono i capelli sensibilizzati dalla schiariture precedenti. «Se si desidera scurire in modo più duraturo ma meno definitivo di una tinta, si può chiedere una colorazione semi-permanente e senza ammoniaca» – dice Pino Buonarrivo, hair stylist e teacher Evos Parrucchieri.

Quali sono tonalità giuste per correggere i colpi di sole?

Le nuance per sistemare meches e colpi di sole venuti male sono quelle castane. Il parrucchiere le sceglierà in base all’altezza di tono del biondo che deve perfezionare. Le tecniche più nuove creano effetti lucidanti che mirano sia a scurire leggermente i colpi di sole troppo biondi che contemporaneamente a ottenere i riflessi desiderati. È il caso di “Chocolat Blush”, un servizio esclusivo proposto da Franck Provost che rimedia in modo delicato alla schiaritura che non piace. Nei saloni Jean Louis David, la tecnica Lift Color rimedia ai colpi di sole troppo chiari, procedendo “al contrario”: il colore scala da una tonalità più chiara alla radice fino ad una più scura sulle punte, il tutto con effetto progressivo.

I colpi di sole di Gigi Hadid come fonte di ispirazione

Se i colpi di sole sono troppo scuri

Le schiariture sui capelli si vede troppo poco? «L’ideale è ripetere i colpi di sole, ma solo su punti strategici del taglio: così si ottengono due intensità di biondo che incorniciano il volto e creano un look personalizzato – risponde Katia Prosapio di Jean Louis David». Su chiome molto lunghe si può osare di più, inserendo nuove ciocche chiarissime che nel complesso aggiungono luminosità.

Se i colpi di sole sono troppo larghi

Le meches somigliano più a fasce contrastanti tra biondi e castani, anziché a schiariture armoniche? «Le opzioni sono due – suggerisce Lucia Barra, trainer di Frank Provost - si possono creare delle ciocche più profonde con una tonalità di biondo diversa: in questo modo riduce la larghezza della “striscia”. Oppure si può optare per una colorazione più uniforme su tutta la chioma, per poi creare dei colpi di sole più delicati e naturali».

Gli effetti marcati che danno l’impressione di avere una testa a strisce si correggono con giochi di sfumature tra il colore di base e lo schiarente, soprattutto se i disegni netti sono solo sulle radici.

I colpi di sole dell'attrice Margot sono del tipo a fasce, ma sottili.

Se i colpi di sole sono troppo gialli

Spesso il capello schiarito fa emergere per natura l’antiestetico pigmento giallo: «se risulta eccessivo, in salone si esegue un servizio colorazione non invasivo che neutralizza il giallo. Poi è importante mantenere questo effetto anche a casa con shampoo e balsami adeguati: di solito contengono pigmenti viola che “azzerano” i colpi di sole troppo gialli» - continua Lucia Barra di Franck Provost.

Si possono scurire a casa i capelli con meches?

Se sei sicura di voler correggere da sola schiariture e colpi di sole che non ti piacciono, è bene procedere con cautela. Utilizza colorazioni semipermanenti che si eliminano dopo alcuni lavaggi. Sconsigliato l’henné o altre tinte di natura erboristica perché non si può sapere a priori come il capello decolorato reagirà a contatto con erbe tintorie.

Un rimedio per rimediare ai colpi di sole venuti male è usare il tonalizzante, un prodotto in vendita nei negozi di fornitura per parrucchieri, che “aggiusta il tono” di una colorazione sbagliata. Non fa danni e colora solo superficialmente, in base alla quantità di pigmenti contenuti. Se l’obiettivo è scurire la chioma, si suggerisce di acquistare un prodotto sui toni caramello-castano.

Cosa si può fare a casa prima di andare in salone

“Limitarsi” a usare shampoo antigiallo se occorre, oppure prodotti specifici per i capelli colorati che, oltre a proteggere il colore, idratano e nutrono a fondo la fibra capillare. «Per gli "interventi" più seri è bene affidarsi ai coloristi di professione» - concludono all'unanimità gli esperti di colorazione.

Go Blondie shampoo di JEAN LOUIS DAVID



Maschera arricchita di pigmenti viola e polvere di zaffiro aiuta a neutralizzare i riflessi gialli dei capelli biondi. Illumina all’istante e ha un’azione riflettente che esalta e prolunga l’effetto luce. Nei saloni Jean Louis David. Creattiva Professional GLOSS COLOR maschera ravvivante di CREATTIVA PROFESSIONAL In 8 nuance (castano naturale - biondo naturale - perla - caramello - cacao - zafferano - peperoncino - argento), accentua o corregge i riflessi dei colpi di sole sbagliati. Si scarica dopo 8-10 lavaggi. In vendita nei negozi per acconciatori e nei saloni EVOS PARRUCCHIERI. In 8 nuance (castano naturale - biondo naturale - perla - caramello - cacao - zafferano - peperoncino - argento), accentua o corregge i riflessi dei colpi di sole sbagliati. Si scarica dopo 8-10 lavaggi. In vendita nei negozi per acconciatori e nei Purple Balsamo di ELVIVE L'Oréal Paris



L'innovativa formula color correcting arricchita con pigmenti viola e filtro

UV, neutralizza istantaneamente i toni caldi giallo/arancio, deterge e nutre

delicatamente i capelli ravvivandone la luminosità del colore. Pigments, pigmenti puri di ALFAPARF MILANO



Ideale per ravvivare i riflessi dorati dei biondi caldi, sia naturali che cosmetici, e arricchire di delicati riflessi i capelli naturali. Si spruzzano sulla chioma senza risciacquare. Nei negozi di articoli per parrucchieri.

Aveda Camomile color conditioner, balsamo alla camomilla di AVEDA Aggiunge toni dorati a sfumature (più chiare di capelli), grazie alla camomilla e alla calendula coltivate biologicamente. Il Beta carotene esalta i toni dorati.

Klorane Shampoo alla camomilla di KLORANEContribuisce ad amalgamare meglio i riflessi dei colpi di sole. In farmacia Wella Color Fresh, colorazione diretta di WELLA Pronta all'uso si applica sui capelli bagnati o appena tamponati, si lascia in posa, e si sciacqua senza effettuare uno shampoo. Si scarica gradualmente dopo 6-8 lavaggi. Non contiene ammoniaca né ossigeno.

Si possono coprire i primi capelli bianchi con i colpi di sole?

Sì, ed è la soluzione spesso consigliata alle bionde cenere o alle castane molto chiare.

Quali sono i rischi della tinta sui colpi di sole?

Purtroppo sono alti: «se non ci si vede bionda e si vuol tornare scura è molto prudente evitare una tinta permanente fai da te perché il rischio di creare colorazioni ibride è fortissimo. La scelta di un colore o di un riflesso sbagliato possono peggiorare la situazione e aggiungere sbagli su sbagli in modo irreparabile» - spiega Pino Buonarrivo, hairstylist e teacher Evos – «In questi casi, il professionista deve valutare come ridare i giusti pigmenti al capello in modo da ottenere colorazioni brillanti e durature senza avere quel fastidioso colore sbiadito dopo due lavaggi». E i capelli schiariti risplendono!