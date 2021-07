È esposta dall'alba al tramonto, e riceve i raggi UV in modo perpendicolare, sia da supini che in piedi. Ecco perché è importante non abbassare la guardia con la testa. Se poi è rasata, ha bisogno di 1000 attenzioni in più. Leggi i consigli della dermatologa

Se hai la testa rasata, ti starai chiedendo quali solari per il cuoio capelluto siano più adatti per non scottarti. La questione non è di poco conto, visto che la testa è molto esposta: in qualsiasi posizione, da supini o in piedi, riceve i raggi del sole in modo perpendicolare. E se il cappello rappresenta probabilmente la protezione più alta, non è scontato indossarlo sempre, dall'alba al tramonto. Del resto, affinché foulard e bandane proteggano davvero la testa dal sole, assicurati che siano realizzati in tessuti con filtri solari. Di solito, li si trova nei capi di abbigliamento sportivo, i cui materiali sintetici - altamente tecnologici - disperdono il calore e i raggi UV, abbassando la temperatura della testa. Tessuti molto porosi, come lino cotone, garantiscono una minore protezione dal sole.

«Oltre che per evitare eritemi e scottature, proteggere la testa rasata dal sole è molto importante perché abbassa il rischio di tumore alla pelle» - ricorda la dermatologa Maria Rosa Gaviglio. La raccomandazione di usare filtri protettivi adeguati non è mai abbastanza, visto che «in caso di esposizione eccessiva al sole, non si parla solo di melanoma, ma anche di tutti i tumori che interessano la pelle, come baseliomi e cheratosi attiniche. Ciò vale per tutti i fototipi, anche per quelli più scuri che sembra siano più avvantaggiati, quando invece non è così. E sotto il sole la testa è veramente in primo piano, a maggior ragione se priva di capelli!» - puntualizza la dermatologa.

Come proteggere la testa dal sole?

La protezione solare per il cuoio capelluto riguarda non solo i calvi, ma anche tutte le persone che hanno i tagli stile sidecut o undercut con rispettivamente rasatura laterale o posteriore sulla nuca. «Proprio perché ritoccati frequentemente, questi tagli rendono il film idrolipidico della cute particolarmente sensibile, quindi più suscettibile ai raggi solari» - dice l'esperta.



Un discorso analogo si pone per le acconciature che lasciano scoperto il cuoio capelluto come treccine afro o aderenti alla testa, o ancora torchon e discriminature particolarmente evidenti in chi è abituato da sempre a portare per esempio la riga in mezzo o a lato.

Solari per cuoio capelluto

Quali sono i prodotti più indicati per proteggere il cuoio capelluto dal sole? «I prodotti solari in spray, quelli che si vaporizzano come una pioggia nebulizzata in modo multidirezionale, da qualsiasi angolazione ci si trovi. Permettono, quindi, di raggiungere anche le parti più "scomode" come nuca, retro delle orecchie e padiglioni auricolari». Il motivo? «Di solito, i prodotti in spray hanno una texture leggera e trasparente che viene chiamata tocco secco o dry touch, ciò consente una tollerabilità migliore, dal punto di vista del confort.

Vale per tutti, ma si tratta di una soluzione molto apprezzata anche dagli uomini, che di solito mal sopportano un solare dalla consistenza ricca, come i classici latti per il corpo o le creme per il viso, destinate all'antiage femminile».

Solari per calvi

Perché per la cute è meglio puntare su solari dal tocco secco o asciutto? «Perché, anche quando privo di capelli, il cuoio capelluto è una zona del corpo a tendenza seborroica, che quindi produce molto sebo e suda molto. Un solare dalla consistenza fine e trasparente aiuta, inoltre, a rinfrescarsi, e a invogliare la riapplicazione» - spiega la dermatologa.

Essendo leggeri, i solari in spray si assorbono immediatamente sul cuoio capelluto, evitando di colare. «Non dimentichiamo che in una persona calva o rasata è più probabile che il sudore cada negli occhi: se unito alla crema solare, diventa davvero irritante!» Queste soluzioni permettono, quindi, di non bruciare gli occhi a causa di applicazioni frettolose. Del resto, i nuovi prodotti solari sono sempre più formulati in modo da non migrare verso la regione oculare.

Protezioni solari per testa rasata

Altre idee per proteggere la testa rasata dal sole sono i prodotti solari pensati per lo sport. Hanno sempre texture leggere e rinfrescanti che si assorbono senza lasciare alcun segno bianco, ma in più hanno tecnologie avanzate. Cioè? Rafforzano la loro protezione solare a contatto con il sudore e l'acqua (che diventano così alleati contro gli effetti dannosi del sole).

Ispirate alle innovazioni dei tessuti sportivi, questi solari contengono polimeri di nuova generazione che ne permettono una migliore distribuzione sulla pelle, e anche sul cuoio capelluto.

Come evitare una scottatura sul cuoio capelluto?

Il consiglio è di applicare il prodotto solare frequentamente, tutte le volte che se ne sente la necessità. E non solo ogni 3 ore come da raccomandazione per la pelle di viso e corpo. Evitare di sostare a capo nudo sotto il sole diretto nelle ore centrali (dalle 12 alle 16), se impossibile indossare sempre un cappello con filtri UV.

«Molto importante è l'applicazione del solare nelle giuste quantità: l'erogazione del solare in spray deve essere continua e abbondante - raccomanda la dottoressa. Occhio alle vaporizzazioni, inoltre: essendo invisibile, lo spray può non dare la percezione di aver applicato bene il prodotto e su tutta la testa». Vietato essere parchi!

Creme solari per testa rasata

E le classiche creme solari vanno bene per la testa rasata o con pochi capelli? «Sì e no, in quanto le texture più corpose possono dare l'impressione di avere un gel in testa, oltre al fatto che possono traspirare più facilmente rischiando di colare negli occhi».



E i solari per capelli sono indicati per il cuoio capelluto? «Lo sono solo per le acconciature che lasciano scoperta parte della testa. Le sconsiglio per le parti rasate perché non è sempre possibile individuare il fattore di protezione SPF. E poi spesso hanno texture oleose difficilmente sopportabili sul cuoio capelluto, per giunta con la calura estiva. Oltre al fatto che, come tutte gli oli, di sicuro riflettono i raggi, aumentandone la potenza.

Per un'alternativa agli spray solari, si può optare per i fluidi molto leggeri in formato tascabile da portare con sé, e pronti all'occorrenza. Oppure per gli stick, purché siano in formato grande, come quelli per le zone sensibili, e ovviamente non grassi né appiccicosi.

Spray, stick e fluidi proteggono ugualmente? «Sì, perché i filtri solari contenuti sono gli stessi: è l'applicazione ciò che conta, ecco perché si raccomanda sempre di abbondare e non defiiere, come dicevano i Latini!» - conclude la dottoressa Gaviglio.

Prodotti solari per il cuoio capelluto

Nella gallery in basso, guarda la selezione di DMBeauty.it sui prodotti solari adatti a proteggere la testa dal sole: spray dal tocco secco, rinfrescanti, fluidi non grassi, non appiccicosi e che si assorbono in fretta. Non hai che da scegliere!

1 di 12 - ISDIN Transparent Spray Wet Skin

Una protezione solare trasparente sulla pelle, con una texture fresca che si asciuga immediatamente. Grazie allo spray, si applica facilmente. 2 di 12 - Rilastil Sun System Transparent Spray SPF 50+

Una protezione fine dalla texture nebulizzata.

Grazie al complesso Pro-Dna Complex previene scottature ed eritemi solari. 3 di 12 - Vichy Capital Soleil Spray SPF50+

Resistente all’acqua e dotato di una tecnologia a microdiffusione, lascia sul cuoio capelluto una sensazione di freschezza che protegge dal sole. HyperFocal: 0 4 di 12 - Shiseido Sport BB SPF 50+

Un'idea per i tagli tipo sidecut con rasatura laterale, che necessitano di frequenti ritocchi.

Questa BB colorata con filtro solare colora in modo naturale il cuoio capelluto senza effetti bianchi o artificiali. 5 di 12 - Equilibra Latte Spray Solare Bambino

L’Aloe Vera, contenuta in importanti quantità (20%), idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle offrendo una protezione potenziata. 6 di 12 - Lancaster Body Protection Milk SPF 50

Un latte non grasso privo di oli dedicato alla pelle sensibile. Ha una texture leggera, non untuose né appiccicosa, e si stende in modo armonico per evitare di lasciare parti scoperte. 7 di 12 - Anne Moller Non Stop Spf 50

Uno spray multidirezionale che permette di distribuire il getto da ogni angolazione.

La presenza di antiossidantiincrementa la protezione delle cellule, oltre che dal sole, dall’inquinamento da idrocarburi e metalli pesanti. 8 di 12 - KORFF Stick solare SPF 50+

Ha una texture trasparente e di colore verde, morbida e piacevole da applicare,

asciutta in applicazione. Non lascia nessuna traccia né effetto lucido.

9 di 12 - Anthelios Shaka Fluido SPF 50+

Si agita e si applica su tutto il viso compreso il cuoio capelluto. Ultra resistente all'acqua, al sudore e alla sabbia. Non brucia gli occhi. Texture leggera e non appiccicosa. 10 di 12 - Uriage Bariésun Spray Asciutto SPF30

Grazie al suo formato aerosol a vaporizzazione continua, l'applicazione è facile, veloce e ideale per zone ampie La sua texture invisibile e a rapido assorbimento garantisce un finish asciutto e non appiccicoso 11 di 12 - Bioline Jatò Sundefense SPF 50+

Una crema solare viso che può essere applicata anche sul cuoio capelluto grazie alla formula “a rapido assorbimento. Idrata e nutre la pelle, proteggendola dagli effetti dannosi del sole. 12 di 12 - Heliocare 360° Water Gel

Fotoprotettore ad ampio spettro a base di acqua, studiato per offrire un’elevata protezione solare (SPF 50+) e un sistema d’idratazione a rilascio continuo. Perfetto per l’utilizzo quotidiano e adatto a tutti i tipi di pelle, compresa quella grassa e mista, si assorbe istantaneamente grazie alla sua texture ultra leggera, lasciando la pelle fresca.