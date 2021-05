5 modi per lisciare i capelli in modo completamente naturale

A vere capellli lisci come la seta non è così difficile come sembra: esistono diversi trucchetti per evitare di utilizzare la piastra ed esporre i capelli al calore. Scopri quali metodi puoi adottare per una chioma fluida, brillante e meravigliosa senza adottare i classici prodotti per lo styling che sfruttano le alte temperature!

Lisciare i capelli senza utilizzare la piastra? Non è un sogno impossibile da realizzare! Per chi non ha la fortuna di avere una chioma naturalmente dritta e fluente può essere un dramma la gestione della piega. Spesso la soluzione più semplice è ricorrere agli hair styler che sicuramente assicurano una pettinatura impeccabile e duratura, ma allo stesso tempo rischiano di rendere i capelli sfibrati.

Le fonti di calore estremamente alte, infatti, stressano moltissimo le nostre capigliature rendendole fragili e secche. Se possibile, quindi, dovresti evitare di utilizzare fonti aggressive o, se proprio non puoi farne a meno, proteggerli prima con dei prodotti termoprotettori appositi.

Fortunatamente, esistono dei metodi alternativi per lisciare i capelli evitando di esporli alle alte temperature, preservandone robustezza e lucentezza. Vediamo 5 modi per creare una pettinatura liscia e impeccabile senza per forza utilizzare piastre e altri strumenti simili!

Scegli uno shampoo apposito e un balsamo nutriente

Come per ogni cosa, anche e soprattutto per i capelli vale il principio che se vuoi avere una chioma nutrita, luminosa e setosa, devi iniziare a lavorare su una base sana. In altre parole, partendo dal lavaggio dei capelli, devi mettere in pratica delle accortezze necessarie a prepararli alla piega.

Utilizza uno shampoo idratante che aiuta a ottenere un risultato più liscio, quindi un prodotto che abbia un effetto nutriente soprattutto sulle radici, ma anche sull’intera lunghezza. Guarda con attenzione l’etichetta, in commercio sono presenti tanti articoli con queste proprietà!

Non dimenticarti poi di scegliere un balsamo ricco di proteine che crei una pellicola protettiva sui capelli. In questo modo, renderai la tua chioma più elastica, ciò significa che si allungherà più facilmente senza il rischio di spezzarsi.

Utilizza il phon con il getto d'aria fredda

Sapevi che puoi asciugare i capelli anche con l’aria fredda del phon? Forse no!

Ti consigliamo di seguire questa procedura per evitare di utilizzare le alte temperature dell’asciugacapelli:

dopo il lavaggio, applica uno spray termoprotettore e anticrespo , che ti permetterà di far durare di più la piega;

; procedi con l’asciugatura con il phon a temperatura fredda , dividendo le ciocche con una pinza. Fai in modo che il getto sia direzionato verso il basso, così otterrai un appiattimento della lunghezza.

Dopo aver concluso l’asciugatura, applica un prodotto per sistemare la piega. Se hai capelli sottili o normali, utilizza uno spray anticrespo, o una lacca che però sia molto leggera. Se invece hai una chioma spessa, applica un olio di Argan, che ha il potere di ammorbidire i capelli.

I migliori phon per lisciare i capelli senza rovinarli

In commercio esistono diverse tipologie di phon oltre a quelli classici, che oltre che proteggere i capelli ed evitare di sottoporli a un calore eccessivo, consentono di effettuare una piega liscia evitando di ricorrere alla piastra.

Vediamo le principali alternative disponibili:

Phon alla tormalina: emette un calore a infrarossi che rilascia ioni negativi. Chiudendo le cuticole, dona un risultato più liscio riducendo il crespo.

emette un calore a infrarossi che rilascia ioni negativi. Chiudendo le cuticole, dona un risultato più liscio riducendo il crespo. Phon in ceramica: emette un calore a infrarossi che si distribuisce in maniera uniforme sui capelli.

emette un calore a infrarossi che si distribuisce in maniera uniforme sui capelli. Phon a ioni: rilascia ioni negativi che distruggono le molecole di acqua e appiattiscono le cuticole capillari. Questo aiuta anche a rendere i capelli più lucidi.

Prova i bigodini

Nell’immaginario collettivo, i bigodini sono perfetti per arricciare i capelli senza ricorrere all’utilizzo del ferro o della piastra. Le nostre mamme e nonne, infatti, ci hanno spesso insegnato ad applicarli per creare dei meravigliosi boccoli.

Sebbene questo metodo risulti un po’ “antico”, te lo proponiamo per fare una cosa completamente diversa: ottenere una piega liscia!

Ebbene sì, puoi utilizzare questi piccoli oggetti anche per rendere i capelli lucidi, fluidi e lisci.

Come applicare i bigodini per lisciare i capelli

Segui la riga che porti solitamente e crea due sezioni. Dopo di che, dividi ciascuna delle due in ciocche. Scegli la dimensione in base alla natura dei tuoi capelli.

Arrotola ogni ciocca su un bigodino. La dimensione migliore è quella di una lattina, quindi piuttosto grande.

Lascia asciugare i capelli all’aria.

Quando la tua chioma è completamente asciutta, togli i bigodini spruzzando uno spray anticrespo.

Pettina i capelli con un pettine a denti larghi, facendo attenzione ad eventuali nodi che dovrai sciogliere con delicatezza.

Asciuga i capelli al 70% circa prima di spazzolarli

Prima di iniziare a utilizzare una spazzola, asciuga i capelli al 70%. Questa operazione, ti aiuterà a renderli più resistenti e ad evitare che si spezzino.

Inizia a lisciare la frangia, in maniera tale da rendere fin da subito più gestibile, attraverso una spazzola tonda.

Passa alle lunghezze e al capo. Utilizza la spazzola arrotolando le ciocche verso l’alto e all’indietro.

Ruota svedese: il rimedio della nonna

Raccogliere i capelli bagnati avvolgendoli intorno alla nuca è un vecchio metodo che veniva adottato dalle nostre nonne. La "ruota svedese" consiste nel dividere i capelli in due grandi ciocche uniformi e avvolgere attorno alla testa prima la sezione sinistra e poi quella destra nella direzione opposta. Fissa il tutto con delle forcine. Quando i capelli saranno completamente asciutti, rimuovi le forcine.

Otterrai un liscio sorprendente anche se hai i capelli crespi!