L’estate è il momento giusto per giocare con colori diversi e sfumature brillanti, ricche di riflessi freschi e sfiziosi, avvolgenti come la panna montata. Ed è proprio alla sofficità che si ispirano le colour whipped cream di milk_shake®, per portare tra i capelli note profumate e riflessi golosi.

Per aggiungere una ventata di freschezza alla chioma, servono i riflessi giusti. Intensi e brillanti quanto basta, ma anche capaci di regalare una certa morbidezza ai capelli. Certo, perché la chiave per una colorazione multisfaccettata e luminosa è racchiusa nelle sfumature, quelle brillanti e intense dei capelli scuri o quelle chiare e dorate del biondo. L’effetto è una chioma dall’aspetto morbido e idratato, perfetto per creare veri e propri giochi di luce tra le lunghezze. Ed è esattamente questo lo scopo delle colour whipped cream, le mousse profumate firmate milk_shake®. Alleate insostituibili per idratare e condizionare la chioma, ma anche per arricchirla con sfumature golose, sono adatte a tonalizzare le basi più chiare o a intensificare la colorazione con riflessi caldi, freddi o zuccherosi.

Una morbidezza che non si nasconde solo nella resa del colore, ma anche nella texture delicata della mousse. Tecnologia e natura per dare nuova vitalità al colore, grazie all’azione di proteine del latte, Integrity 41®, vitamina E ed estratti di frutta. Dove trovarle? Nei saloni professionali, trova il salone più vicino. In salone potrete scegliere milk_shake® colour sorbet, l'inedito trattamento che utilizza le medesime mousse per regalare riflessi ravvivati a tutti i tipi di capelli.

milk_shake®, colour whipped cream, per dare vita a un nuovo look anche a casa

Un prodotto perfetto per cambiare colore prima dello styling senza rinunciare alla morbidezza. milk_shake® colour whipped cream, infatti, è una mousse ad azione condizionante, ideale per regalare nuove sfumature alla chioma. Dal profumo delicato e sfizioso, colour whipped cream unisce l’azione emolliente delle proteine del latte all’Integrity41®, un complesso esclusivo che garantisce maggior stabilità al colore. Alla formula, poi, si uniscono estratto di semi di girasole, ricco di polifenoli antiossidanti e perfetto per proteggere la chioma dai radicali liberi, estratti di lampone, mirtillo e mango ad azione protettiva ed energizzante e vitamina E, per contrastare i processi ossidativi di cute e capelli.

Un cocktail di ingredienti benefici che rende i riflessi più intensi e brillanti: Warm Brunette, Copper, Violet e Cold Brunette, ad esempio, aggiungono riflessi castani caldi, freddi, ramati o violacei alle chiome scure, mentre i biondi possono essere accesi da Rose Brown, Beige Blond e Golden Blond. Per una tonalizzazione intensa o un cambio di colore su una base chiarissima, invece, le tonalità da scegliere sono Light Pink, Light Blue, Light Grey e Intense Grey.

1 di 12 - / beige blond

BASE DI PARTENZA: biondo chiaro, biondo

chiarissimo, biondo platino.

RISULTATO: riflesso biondo freddo. 2 di 12 - / cold brunette

BASE DI PARTENZA: castano scuro, castano medio, castano chiaro, biondo scuro, biondo medio.

RISULTATO: riflesso marrone freddo. 3 di 12 - / copper

BASE DI PARTENZA: castano chiaro, biondo scuro, biondo medio, rame.

RISULTATO: riflesso ramato. 4 di 12 - / golden blond

BASE DI PARTENZA: biondo chiaro, biondo

chiarissimo, biondo platino.

RISULTATO: riflesso biondo caldo. 5 di 12 - / intense grey

BASE DI PARTENZA: capelli naturali bianchi, capelli, biondo medio, biondo chiaro, schiariti o decolorati.

RISULTATO: riflesso cenere/grigio medio-scuro. 6 di 12 - /light blue

BASE DI PARTENZA: capelli schiariti o decolorati.

RISULTATO: riflesso azzurro. 7 di 12 - / light grey

BASE DI PARTENZA: capelli naturali bianchi, capelli biondo chiarissimo, schiariti o decolorati.

RISULTATO: riflesso cenere/grigio chiaro. 8 di 12 - / light pink

BASE DI PARTENZA: biondo chiarissimo, capelli schiariti o decolorati.

RISULTATO: riflesso rosa. 9 di 12 - / light red

BASE DI PARTENZA: castano chiaro, biondo scuro, biondo medio, rosso, biondo rosato.

RISULTATO: riflesso rosso. 10 di 12 - / rose brown

BASE DI PARTENZA: biondo chiaro, biondo chiarissimo o capelli schiariti o decolorati.

RISULTATO: riflesso bronzo/rosa. 11 di 12 - / violet

BASE DI PARTENZA: castano medio, castano

chiaro, biondo scuro, viola.

RISULTATO: riflesso violetto. 12 di 12 - / warm brunette

BASE DI PARTENZA: castano scuro, castano medio, castano chiaro, biondo scuro, biondo medio.

RISULTATO: riflesso marrone caldo.

I riflessi più intensi si ottengono prima dello styling

L’efficacia professionale di milk_shake® colour whipped cream si unisce alla facilità di applicazione. La mousse colorante, infatti, può essere stesa su tutta la chioma - lavata e tamponata per eliminare l’acqua in eccesso - semplicemente aiutandosi con un paio di guanti. Il risultato sono riflessi ravvivati e più freschi, oltre a un colore intenso più a lungo. L’ultimo step per un effetto “come dal parrucchiere”? Uno styling mosso, per valorizzare al meglio le sfaccettature del colore.