D i tendenza, folti, ribelli e amati anche da Beyoncé i capelli ricci sono veramente stupendi... ma quanto sono difficili da gestire? Sbagliare il prodotto significa ritrovarsi con i capelli aridi e crespi ma a tutto questo c'è rimedio, come? Seguendo i nostri consigli!

Prodotti per capelli ricci e crespi: tutta la verità

Oltre ad un buon taglio adatto al viso, se vuoi la tipica chioma leonina da capelli ricci, devi anche scegliere i migliori prodotti in commercio, che nutrono, idratano e rendono la chioma pazzesca! Inutile dire che i capelli ricci hanno bisogno di qualche attenzione in più, perché il prodotto sbagliato potrebbe rovinare drasticamente l'intera capigliatura.

Sicuramente avrai già sentito parlare del low poo shampoo e di varie tecniche di lavaggio per i capelli ricci ma sai tutto dei prodotti? Le scelte giuste iniziano sotto la doccia, con shampoo e balsamo per capelli ricci!

Prodotti per capelli crespi e ricci perfetti: quali usare

I migliori prodotti per capelli crespi da utilizzare sotto la doccia sono quelli idratanti. Grazie all'acqua calda le cuticole si aprono e gli ingredienti idratanti e oli naturali penetrano in profondità nelle cuticole del capello mantenendo le lunghezze forti e lucenti.

Da evitare assolutamente sono i prodotti con al loro interno solfati, siliconi e parabeni che oltre ad essere dannosi per la chioma (che apparirà opaca e poco voluminosa) lo sono anche per la salute.

La scelta deve ricadere su prodotti per capelli ricci che hanno al loro interno olio di cocco, argan, avocado, olio d'oliva e karitè tra gli ingredienti migliori per nutrire i capelli ricci. Le loro proprietà nutritive rendono i elastici, luminosi e bellissimi.

Come lavare i capelli ricci: la guida definitiva

Importantissimo e da non sottovalutare è anche il modo in cui si lavano i capelli ricci e crespi: fondamentale è trovare una gestualità ad hoc permettendo così di migliorare la curvatura del boccolo, che apparirà più definito.

Inizia bagnando i capelli con acqua tiepida (mai troppo calda) e applica lo shampoo solo sulla cute, evitando le lunghezze. Massaggia delicatamente con i polpastrelli evitando di usare troppa forza ma agendo su tutto il cuoio capelluto facendo movimenti circolari per migliorare e stimolare l'afflusso di sangue. Lascia agire lo shampoo per almeno 2 minuti e poi risciacqua utilizzando acqua fresca, che sigilla le fibre del capello aumentandone la lucentezza.

È tempo di idratare i capelli ricci

Dopo averli tamponati, e non strofinati, è arrivato il momento di idratare i capelli ricci e questo punto ci sono varie tecniche che puoi seguire.

Se hai scelto di utilizzare una maschera o un balsamo nutriente che necessitano di un risciacquo ti consigliamo di lasciar agire il prodotto per almeno 5 minuti e pettinarlo, usando un pettine a denti larghi (questa sarà l'ultima volta che pettinerai i tuoi capelli ricci fino al prossimo lavaggio) su tutte le lunghezze per poi lavare i capelli.

Per i capelli particolarmente ricci esistono però anche delle soluzioni che non vanno lavate via, ma che si applicano prima dello styling e che assicurano morbidezza ai capelli. I balsami leave in sono perfetti per i capelli che tendono ad annodarsi. Per applicarli ti basterà dividere la capigliatura in quattro sezioni e distribuire il prodotto omogeneamente.

It's time to styling: come ottenere ricci perfetti

Anche per quanto riguarda lo styling è preferibile scegliere prodotti idratanti e perfezionanti che renderanno i capelli ricci in fase di asciugatura perfetti. Il gel capelli ricci migliore è quello che definisce senza appiccicare, ed è perfetto per sperimentare la tecnica brasiliana del Fitagem. Come si fa?

Ti basterà dividere la chioma in ciocche ed applicare su ciascuna un mix di crema e olio per capelli partendo dalla radice e spalmandolo su tutta la lunghezza. A questo punto devi pettinare con le dita ed effettuare la tecnica dello scrunch, ossia raccogliere e stringere una ciocca nel palmo della mano a partire dalle punte e sollevarla verso la radice. Per sigillare la definizione, il passaggio finale consiste nell’applicare un gel con ulteriori movimenti di scrunch.

Se invece le ciocche sono poco definite puoi provare la tecnica del Ditoliss: applica una crema senza risciacquo e inizia a modellare la ciocca arrotolandola sul dito dalla radice alla punta. Resta in questa posizione per qualche secondo e poi rilascia, avendo cura di non rovinare il boccolo realizzato. Prosegui nello stesso modo per tutta la capigliatura.

Come asciugare i capelli ricci

I capelli ricci andrebbero sempre asciugati al naturale ma visto che nei mesi freddi non è possibile è importante conoscere alcune tecniche di asciugatura che non rovinano il riccio ma lo esaltano e rendono voluminoso.

Benché il modo migliore per asciugare i capelli sia il plopping anche il phon può essere un grande alleato. Mantieni una distanza di 15-20 cm dal cuoio capelluto, utilizzando aria tiepida e una velocità media (evita di tenerlo fisso su un punto per non rischiare di rovinare i capelli) e asciuga i capelli a testa in giù per dare più volume. Per concludere, applica qualche goccia di olio nutriente sulle punte et voilà il gioco è fatto!

Migliori prodotti per capelli ricci e crespi

Non perderti alla fine dell'articolo la nostra gallery - ecco i migliori prodotti per capelli ricci e crespi che aiutano a mantenere definizione e il volume alle stelle!

L'Occitane En Provence, Siero anti crespo Riparazione Intensa. Senza siliconi e arricchito con oli essenziali, questo siero doma anche i capelli più crespi. Prezzo: 24 euro Davines, OI Hair Butter. Svolge un'azione disciplinante anti crespo donando straordinaria morbidezza e luminosità ai capelli con un effetto cosmetico immediato. Prezzo: 26,80 € Christophe Robin, Anti-Frizz Rescue Milk with Shea Butter. Prezzo: 29,45 € Aveda, Be Curly Curl Enhancer. Questa lozione per capelli ricci agisce in maniera efficace sui tuoi capelli eliminando l'effetto crespo e migliorando la brillantezza dei tuoi ricci preziosi. Prezzo: 20,95 € Antos, OLEO SPRAY - OLIO RIVITALIZZANTE ANTICRESPO CAPELLI. Leggera formulazione oleosa che nutre e protegge i capelli, è adatta anche al corpo per chi desidera un olio leggero ma nutriente. Si assorbe in un instante e non unge. Ideale per capelli secchi e crespi, ricco di attivi. Prezzo: 19,50 € Diego Dalla Palma, Ricciofluido - Pozione Attiva Ricci. Crea onde morbide, naturali ed elastiche, con ricci sensuali e boccolosi. Ripara e nutre le microrotture e contrasta l’insorgenza del crespo. Prezzo: 15,90 € Umberto Giannini, Curl Jelly Scrunching Jelly. Prezzo: 7,45 € Freshly, Curly Vibes Defining Cream. La crema che fa esplodere ricci e onde, definendoli e fornendo elasticità, nutrimento, morbidezza e luminosità, senza appesantire i capelli. Prezzo: 15 € L’Oréal Professionnel, Serie Expert Volumetry (shampoo detergente volumizzante 300 ml + balsamo nutriente volumizzante 200 ml + spray volumizzante dalle radici dei capelli 125 ml). Prezzo: 25,90 € su notino.it Shea Moisture, Spuma-gel per capelli ricci al cocco e ibisco. Questa spuma gel nutre e ammorbidisce grazie alle proprietà dell'olio di cocco idratante e del nettare di agave, che definisce i ricci, mentre l'olio di semi di lino, ricco di omega, assicura una tenuta morbida, migliora il corpo del capello e restituisce luminosità. Prezzo: 14,95 € Kerastase, Kit Discipline Curl Ideal Cleansing Conditioner + Styling. Ideale per ravvivare e valorizzare i capelli ricci. Una tecnologia all'avanguardia, che contiene la concentrazione di Pro-Kératine, definisce perfettamente le onde dei ricci con un effetto morbido e naturale. Prezzo: 49,50 € Deva Curl, SuperCreamModellante Per Ricci Alla Noce Di Cocco. Ideale per i capelli ricci e molto ricci. Modellante multifunzione alla noce di cocco che idrata in profondità e consente di lisciare, modellare, definire, contrastare l'effetto crespo, donare brillantezza ed esprimere la propria personalità attraverso i ricci! Prezzo: 31 € Coco & Eve, Maschera Capelli Super Idratante Al Cocco. Formula 5 in 1 agisce sigillando l'idratazione della cuticola per donare lucentezza, riparando i capelli in profondità. Prezzo: 39,90 € Olaplex, N°6 Bond Smoother. Restorative Cream Restorative No.6 idrata e protegge tutti i tipi di capelli ed elimina l'effetto crespo.

Questa crema lisciante concentrata è adatta a tutti i tipi di capelli, compresi i capelli trattati con colore e trattati chimicamente.

La formula No.6 rinforza, idrata e leviga i capelli e riduce i tempi di asciugatura nell'asciugacapelli. Prezzo: 27,50 € Phitofilos, BALSAMO LEGGERO con proteine della Quinoa. Balsamo particolarmente adatto a capelli ricci o che tendono a sporcarsi facilmente. La sua formula districa e nutre senza appesantire. Ricco di ingredienti vegetali da agricoltura biologica (proteine della Quinoa, Tè verde, Altea, Malva) che rendono la capigliatura soffice e leggera. Profumazione senza allergeni.

MODO D’USO: Applicare dopo lo shampoo sui capelli umidi eliminando l’eccesso d’acqua. Risciacquare. Il prodotto può anche essere utilizzato come maschera lasciandolo agire per circa 10 minuti prima di procedere al risciacquo. È possibile applicare il prodotto anche sul cuoio capelluto.

Phitofilos, Maschera Illuminante con Amla e Ziziphus. La Maschera Illuminante e ristrutturante di Phitofilos è il prodotto ideale per capelli secchi, spenti, trattati e/o danneggiati. Grazie al bioliquefatto di Amla e Ziziphus, rivitalizza e districa la chioma in maniera decisa. Arricchita con oli nutrienti da agricoltura biologica (Ricino, Canapa, Jojoba e Mandorla Dolce) ristruttura i capelli rendendoli morbidi, corposi e lucenti. Profumazione senza allergeni.

MODO D’USO: Applicare dopo lo shampoo sui capelli umidi eliminando l’eccesso d’acqua. Pettinare e lasciar agire 10/15 minuti prima di procedere al risciacquo T3 CURL ID, Questo innovativo

arricciacapelli da 1,25 pollici offre la possibilità di personalizzare la temperatura di calore rispettando il tuo profilo di capelli per avere i ricci morbidi e setosi che durano a lungo. Prezzo: 245 € Sunsilk, Super Boom + Idratazione. Per una chioma riccia disidratata, con Shampoo senza solfati e Balsamo con Olio di Cocco e Acqua di Cactus. Perfetti per una hair care routine super nutriente. Prezzo:

Shampoo: € 2,49 - 220ml

Balsamo: € 2,49 - 185ml Bellissima, My Pro Hydra Sonic. Dotato, di 3 velocità, 3 temperature e 3 funzioni extra: flusso d’aria calda/fredda alternata per un’asciugatura gentile, aria fredda per fissare lo styling e funzione turbo per un’asciugatura ultra-rapida e uno styling definito. Prezzo: 299 € Biopoint, 14 DAYS NO-FRIZZ TRATTAMENTO PRE-LAVAGGIO. Questo trattamento pre-lavaggio adatto a tutti i tipi di capello assicura un effetto anti-crespo fino a 14 giorni e un’efficacia fino a 7 lavaggi* grazie alla sua formula innovativa in grado di riempire le

irregolarità della fibra capillare, levigando la cuticola, e di proteggere il capello con un film

protettivo. Prezzo: 12,50 €