C on la primavera arriva la voglia di scoprirsi, lasciandosi alle spalle il freddo inverno per sbocciare come dei fiori. Nuovo look, nuova skincare e soprattutto nuovo hair look. Scopriamo i tagli di capelli primavera 2021 da copiare alle celebrity!

Parola d'ordine personalità, per quanto riguarda le tendenze tagli capelli primavera 2021. Le ispirazione più cool come sempre arrivano dal mondo delle celebrity che, con l'arrivo dei primi caldi, decidono di rinnovare il loro hair look.

Dalle passerelle delle appena terminate Fashion Week al palco di Sanremo abbiamo scovato per te tantissime idee per rivoluzionare il tuo stile, dandoci un taglio (nel vero senso della parola) e cambiando taglio di capelli. Lunghi, medi o corti non importa, i tagli capelli primavera 2021 lasciano libertà non solo nelle lunghezze e styling ma anche - e soprattutto - nelle colorazioni!

Tagli capelli lunghi primavera

Mai dubitare dei capelli lunghi, soprattutto in primavera dove le chiome vanno alleggerite e sfoltite. Super di tendenza per la primavera 2021 saranno i tagli sfilati, che donano carattere anche al look più basic.

Se sei nemica delle forbici e sogni una chioma alla Raperonzolo il nostro consiglio è quello di dare un booster di vitalità ai tuoi capelli lunghi con ciuffo o frangia: piena, a tendina oppure portata di lato, renderà subito i tuoi capelli sbarazzini.

Tagli capelli primavera medi: il caschetto cortissimo

Già super richiesto in tutti i saloni di bellezza è il nuovo taglio di capelli di Francesca Michielin ad aver dettato le tendenze degli hairstyle primaverili. Il caschetto corto - chiamato anche wob-shag - si ispira agli anni '50 ma rinnovandoli in chiave 2021.

Cortissimo, sfiora leggermente le guance, dona immediatamente stile e carattere a chi lo sceglie. Rock, sensuale e deciso non a niente a che vedere con il più classico e amato caschetto. Lo shag è molto più di tendenza, ideale da portare all'indietro con l'effetto bagnato: androgino e femminile allo stesso tempo!

Capelli medio-corti: il mullet

Anticonvenzionale e al limite dell'estremo, abbiamo scovato il ritorno di un altro taglio capelli primavera 2021 che detterà tendenza nei prossimi mesi: il mullet.

Sfoggiato da California, la cantante di Coma_Cose, donerà alla tua chioma un immediato effetto rockstar, questo perché il mullet - amato anche da, niente di meno che, David Bowie - è tendenzialmente ultra di tendenza. Cortissimo, quasi rasato, nella parte alta del taglio di capelli, sfuma verso la parte bassa che può essere più o meno lunga.

Nella primavera 2021 la tendenza lo vorrà in chiave mosso, dal look meno drastico e più femminile, declinando le lunghezze in morbide onde che conferiranno a tutta l'acconciatura un volume armonioso.

Tagli primavera capelli corti, il ritorno del bowl cut

Iniziamo subito con i tagli di capelli corti. Assolutamente femminili e sensuali sono la quinta essenza della personalità. Forte rimando alla moda anni '90 questo taglio di capelli (paradossalmente) dona quasi a tutte. Taglio di capelli iconico di Charlize Theron è adatto sia alle teenager che alle donne over 40 perché mette in luce i dettagli del viso, con carattere e audacia ma senza stravolgere completamente il look.

Essendo un taglio di capelli poliedrico può essere declinato in varie modi: con delle rasature sulla nuca che allungando otticamente il collo, facendolo apparire più sinuoso e sensuale oppure più lungo e curvo, dandogli appunto la caratteristica forma a scodella.