S i può valorizzare il naso importante con il giusto taglio di capelli? È la domanda che si pone chiunque abbia un naso largo, lungo, aquilino o con gobba. Le soluzioni ci sono: ce le ha svelate l'hair stylist. Curiosa? Leggi oltre!

Aquilino, lungo, con la gobba, largo, storto, grande: tanti sono gli aggettivi per definire un naso importante. Chi ce l'ha, prima o poi deve fare i conti con "lui": o lo accetta o lo ritocca. Se la scelta propende per la prima opzione, il naso importante può diventare un punto di forza del proprio viso. In tal senso i capelli giocano un ruolo davvero decisivo! Se scelto con cura, il taglio di capelli può per esempio distogliere l'attenzione da una gobba pronunciata oppure ridimensionare le dimensioni del naso. Al contrario, un taglio sbagliato può accentuare il difetto.

Ma occhio, una premessa è doverosa: non tutte le persone che hanno il naso importante lo vivono come un complesso, per alcune è un cruccio estetico che non procura particolare sofferenza, per altre è una parte di sé che si ama come tutto il resto del corpo.

Detto ciò, quali sono i tagli per il naso importante? Lo abbiamo chiesto all'hair stylist Anna Cegliese, formatrice di Compagnia della Bellezza. Leggi cosa ci ho risposto, e guarda le foto sui tagli per naso importante (senza lasciarti ingannare dal fatto che le modelle hanno un nasino regolare).

Un look Compagnia della Bellezza

I tagli di capelli per naso importante

Per scegliere il taglio giusto per il tuo viso, il consiglio principale è di rivolgersi ai saloni che offrano consulenza d'immagine (spesso è gratuita e senza impegno). «Prima della realizzazione di un nuovo progetto di bellezza, c'è sempre una fase importante di ascolto e consulenza. Grazie ad un'attenta analisi del volto (ciò che in gergo si dice face code), si possono valutare le giuste proporzioni. In modo da sminuire i punti deboli e valorizzare quelli forti» - dice l'hair styilist Cegliese.

È possibile "camuffare", o meglio, distogliere l'attenzione dal naso importante? «Certo! È una questione di proporzioni». Il ragionamento da adottare con il taglio di capelli e naso grande è di natura geometrica: «una cosa sembra grande se accanto ha i riferimenti piccoli. Quindi, suggerisco di dare ai capelli un volume altrettanto importante sia nella parte anteriore che in quella posteriore della terra. Il taglio per il naso importante deve avere la giusta apertura e ariosità da tutti i lati, anche se l'impatto iniziale ovviamente quello frontale. E poi va proporzionato anche di profilo».

Un look Compagnia della Bellezza

Il taglio di capelli per il naso largo

«Su un viso con naso largo sconsiglio indubbiamente i tagli cortissimi che, per un fatto ottico, rendono la testa piccola. Meglio privilegiare i tagli medi e lunghi che diano un buon volume d’insieme, in grado di conseguenza di proporzionare la dimensione e la larghezza del naso. Un dettaglio amico può essere un ciuffo a lancia, cioè che si solleva alle radici e poi scivola di lato. In questo modo porta l’attenzione verso la fronte e sfilare anche il naso».

Un look Compagnia della Bellezza

I tagli per il naso lungo e aquilino

«Se il naso è lungo e aquilino è bene puntare su tagli asimmetrici. Meglio evitare capelli piatti e retti che fanno sembrare il naso ancora più lungo e con la punta verso il basso. L'ideale è optare per scalature e ciuffi che si proiettano in avanti con leggerezza, e addolciscano così i tratti del viso» - suggerisce l'hair stylist Cegliese. In genere, poi è sconsigliata la riga in mezzo poiché, posizionandosi sullo stesso asse del naso, lo mette in primo piano.

Un look Schwarzkopf Professional

I tagli di capelli per naso con gobba

«Come per il naso aquilino, in presenza di gobba (più o meno pronunciata) il taglio di capelli dev'essere arioso, senza forme rigide, quasi ad immaginare il vento tra i capelli. E importantissimo: con un naso irregolare la fronte non deve essere mai schiacciata». Un no deciso quindi ai tagli troppo piatti frontalmente o con lunghezze pari senza alcun ciuffo!

Un look Wella Collezione James

La frangia va bene per il naso importante?

Frangia: si o no? «Alert! La frangia tradizionale indirizza l’attenzione proprio sul naso (oltre che sulla bocca), nel bene e nel male. Per questo motivo, su un naso importante spesso è meglio evitare la frangia. In alcuni casi si può valutare la frangia a tendina, cioè aperta e con una via di fuga centrale. Non avendo le controindicazioni della frangia tradizionale, può essere un'idea su un naso largo o grande. Ma resta sempre valida l'indicazione che il taglio specifico si sceglie rapportandolo con tutto il volto.

Un look Compagnia della Bellezza

Come valorizzare il naso importante con i capelli

Cos'altro c'è da sapere per valorizzare il naso importante con i capelli? C'è qualcosa di particolarmente sconsigliato? «In genere, è bene evitare forme troppo rigide, styling estremamente minimal e anche un colore piatto: dei punti luce studiati su misura “sollevano” il volume e distolgono l'attenzione da un naso che non piace!» - suggerisce l'esperta.

Un look Cotril

In conclusione, prendi nota sul look a prova di naso importante: asciuga i capelli a testa in giù per il massimo volume e solleva le radici con spazzola e phon. In caso di capelli lisci, non dimenticare di fissare il ciuffo con la lacca. Quando, dopo qualche giorno i capelli si stanno sporcando, ricorri allo shampoo secco per evitare che si schiaccino sulla fronte. Siamo sicure che il tuo naso ti piacerà un po' di più!

Un look Evos