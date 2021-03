D alle trecce agli hair cut mossi e dal mood anni Settanta: scopri con noi tutte le più belle tendenze capelli autunno inverno 2021 2022!

Morbidi, mossi e con la frangia: sono questi i diktat che arrivano dalle passerelle autunno inverno 2021 2022 e che danno una idea delle tendenze capelli del prossimo futuro. Il mantra della personalizzazione e della leggerezza – due concetti chiave dei look 2021 - trova sulla testa la sua massima espressione. Mentre Lui vs Lei è una distinzione sempre più old style: i tagli, le acconciature e anche i colori non seguiranno più alcuna divisione di genere. Quello che conta è il risultato finale in linea con il proprio stile: una premessa necessaria prima di scoprire insieme quali saranno le più belle tendenze capelli autunno inverno 2021 2022 (perché portarsi avanti ci piace!).

Tendenze capelli autunno inverno 2021 2022: tagli con riga in mezzo

Partiamo dai tagli capelli lunghi e medi. La tendenza, che piace tantissimo alla gen Z, è creare sull'hair cut una riga in mezzo per un daily wear naturale decisamente contemporaneo. La celeb di riferimento di questo hair style è la cantante Gaia Gozzi che ha scelto un taglio a caschetto decisamente versatile: mosso o liscio, presenta sempre radici pulite e lunghezze che restano sciolte e libere. La texture dal capello rimane fedele alla sua naturale inclinazione e né la lavorazione né lo styling ne stravolgono la forma. L'haircut, anche quando mosso e all'apparenza imperfetto, è curato e impeccabile.

Taglio preppy style

A vincere su tutti i tagli medi è il preppy style, un hair cut simil scolaretta ma sempre dall'allure iper femminile con capelli brillanti, luminosi e lasciati liberi di esprimere se stessi anche quando sono parzialmente raccolti (o nascosti) dagli accessori. Il taglio preppy ha una texture flat con ciocche che cadono libere. Il caschetto è la versione che ti consigliamo di provare anche perché decisamente facile da gestire.

Tendenze capelli autunno inverno 2021 2022: tagli gender fluid

Anche in questo caso la parola chiave è naturalezza. I volumi per questi hair cut – pensati per lui e per lei – restano pacati, non sono mai esasperati. Il capello, che cade morbido sulle spalle, seguendo la naturale texture (con qualche variazione sui mullet e sui medi), rimanda con la mente a quando siamo al mare (ma senza replicare il wavy hair look), con ciocche sleek o leggermente bagnate e come accarezzate da una leggera brezza. Una scelta che si sposa facilmente con l'hair styling gender fluid: i capelli sono portati indietro, quando a indossarli è lei, per ricreare un look simil androgino. Per entrambi, invece, la frangia spettinata (o cortissima) è quasi un must. In definitiva, da provare.

Colori capelli autunno inverno 2022

Biondo freddo o castano caldo. In alternativa un colore crazy come il rosa (ormai un evergreen) che, a differenza delle scorse stagioni, mostra il suo carattere più punk e deciso, soprattutto quando abbinato a una frangia o a un taglio asimmetrico. Per chi ama giocare con sfumature di colori, consigliamo di lasciare le radici di una tonalità più scura rispetto alle lunghezze mentre sui tagli corti il colore è compatto e omogeneo, sia se si opta per un biondo platino sia se si sceglie una tonalità molto scura.

Acconciature: trecce, treccine e onde

Se l'obiettivo non è puntare a un nuovo taglio ma trovare l'acconciatura più cool, considera la treccia come primissima scelta. Soprattutto perché non è mai stata così bella: da una parte è decisamente over (quando i capelli sono molto lunghi), dall'altra, invece, si trasforma in un dettaglio che spunta, a sorpresa, tra le ciocche. In questo caso l'ispirazione è chiaramente anni Settanta; i capelli naturalmente mossi richiamano il desiderio di libertà e cambiamento mentre le treccine frontali riportano a una dimensione quasi hippie. Un mix perfettamente riuscito di rock e glamour.

Tendenze capelli autunno inverno 2021 2022: code basse

Chiude il capitolo acconciature un grande classico come la ponytail, rigorosamente bassa. Minimalista, essenziale ed elegantissima, ha un effetto pulito, voluminoso e brillante. Le chiome raccolte in queste code basse e lunghe vanno ad ampliare il proprio volume sulla schiena ma senza dare l'impressione di qualcosa di costruito ad arte. I capelli sono lisci e, per chi vuole lavorare sui dettagli puntando su un leggero retrogusto eccentrico, la soluzione è lasciare liberi i baby hair sulle tempie e sulle orecchie. Esempio di perfetta imperfezione.

Accessori: fasce in prima linea

Non ci sono dubbi: l'accessorio dell'autunno inverno 2021 2022 sarà la fascia che lascia la fronte libera. Anche in questo caso il richiamo ai mitici Seventies è evidente ma il mood è più essenziale e meno “urlato”; sicuramente in grado di soddisfare più esigenze allo stesso tempo.