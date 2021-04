P elle impura a tendenza acneica? Per contrastare punti neri, pori dilatati e imperfezioni ti vengono in soccorso nuovi prodotti skincare, da inserire nella tua beauty routine.

Pelle impura: come riconoscerla

Caratterizzata da un aspetto lucido, soprattutto nella zona a T, la pelle impura non è solo una prerogativa degli adolescenti ma può affliggere anche in età adulta. Pori dilatati, comparsa di brufoli e imperfezioni ed un’eccessiva produzione di sebo sono i tratti distintivi di questa tipologia di pelle.

Per migliorare la condizione cutanea ti devi affidare a trattamenti cosmetici ad hoc pensati e formulati appositamente per risolvere queste fastidiose problematiche cutanee. Bisogna ricordare che in presenza di pelle impura è importante usare prodotti delicati, in caso contrario si otterrebbe il problema opposto, ossia una ulteriore produzione di sebo che andrebbe a peggiorare lo stato della pelle. E il rischio di ritrovarsi con punti neri, brufoli, se non addirittura acne è molto concreto. L'obiettivo è quindi di riequilibrare la pelle mista e grassa con dolcezza.

Alla tua routine purificante ti consigliamo di affiancare prodotti idratanti e lenitivi che andranno a risolvere le problematiche relative all’infiammazione cutanea.

In caso di pelle impura con tendenza acneica troveremo un Ph e film-idrolipidico alterato, pelle fragile e difese anti-ossidanti indebolite. In questo caso, l’azione purificante e idratante avrà anche il fine di ripristinare la corretta funzione della barriera cutanea.

Le cause della pelle impura

Oltre ad una predisposizione genetica e ormonale, la pelle impura può essere causata da altri fattori come: inquinamento, raggi UV, variazioni climatiche e una scorretta alimentazione. Per evitare una eccessiva produzione di sebo e contrastare le impurità della pelle è bene limitare il consumo di latticini e carboidrati, alimenti ricchi di grassi e di sale - oltreché dolci preconfezionati, insaccati e bevande dolci.

Meglio prediligere alimenti integrali e bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. La pelle non è altro che una “cartina tornasole” della nostra salute interiore. Per questo motivo oltreché una skincare a regola d’arte, ti consigliamo di chiedere al tuo medico una alimentazione sana e regolare che ti aiuterà nel risolvere i problemi legati alla pelle.

Skincare pelle impura: gli step beauty fondamentali

Vediamo insieme come strutturare una corretta skincare per trattare la pelle impura, andando ad evidenziare gli step essenziali che da oggi non potranno più mancare nella tua beauty routine:

1) Detergente viso delicato

Il primo step per una pelle sana è quello di detergerla in profondità affidandosi a prodotti delicati che combattono le imperfezioni e ristabilizzano il benessere cutaneo.

Se hai una pelle che tende ad essere impura dimenticati immediatamente quei prodotti aggressivi che poi lasciano una sensazione di "pelle che tira". Questi provocheranno l’effetto contrario, ovvero una sovra-produzione di sebo. Ideali per te sono i detergenti in gel o schiumogeno.

2) Scrub, tonico e siero: gli essenziali!

Dopo aver pulito la pelle e rimosso i residui di makeup con un’acqua micellare è importante proseguire nella skincare routine pelle impura con altri prodotti che potremmo definire immancabili!

Tra i trattamenti esfolianti e purificanti da fare una volta alla settimana c’è sicuramente lo scrub: le formulazioni arricchite da carbone vegetale sono perfette per ridurre la grana dei pori e contrastare l’effetto pelle lucida, grazie al suo potere astringente.

Lo step successivo è quello di utilizzare un tonico astringente, specifico per la tua tipologia di pelle. Applicalo su un dischetto di cotone (vanno bene anche quelli lavabili) e picchiettalo sulla pelle asciutta. La sua funzione è quella di completare la detersione e rimuovere tutte le impurità controllando allo stesso tempo la produzione di sebo.

Infine il siero, che idrata e prepara la pelle alla crema viso. Questo prodotto può anche sostituire la crema in particolare nel periodo estivo, dove le pelli impure e grasse soffrono maggiormente. In caso decidessi di applicare unicamente questo tipo di prodotto ti raccomandiamo di non dimenticare mai lo step della crema SPF preferendo una formulazione non comedogena.

I migliori sieri pelle impura consigliati per te sono quelli che includono al loro interno l’Acido Salicilico, perfetto per contrastare la formazione di brufoli e punti neri.

3) Crema viso pelle impura e sensibile come sceglierla?

La scelta della crema viso pelle impura non è affatto semplice. In questo caso bisogna cercare fluidi leggeri, creme in gel o dalla texture fresca che non facciano sentire la pelle ancora più grassa e lucida ma opacizzata e idratata.

La sensibilità della pelle impura è causata dalla disidratazione che avviene proprio a causa della paura della produzione di sebo. Questo fattore non è assolutamente da sottovalutare: un viso disidratato apparirà poco luminoso, con pori dilatati e zone secche anche se indicativamente caratterizzato da una pelle generalmente grassa o impura.

Infine, gli ingredienti ideali per limitare l’effetto lucido ed eliminare la presenza di punti neri e brufoli sono: il the verde e il tee tree oil (dalle proprietà purificanti e disinfettanti) la calendula, l'Aloe e la malva (dalle proprietà lenitive) il carbone attivo e l’argilla (per purificare in profondità) e - infine - la menta (rinfrescante ed astringente.

Nella gallery scopri le novità skincare per la pelle impura!

Goovi, olio gel struccante deterge+Strucca: rimuove per affinità le impurità e il trucco anche quello più ostinato. Con Glicerina Vegetale ed estratti di Cotone, Olivo e Sesamo ad azione idratante. 15,90€ Teaology, Black Matcha Micellar Jelly Cleanser un innovativo gel detergente senza sapone che sfrutta la tecnologia micellare e il potere detossinante del carbone attivo per rimuovere trucco e impurità senza seccare la pelle. 19€

Rhea Cosmetics, CarbonClean

Detergente carbone vegetale combatte contro impurità, tossine e particelle di smog che si depositano sulla pelle. 49,50€ Lierac, Sebologie doppio concentrato purificante la formula giorno riduce la produzione di sebo. La formula notte leviga e purifica la pelle e richiude i pori. 44,90 € Biotherm, Purefect SkinGel Idratante Pelli Impure l'incredibile potere di un gel trasparente e di una una schiuma delicata per un'immediata sensazione di freschezza senza seccare la pelle. La pelle appare pulita, purificata e opacizzata e splendidamente idratata. 27,50€ BioNike, Aknet Mousse riequilibrante detergente quotidiano delicato per la pelle seborroica a tendenza acneica. Formulato come soluzione acquosa, grazie allo speciale erogatore, forma una schiuma soffice. 10,90€

Collistar, Lozione Peeling Acido Glicolico effettua un'azione esfoliante progressiva che leviga e affina la grana della pelle. 28€ Antos, Gel Dermopurificante la referenza perfetta per le pelli grasse, miste o impure. Con estratti di salvia e rosmarino, olio di nocciola Piemonte e niacinamide, questo gel lascia la pelle asciutta grazie all’assorbimento rapido. 9 €

Clarins, Lotion Tonique PurifiantePelle Mista O Grassa questo tonico senza alcol, arricchito con estratti di regina dei prati biologica e di amamelide biologica, purifica la pelle e restringe i pori. Arricchito con [Microbiote Complex], favorisce l’equilibrio naturale della flora cutanea. 23€ Ecooking, ACNE Serum siero attivo da utilizzare su pelle danneggiata o acne, aiuta a minimizzare i pori dilatati. 52€ Mossa Cosmetics, Linea idratante viso / YOUTH DEFENCE una maschera peeling dall’effetto istantaneo che uniforma l’incarnato e migliora il tono della pelle, rimuove le impurità, riduce l’iperpigmentazione e rallenta la comparsa di linee sottili e rughe. 17€ Eterea Cosmesi Naturale, Kit viso Purificante trattamento che tonifica efficacemente la pelle del viso, assorbendo il sebo in eccesso, conferendo alla pelle un'immediata sensazione di comfort, benessere e un aspetto sano e luminoso. 25€ My Clarins, RE-BOOSTcrema Idratante Opacizzante questo freschissimo gel racchiude l’88% di ingredienti di origine naturale. Istantaneamente, la pelle è idratata e vellutata, perfettamente opacizzata per 8h. 25€ Nu Skin, Here You Glow Exfoliating Toner questa formula attentamente bilanciata presenta un mix unico di idrossiacidi per lasciare la pelle liscia, morbida, sana e visibilmente luminosa, oltre ad acido salicilico per migliorare l’aspetto delle macchie esistenti. 27.78 €

Kiehl's, Calendula Herbal-Extract Toner lenisce e deterge la pelle. 37,50 € Dr. Hauschka , Maschera Purificante. La Maschera purificante deterge e purifica in profondità. Indicata per ogni condizione di pelle, è ideale per la pelle grassa e impura, che presenta cheratinizzazioni e pori dilatati. Prezzo: 29,90 €