Pedalata dopo la pedalata, la cellulite si attenua, i cuscinetti si asciugano e il corpo si modella. Soprattutto nella parte inferiore. Provare per credere

Gonfia le gomme, dai olio alla catena e monta sulla sella della tua bicicletta. È il mezzo più semplice per perdere qualche chilo di troppo, snellire le parti più critiche delle gambe o, semplicemente, tonificare il corpo. Pedalata dopo pedalata, ti ritroverai con una silhouette più asciutta e bella. La bici è l'ideale anche per chi è poco sportiva, perché è proprio il "giro dei pedali" a indicare automaticamente la postura corretta in sella, evitando di sovraccaricare le articolazioni delle ginocchia e delle anche, come succede a volte a chi va a correre. Puoi scegliere il parco o le piste ciclabili che stanno popolando (finalmente) tutte le città italiane.

I benefici della bicicletta per le gambe

Ad allenarsi, in bici, è soprattutto la parte posteriore del corpo, in particolare i glutei e i bicipiti femorali. Mettendo in moto soprattutto le gambe, si migliora la circolazione venosa, cioè quella che risale verso il cuore, e s'induce quest'organo a pompare più sangue in tutto l'organismo. Con benefici per la pelle e il tono dei tessuti. A guadagnarne infatti è la linea di cosce, glutei e fianchi, che vedono ridurre cellulite, cuscinetti e rilassamenti. È efficace, inoltre, contro i fianchi con culotte de cheval e sottoglutei con banana rolls.

L'allenamento in bici per le donne

A seconda di come vai in bicicletta, puoi snellire o tonificarti in modo diverso. Prima di scegliere il tuo tipo di allenamento, però, ricorda che devi sempre alternarlo con pedalate leggere, da fare in giorni diversi della settimana. Procedere con calma permette al corpo di riposarsi in modo attivo e, allo stesso tempo, di ossigenarsi.

Dopo ogni allenamento, poi, sono consigliati due giorni di totale inattività. Indispensabili per consentire ai muscoli di ripristinare le perdite di zuccheri e proteine, le loro principali componenti. Se non si rispetta questa pausa e ci si allena addirittura tutti i giorni, magari prese dall'ansia da prova costume, si rischia un effetto boomerang da sovrallenamento. E si finisce per "svuotare" la muscolatura. In altre parole, anziché essere tonica, sembri più molle di prima.

Perdere peso in bicicletta

Vuoi perdere tre chili? Pedala per 75 minuti alla settimana. Se il tuo problema sono i chili di troppo, la bicicletta è un alleato sicuro. Perché in un mese può farti bruciare più di tre chili. Inizia con passeggiate di 25 minuti per volta procedendo a ritmo costante e sostenuto, per tre volte alla settimana. La velocità giusta? Valutala così: pedalando, devi riuscire a dire qualche parola, non essere sempre a bocca aperta per prendere fiato. È importante superare i 20 minuti perché è da qui che l'organismo, avendo consumato le riserve di carburante, ovvero gli zuccheri, inizia ad attaccare i grassi. Se vuoi che il tuo fisico sia davvero ben modellato, non smettere dopo 30 giorni. Il mese dopo, pedala per 30 minuti. E aumenta di cinque minuti ogni mese, fino a un massimo di 40.

Gambe e glutei più sodi con le "accelerate" in bicicletta

Se non ti accontenti di snellire (o, magari, non ne hai bisogno) ma vuoi soprattutto diventare soda e tonica, prova la tecnica dell'accelerazione. Prevede un allenamento breve ma intenso che si basa sugli scatti, cioè momenti in cui si dà il massimo alternati ad altri in cui si riduce l'intensità dello sforzo. Ha il pregio di dare risultati veloci in tempi minimi.Per tre volte alla settimana, riscaldati per cinque minuti, a buon ritmo, poi pedala più veloce che puoi per 30 secondi. Quindi, diminuisci la velocità e pedala piano per un minuto. Di nuovo, ripeti lo scatto fino a contare, in tutto, cinque pedalate veloci e cinque lente. Per semplificare l'alternanza, attrezzati con un cronometro sportivo. Dopo, è importante non mangiare nulla per circa un'ora e bere acqua naturale, perché con questo tipo di allenamento il metabolismo rimane accelerato anche ad attività conclusa. E, se non gli si fornisce cibo, brucia i grassi.

Per ridurre la cellulite servono anche i piegamenti

Con il programma bici-squat, cioè delle pedalate abbinate ai piegamenti sulle ginocchia, puoi eliminare cellulite e buccia d'arancia.Per tre volte alla settimanali, fai così. Pedala veloce per cinque minuti, poi scendi dalla bici ed esegui gli squat: in piedi, con le mani sui fianchi e le gambe un po' divaricate, piegati sulle ginocchia come se dietro ci fosse una sedia. Scendi piano soffiando fuori l'aria e poi alzati prendendo un bel respiro, per 15 volte. Risali in sella e pedala ancora cinque minuti e di nuovo alterna fino ad arrivare a mezz'ora di attività.È un lavoro che impegna il cuore e migliora la circolazione nella zona delle cosce, favorendo l'eliminazione della cellulite. Se, durante l'allenamento, non ce la fai più, pedala lentamente per un minuto e bevi un po' d'acqua naturale non fredda.

In sintesi i punti cruciali dei benefici della bici sono questi:

Andare piano risveglia la circolazione, rendendo la pelle più bella

risveglia la circolazione, rendendo la pelle più bella Procedere a scatti rapidi aiuta a rassodare le gambe e i glutei

aiuta a rassodare le gambe e i glutei Pedalare velocemente fa bruciare tante calorie.

Infine, non dimenticare lo stretching, per cui la bicicletta diventa un ottimo attrezzo. Eseguine una serie prima di inforcare la bici e di partire per la tua pedalata. E ripetili anche dopo l'allenamento. Aiutano a richiamare lentamente il sangue nelle zone muscolari che hanno lavorato e a "svegliare" i vasi ostruiti, favorendo il drenaggio delle tossine.