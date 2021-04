F orse l’hai sempre considerato un difetto, ma ti sbagli: lo strabismo di Venere è una particolarità davvero affascinante, capace di rendere il tuo sguardo semplicemente unico. Non ci credi? Impara a valorizzarlo con il makeup e copia star come Kate Moss e Scarlett Johannson. La tua autostima ringrazierà.

La prima cosa che devi sapere sullo strabismo di Venere è che ha origini piuttosto nobili. Questo “difetto” estetico, infatti, deve il suo nome proprio alla dea dell’amore e della bellezza: secondo le leggende, infatti, il suo sguardo era tanto ammaliante proprio grazie a questo leggero strabismo. Non a caso, la stessa Venere di Botticelli presenta la stessa minuscola imperfezione. Due motivi più che validi per iniziare, fin da subito, ad apprezzare quella che, di fatto, è una leggera deviazione degli occhi dal loro asse naturale. Certo, considerare questa caratteristica una particolarità di cui andare fiera non è facile, ma con il trucco occhi giusto - e l’esempio di qualche sensualissima celeb - puoi imparare come valorizzarlo. Se c’è qualcosa che dovresti aver imparato dalla Body Positivity, infatti, è che i difetti non esistono: dalle lentiggini allo strabismo di Venere, ogni parte di te ti rende meravigliosa.

Strabismo di Venere: cos’è?

Lo strabismo di Venere è un piccolo difetto degli occhi che risultano leggermente disallineati tra loro, rendendo lo sguardo non perfettamente simmetrico. Si tratta di una deviazione davvero minima e che, per questo, non comporta particolari disagi: retina e cervello, infatti, riescono a compensare questa leggera deviazione, senza che la vista ne risenta in alcun modo. Ecco perché lo strabismo di Venere è una condizione fisica unica, che non ha bisogno di essere corretta. Anzi, questa particolarità rende il tuo sguardo enigmatico e ammaliante proprio come quello della dea greca a cui deve il suo nome. Una condizione che non ha niente a che vedere con problematiche della vista più gravi: lo strabismo di Venere, infatti, colpisce un occhio soltanto e causa semplicemente pupille non perfettamente allineate.

Cause dello strabismo di Venere

Indubbiamente, la causa più comune dello strabismo di Venere si lega ai muscoli oculari, che potrebbero non funzionare a dovere. In altri casi, come sottolinea di Dottor Gaetano Cupo - oculista di Top Doctors, azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata - “lo strabismo di Venere può essere ricondotto a una miopia di grado elevato”. Specialmente in fase di crescita. In realtà, però, le cause possono essere davvero moltissime - tra cui trauma cranici, malattie della tiroide e del sistema nervoso o altre patologie dell’occhio - perciò non dimenticare di tenere sotto controllo la tua vista e affidarti al medico per scongiurare fastidi e disturbi.

Le celeb che ne hanno fatto un punto di forza

È da sempre considerato una caratteristica estremamente sensuale, tanto che alcune celeb ne hanno fatto davvero un punto di forza. Da Cheryl Cole a Scarlett Johansson e Emily Blunt, lo strabismo di Venere può diventare un alleato prezioso per aggiungere un tocco in più agli occhi. Forse ti sembrerà strano, ma questo piccolo “difetto” è la chiave per ottenere uno sguardo penetrante e ancora più espressivo. Il segreto? Ispirarsi alle celeb e non lasciare che questa peculiarità sminuisca la tua bellezza. Un esempio è certamente Kate Moss: la modella deve una parte del suo successo al suo sguardo leggermente divergente, una caratteristica che l’ha resa unica.

Strabismo di Venere, foto e immagini delle vip

Getty Images Kate Moss si è imposta sulla scena mondiale anche grazie alla sua unicità: più bassa della media - per le modelle, almeno - ha conquistato stilisti e fotografi grazie ai suoi occhi scuri, grandi e leggermente asimmetrici. Getty Images Scarlett Johannson è sicuramente una delle donne più belle del mondo e il merito è anche dello strabismo di Venere, che non solo non ha scalfito la sua bellezza, ma l’ha resa ancora più vera, reale e sensuale. Getty Images L’ex Charlie’s Angel Lucy Liu ha conquistato tutti con la sua chioma di capelli corvini e…un paio di occhi non perfettamente allineati. arrives at the Academy Of Motion Picture Arts And Sciences' 10th Annual Governors Awards at The Ray Dolby Ballroom at Hollywood & Highland Center on November 18, 2018 in Hollywood, California. Non si può certo dire che gli occhi si Emily Blunt non sappiano stregare e, forse, parte del loro fascino è dovuto proprio allo strabismo di Venere. Getty Images Anche l’italianissima Sabrina Salerno ha dovuto imparare a convivere con lo strabismo di Venere, rendendo questa peculiarità la carta vincente del suo fascino. Getty Images Kathleen Roberts è una delle attrici americane più amate e famose, ma anche una donna meravigliosa, che ha reso il suo strabismo di Venere uno dei punti forti della sua bellezza. Getty Images Cosa dire di Cheryl Cole, se non che è una donna bellissima e talentuosa? Niente, se non che il suo strabismo di Venere non l’ha scoraggiata, fermata o resa meno affascinante.

Il makeup strategico per valorizzare uno sguardo asimmetrico

Il trucco è sempre un valido alleato, quando si tratta di mettere in risalto i nostri punti di forza, strabismo di Venere compreso. Ovviamente, il focus non potrà che essere proprio sullo sguardo. Matita ed eyeliner, infatti, sono perfetti per sottolineare il taglio degli occhi e, con esso, lo strabismo di Venere in tutta la sua bellissima unicità. Usali per creare una linea che incornici tutta la rima ciliare superiore e destreggiati con cat-eye e floating liner, se lo desideri. Al resto penseranno gli ombretti: scegli i colori che preferisci e divertiti creando zone di luce e ombra per mettere in evidenza la pupilla. È una giornata no (capita!)? Opta per uno smokey-eyes nude ed evita i colori metallizzati o perlati: in questo modo, il tuo sguardo apparirà più simmetrico. L’ultimo tocco lo darà il mascara, perfetto per rendere lo strabismo di Venere ancora più sensuale.