S angiovanni stupisce ancora, ma questa volta non lo fa attraverso le parole, bensì con le immagini. E, per essere precisi, con il video dedicato al suo singolo Lady. Il messaggio arriva forte e chiaro ed è un invito ad amare il lato femminile di ogni uomo, soprattutto il proprio

Sospettavamo che Sangiovanni fosse capace di grandi cose, eppure, l’allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2021 è riuscito a superare sé stesso. Questa volta, però, non si tratta di un discorso di incoraggiamento alla fidanzata Giulia Stabile, preda delle sue insicurezze, e nemmeno di una canzone. Perché il messaggio di Sangiovanni arriva direttamente dal video di Lady, il suo singolo di debutto. Immagini che colpiscono e non lasciano spazio a dubbi: è il momento - per ogni uomo - di entrare in contatto con il proprio lato femminile e imparare ad apprezzarlo. E se in apparenza Lady sembra una canzone d’amore da dedicare a una ragazza, il video pare suggerire un’interpretazione completamente diversa. Per tutta la durata della clip girata da Giulia Stabile e montata da Samuele Barbetta, Sangiovanni sembra parlare con sé stesso. Un lunghissimo colloquio, quasi una dichiarazione, fatta davanti allo specchio. Divertente, coinvolgente e - a tratti - persino autoironico, ecco tre momenti imperdibili del video Lady di Sangiovanni, che dimostrano come entrare in contatto con il proprio lato femminile sia semplicemente irresistibile.

Sangiovanni e il video di Lady: questione di manicure

Lo smalto sulle unghie è uno dei tratti distintivi di Sangiovanni ad Amici 20, perché, si sa, lo smalto è unisex per la generazione Z. Ecco perché il video di Lady non poteva che iniziare con il cantante che si prende cura delle sue unghie perfettamente smaltate, limandole. Un elemento, di solito, considerato squisitamente femminile e che Sangiovanni non ha scelto solo come vezzo artistico, ma come primo e vero elemento della sua conversazione con il suo riflesso nello specchio. Appare chiaro fin dal primo fotogramma, perciò, come nella storia raccontata dal video e dalla canzone non ci sia spazio per distinzioni di genere.

Lolita e ammiccante davanti allo specchio

Se la conversazione con sé stesso davanti allo specchio è il fil rouge di tutto il video di Lady, la scelta di spostare la scena in bagno - nuovamente davanti alla propria immagine riflessa - introduce a un nuovo e importante messaggio. Sangiovanni, infatti, sembra quasi trasformarsi in una Lolita moderna, che gioca con un lecca-lecca mentre si prepara cantando allo specchio. Un comportamento solitamente identificato come femminile, che il cantante esorcizza attraverso una fascia per capelli con tanto di fiocco e con innumerevoli baci dati allo specchio. Ed è proprio agli ammiccamenti con il lecca-lecca che Sangiovanni affida l’espressione della sua sensualità all’interno del video, ribaltando i canoni del sex appeal maschile e femminile. Consapevole o meno, in effetti, il riferimento sembra essere davvero la Lolita di Kubrik, trasportata ad Amici 2021 e reinterpreta in chiave genderless.

Sangiovanni e il rossetto nel video di Lady

Terzo elemento fondamentale del video di Lady è il rossetto. Un semplicissimo lipstick rosa che, però, assume un significato importantissimo se indossato - e riapplicato ripetutamente - dal diciottenne Sangiovanni. La scelta del rossetto, infatti, è emblematica: non esiste oggetto più rappresentativo dell’universo femminile e la stessa gestualità scelta dal cantante è un chiaro rimando alle donne. Non è certo casuale, ad esempio, la decisione di utilizzare simboli della sensualità tradizionale come un paio di labbra stampate sullo specchio dopo un bacio o il rossetto utilizzato per lasciare un messaggio. Calza a pennello anche la scelta di un rossetto rosa. Questo colore, infatti, non è solo la nuance signature di Sangiovanni, ma anche la sfumatura più tipicamente associata alle donne, che l’allievo della scuola di Amici 20 utilizza con la disinvoltura di chi, alla distinzione tra "da uomo" e "da donna", non è assolutamente interessato.