L i annusi e cambi umore! In meglio, ovviamente. Così sono i nuovi profumi da donna primaverili: curiosa di scoprirli?

Bouquet spumeggianti, jus frizzanti e accordi leggiadri caratterizzano le novità profumi primavera estate 2021. Il minimo comun denominatore è l'ottimismo che si leva a ogni effluvio di note vaporizzate nell'aria. E che dura nell'anima e non solo sulla pelle. Le fragranze più gettonate? Praticamente tutte le famiglie olfattive: fioriti, orientali, chypre, fruttati, legnosi, purché esprimano la voglia di evasione. Che sia in un giardino fiorito, in un paese esotico o in una sensazione d'amore, il profumo da donna della primavere 2021 "deve" far viaggiare con la mente e la fantasia. Pronta a lasciarti trasportare dalle note profumate? E se proprio sei indecisa, puoi sempre scegliere il tuo profumo in base al tuo segno zodiacale.

Profumi primavera estate 2021

Nelle righe che seguono guarda la selezione di DMBeauty.it sui profumi da donna per la bella stagione 2021. Per cambiare umore appena li annusi! Intanto deliziati gli occhi con gli eleganti flaconi: sarà un segnale che il colore predominante sia proprio il rosa?

Mon Guerlain Sparkling Bouquet

Sparkling Bouquet arricchisce di un nuovo capitolo spumeggiante la collezione delle fragranze Mon Guerlain. Il jus ricorda il sorriso incontenibile delle donne radiose.

Famiglia olfattiva: orientale fruttata

Piramide olfattiva

Note di testa: Pera, Bergamotto e Mandarino

Note di cuore: Peonia, Lavanda e Gelsomino Sambac

Note di fondo: Vaniglia di Tahiti, Muschio Bianco e Sandalo.

Izia La Nuit di Sisley

Nel panorama dei profumi primavera estate 2021 spicca l'inno alla notte celebrato da Izia La Nuit di Sisley. Una fragranza opulenta e profonda che invita a vivere l’emozione e l’appagamento e la serenità di un viaggio d’amore.

Famiglia olfattiva: Chypre

Piramide olfattiva

Note di testa: Ribes Nero, Cardamomo e Mandarino

Note di cuore: Rosa, Magnolia e Fresia

Note di fondo: Patchouli, Labdano, Vaniglia e Ambroxan

Toy 2 Bubble Gum di Moschino

Ecco una fragranza giocosa che libera la mente dai pensieri negativi. Tra le novità dei profumi primavera 2021 spicca Toy 2 Bubble Gum di Moschino, che esplora le sfaccettatura della rosa, ironizzando nello stesso tempo sul gusto più "girlish" che c'è.

Famiglia olfattiva: floreale fruttata

Piramide olfattiva

Note di testa: Frutta Candita, Arancia Amara e Limone

Note di cuore: Gomma da Masticare, Rosa Bulgara, Mirtillo, Pesca, Cannella, Zenzero e Fiore di Pesco

Note di fondo: Ambroxan, Muschio e Cedro

La Vie Est Belle Soleil Cristal di Lancome

Nella primavera estate 2021 Lancome lancia un nuovo capitolo del suo profumo iconico dedicato alla felicità: La Vie est Belle Soleil Cristal. Il bouquet è composto da fiori carichi di solarità, caldi e radiosi su una base di boccioli di ylang-ylang, insieme a note di testa agrumate.

Famiglia olfattiva: Chypre floreale

Piramide olfattiva

Note di testa: Pepe Rosa, Mandarino e Bergamotto

Note di cuore: Ylang Ylang, Iris, Fiore d'Arancio e Gelsomino

Note di fondo: Cocco, Vaniglia e Patchouli.

Tubéreuse Nue di Tom Ford

Tubéreuse Nue è una novità della collezione Private Blend di Tom Ford. Evoca i freschi petali di Tuberosa e Gelsomino dalla fioritura nutturna mentre ondeggiano al chiaro di luna, trasudando una sensualità sontuosa.

Famiglia olfattiva: orientale

Piramide olfattiva

Note di testa: Gelsomino, Giglio e Pepe di Sichuan

Note di cuore: Tuberosa, Storace, Benzoino e Cacao

Note di fondo: Muschio, Pelle Scamosciata, Fava Tonka e Legno di Agar (Oud).

Born In Roma Yellow Dream di Valentino

Tra i profumi primavera estate 2021 spicca l'ottimismo di Born in Roma Yellow Dream di Valentino. Il jus si ispira alla luce calda e serena di Roma per mettere in risalto tutte le sfaccettature di una donna vivace, fiduciosa e vibrante.

Famiglia olfattiva: floreale

Piramide olfattiva

Note di testa: Limone

Note di cuore: Rosa

Note di fondo: Muschio Bianco

Pupa Vamp! La novità da provare

Per la primavera estate 2021 Pupa propone tre profumi che esprimono te diverse anime: irriverente e sensuale, rock e audace, luminosa e romantica.

La donna Vamp! Eau de Parfum ama se stessa, ha voglia di piacersi, di sentirsi libera, e di esprimersi a modo suo. Il flacone rosso racchiude un accordo florientale fruttato; quello nero è invece florientale speziato e il flacone rosa, infine, è legnoso poudrè.

Muskara Neroli di Fueguia 1833

Famiglia olfattiva: floreale muschiata

Muskara Neroli fa parte della collezione Muskara Phero J di Fueguia 1833, che è costruita sull’imitazione dei ferormoni. Ha infatti la virtù di interagire con l’odore naturale della pelle, potenziando l’identità olfattiva di chi la indossa.

Contiene Neroli e Muskara Phero J.

Perfect di Marc Jacobs

Perfect di Marc Jacobs è un profumo che celebra l'ottimismo, l'accettazione di sé e l'originalità.

Famiglia olfattiva: floreale

Piramide olfattiva

Note di testa: Rabarbaro, Narciso

Note di cuore: Latte di mandorla

Note di fondo: Legno di cedro, Cashmeran

Profumi primavera estate 2021 di Jo Malone

Novità profumi primavera estate 2021 Jo Malone: Yellow Hibiscus, un floreale lieve, Red Hibiscus, floreale solare intenso, Frangipani Flower, un floreale radioso, Nashi Blossom, un floreale raggiante e delicato.

A Drop d'Issey di Issey Miyake

A Drop d'Issey di Issey Miyake ruota attorno a uno dei fiori più silenziosi della profumeria, il lillà. Un fiore intoccabile, la cui fragranza non può essere estratta naturalmente ma deve essere riprodotta dal talento creativo e dall'immaginazione del naso.

Famiglia olfattiva: floreale muschiata

Piramide olfattiva

Note di testa: Latte di Mandorla e Rosa di Damasco

Note di cuore: Lillà, Note Solari, Fiore d'Arancio, Anice Stellato e Gelsomino

Note di fondo: Muschio, Cedro dell'Atlante, Vaniglia e Ambroxan

Orphéon di Diptyque

Per festeggiare i suoi 60 anni, Diptyque riapre le porte di un mitico bar del quartiere di Saint-Germain. Orphéon ricrea l'atmosfera di una Parigi effervescente e artistica, a inizio anni Sessanta del Novecento.

Famiglia olfattiva: legnosa

Piramide olfattiva

Note di testa: Bacche di Ginepro

Note di cuore: Gelsomino

Note di fondo: Note Talcate, Cedro e Fava Tonka

Ginza di Shiseido

In Ginza di Shiseido la naturale eleganza dei profumi floreali si combina con l'intensità delle note sacre del legno per produrre una miscela perfettamente equilibrata.

Famiglia olfattiva: floreale legnosa

Piramide olfattiva

Note di testa: Melograno e Pepe Rosa

Note di cuore: Magnolia, Gelsomino, Fresia e Orchidea

Note di fondo: Patchouli, Hinoki e Sandalo

Eau de la Couronne è una moderna interpretazione dell’Eau de Toilette creata da Jean Rancé nel 1824 per Paolina Bonaparte. Il jus ci trasporta in una natura primaverile, in cui l’anima fruttata e frizzante degli agrumi incontra un’onda vellutata e seducente di Rosa e Ambra.

Famiglia olfattiva: floreale frutta

Piramide olfattiva

Note di testa: Rosa Taïf, Limone, Mela, Ribes

Note di cuore: Gardenia, Iris

Note di fondo: Ambra, Musk, Legno di Cedro

Déjà Vu Mood di & Other Stories

Déjà Vu Mood di & Other Stories è una fragranza esotica pensata per distogliere l’attenzione dal quotidiano e fuggire via con la fantasia

Famiglia olfattiva: fruttata

Piramide olfattiva

Note di testa: Elemi, Lampone selvatico, Jaboticaba

Note di cuore: Gelsomino Sambac, Ciclamino Blu, Fiore di Zafferano

Note di fondo: Driftwood

HerStory Love Inspires di Avon

HerStory Love Inspires di Avon si ispira allo spirito coraggioso di una donna che è sicura di sé e vive la vita senza paura.

Famiglia olfattiva: Chypre, legnosa, floreale

Piramide olfattiva

Note di testa: Albicocca, Gelsomino e Mandarino

Note di cuore: Brandy, Iris e Gardenia

Note di fondo: Ambra, Pralina e Vetiver