P er questa estate 2021 via libera a nail art color pastello dei tuoi colori preferiti: le tonalità romantiche e delicate saranno protagoniste della manicure della bella stagione! Vediamo 10 colori per tingere le tue unghie abbinandole a vestiti leggeri e pelle abbronzata.

Le delicate nuance pastello che somigliano a dolcissimi confetti sono molto in voga per la nail art di questa primavera-estate 2021. Le tinte di smalto più trendy della stagione vanno dal carta da zucchero al rosa chiaro, tenue e molto romantico.

Le gradazioni sono estremamente soft, ma dal colore pieno, e trasmettono tanta allegria. In questa stagione l’applicazione è prevista sia in modalità monocromatica su tutte le unghie, che applicando su ognuna di esse una tinta diversa.

Ancora, le tinte pastello possono essere ospitate su unghie pulite e naturali, utilizzati solo sulle lunette per creare una manicure molto allegra, ma sempre sobria ed elegante.

I colori pastello della manicure estiva sono sono davvero tanti e molto trendy. Scoprili insieme a noi!

Baby blue, la nail art che trasmette freschezza

Lo smalto baby blue corrisponde a una brillante sfumatura blu ghiaccio che richiama alla mente una piacevolissima sensazione di freschezza sulle unghie.

Questa nail art è da qualche anno uno dei must have della manicure estiva perché è molto raffinato e si abbina facilmente a una miriade di look diversi.

Smalto lilla ispirato ai profumatissimi fiori

Ispirato ai bellissimi e profumatissimi fiori, ma non solo, lo smalto lilla è amatissimo per l’estate con tutte le sue nuance. Sì, perché a differenza di quanto si possa pensare, questo colore è uno dei più mutevoli e meno definiti dello spettro cromatico.

50 sfumature di lilla

Il lilla presenta una moltitudine di variazioni difficilmente riassumibili, ma per semplificare la distinzione tra le diverse nuance di questo colore, possiamo far riferimento a tre piante principali da cui derivano altrettanti toni di smalto pastello.

Smalto lilla classico

Lo smalto lilla classico è molto seducente e fa riferimento alla tonalità di viola ispirata ai fiori a grappolo dell’omonima pianta e che rappresenta l’unione tra rosso e blu e in altre parole tra corpo e mente.

Dai campi di lavanda allo smalto

Ispirato agli stupendi campi di lavanda, lo smalto di questo colore ha una percentuale importante di blu che rende la nuance molto rilassante. Secondo la cromoterapia, quindi, è perfetto per sopportare al meglio i periodi di stress.

Glicine glamour

La versione più chiara e luminosa del classico lilla è sicuramente il glicine. Anche questo prende ispirazione da una pianta e tende molto di più al rosa. Si tratta quindi di un colore di smalto perfetto per le personalità più romantiche!

Nail art golosa con lo smalto color melone

Il color melone è perfetto per chi vuole indossare uno smalto che valorizzi l’abbronzatura. Questa nuance, infatti, crea un bellissimo contrasto con la pelle ambrata, facendola risaltare e brillare.

Smalto verde menta, destinato a non passare inosservato

Uno dei grandi protagonisti delle unghie dell’estate 2021 è senz’altro lo smalto verde menta. Capace di evocare un grande senso di pace, ma anche colore di grande tendenza, questa nuance è tra le più alla moda di questo periodo e rappresenta un’ottima alternativa ai classici rosa.

Giallo crema, la nail art per chi non vuole osare troppo

Per chi ama il giallo, ma non vuole scegliere uno smalto troppo acceso, la versione pastello crema è perfetta. Si adatta anche alle mani dall’incarnato più chiaro ed è molto raffinato.

Intramontabile smalto rosa confetto

Un colore che non passa mai di moda è il rosa confetto, che sta benissimo sia sulle unghie corte che su quelle lunghe, soprattutto su quelle a mandorla. Questo smalto è estremamente chic e ha il vantaggio importantissimo di essere abbinabile a qualsiasi tipo di look, da quelli più basic a quelli più audaci.

Smalto verde chiaro, un inno ai prati in fiore

Un altro colore di smalto molto trendy per questa stagione è senza dubbio il verde chiaro, molto amato soprattutto in abbinata a look gialli o azzurri. Questa tinta, infatti, si sposa bene con dei jeans o una camicia baby blue!

Unghie bianco pastello adatto a tutte le occasioni

Il bianco è senza ombra di dubbio uno dei colori più utilizzati durante la stagione estiva, che si tratti di abiti, scarpe, borse e anche manicure. Le gradazioni disponibili sono davvero tantissime, ma per chi desidera indossare uno smalto dai toni lattiginosi e molto sobrio, la versione pastello è certamente la migliore.

L’unica pecca di questo prodotto è senza dubbio la difficoltà di stesura: rispetto ad altri colori, questo è molto meno vivido e inevitabilmente è alto il rischio di creare zone più piene di altre. Fai quindi molta attenzione con il pennellino, facendo almeno un paio di passate con movimenti il più possibile uniformi.

Iconico verde Tiffany, ma più soft

Il verde Tiffany è uno dei colori più noti nell’immaginario collettivo e rappresenta una nuance iconica in tutto il mondo. Tra i trend relativi allo smalto di questa estate è presente anche una versione più soft e delicata di questa tinta, che sta benissimo soprattutto sulle pelli che presentano gli effetti del bacio del sole.

Nail art beige per unghie neutre che si abbinano a tutto

Il giusto compromesso per chi vuole applicare uno smalto sulle proprie unghie, ma senza dare troppo nell’occhio, è sicuramente il beige. Questa nuance è un passepartout che si adatta a qualsiasi stagione, ma in estate può essere scelta soprattutto nelle sue nuance più rosate.