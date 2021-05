S embra un dettaglio trascurabile ma non lo è: il colore di smalto in linea con le proprie caratteristiche cromatiche può davvero esaltare un beauty look, oppure essere una "stonatura" esteticamente disarmonica. Ogni stagione armocromatica tra primavera, estate, autunno e inverno ha delle nuance perfette di smalto, vediamole insieme!

Investiamo un certo tempo per realizzare un make-up perfetto e d’impatto accompagnato da uno styling e colore di capelli altrettanto wow, ma poi spesso si scivola sulla buccia di banana dello smalto cromaticamente non armonico con il resto del beauty look! Le mani e di conseguenza le unghie, non sono un dettaglio ma un vero e proprio elemento di comunicazione e stile che interagisce con il viso. In base al vostro sottotono e stagione cromatica di appartenenza, secondo i principi dell’Armocromia, c’è una gamma di colori perfetta per esaltare i vostri beauty look, quindi se non conoscete ancora la vostra seguite i nostri consigli!

Come scegliere il colore dello smalto

Con il colore è bello spaziare e divertirsi togliendovi lo sfizio di provare le nuance più disparate, soprattutto nelle unghie che possono dare risalto a tutta la vostra creatività ed estro, ma se lo fate con cognizione cromatica, cioè conoscendo le tonalità più in linea con la vostra pelle, il risultato non può che essere esteticamente vincente.

Per suggerirvi i colori migliori terremo in considerazione non solo il sottotono della pelle (caldo o freddo), ma anche l’intensità dei colori e il livello di contrasto in eventuali decorazioni ed effetti mismatched, come vogliono i nail trends più in voga. Forse non sapete che in Armocromia si può misurare il sottotono anche basandosi sulla pelle delle mani, ecco come: prendete un pezzo di tessuto arancione e un pezzo di tessuto fucsia, appoggiate alternatamente una mano prima su uno e poi sull’altro e osservate dove la pelle vi sembra più luminosa e omogenea. Con il colore opposto al vostro sottotono le imperfezioni saranno più evidenti, come ad esempio delle nocche più scure, la pelle più segnata e imperfetta, il colorito che ingiallisce o ingrigisce. Indossare un colore di smalto opposto al vostro sottotono può fare proprio questo effetto, quindi meglio conoscere i colori più in armonia con esso per avere sempre delle mani splendide e...splendenti!

Colori di smalto per il sottotono freddo

Nella categoria sottotono freddo rientrano le stagioni cromatiche estate e inverno: la prima comprende colori freddi, soft e chiari, mentre la seconda colori sempre freddi, ma più brillanti e intensi. Come sapete l’Armocromia lavora per “ripetizione”, cioè suggerisce di indossare colori in linea con il proprio sottotono, valore cromatico, contrasto e intensità, per ricreare una sorta di “eco” delle proprie caratteristiche naturali, esaltandole e potenziandole.

Gli smalti ideali per la donna estate

I colori di smalto ideali per la donna estate sono i colori pastello come il lilla, il rosa baby, il Tiffany, il giallo limone, il verde salvia e l’azzurro. Sì anche a qualche dettaglio decorativo luminoso come glitter argento o Swarovski e pattern delicati tono su tono, come ad esempio una base neutra e un romantico disegno a fiori e foglie, un effetto marmorizzato oppure le unghie in sfumature diverse di uno stesso colore (in gergo gradient nails). Se la donna estate vuole però osare delle nuance bold a contrasto può optare per il fucsia, il rosso lampone e il borgogna.

Smalto rosa baby: una tonalità perfetta per la donna estate

Gli smalti ideali per la donna inverno

I colori di smalto ideali per la donna inverno sono i colori brillanti e saturi come il rosso ciliegia, il fucsia, il viola, il bordeaux, il blu e il nero. Sì anche a qualche dettaglio decorativo luminoso come glitter argento o Swarovski e pattern ad alto contrasto, come ad esempio una fantasia animalier zebrata o geometrica. Se invece la donna inverno preferisce la sobrietà nella sua manicure sì al bianco latte e al rosa neutro.

Smalto ad alto contrasto: pois bianco e nero perfetto per la donna inverno

Smalto rosso Ferrari: un colore classico che insieme al ciliegia e al fragola possono portare bene le donne inverno, ma anche le donne autunno e primavera nelle stagioni calde

Colori di smalto per il sottotono caldo

Nella categoria sottotono caldo rientrano le stagioni cromatiche primavera e autunno, dove la prima comprende colori caldi, brillanti e chiari, mentre la seconda colori sempre caldi, ma meno saturi e più scuri.

Gli smalti ideali per la donna primavera

I colori di smalto ideali per la donna primavera sono i colori “sorbetto” vitaminici come il rosa salmone, il rosso fragola, l’arancione, il giallo paglierino, ma anche i più brillanti rosso corallo e viola ciclamino. Sì anche a qualche dettaglio decorativo luminoso come glitter oro o Swarovski colorati e pattern gioiosi a tema frutta e fiori tropicali! La donna primavera è colei che porta splendidamente le unghie multicolor (come vuole la mismatched nail art di grande tendenza!) in tonalità arcobaleno o vitaminiche. Se desidera essere sobria nella sua manicure può optare per il nude carne, il rosa antico o un delicato rosa pesca.

Smalto arcobaleno: perfetto per la donna primavera

Smalto rosa salmone: tonalità ideale per la donna primavera

Gli smalti ideali per la donna autunno

I colori di smalto ideali per la donna autunno sono gli avvolgenti colori del bosco come il terracotta, il marrone cioccolato e il fango, il ruggine, il bordeaux mattone e il melanzana per la stagione fredda, mentre per la stagione calda il rosso corallo, l’arancio zucca, il rosa pesca, l’oro satinato o i classici e sempre sofisticati nude carne. Sì a pattern tono su tono di foglie e fiori dal mood autunnale e finish opachi.

Smalto color fango: perfetto per la donna autunno nella stagione fredda

Smalto color nude carne: perfetto come colore neutro per la donna autunno

Come abbinare smalto e rossetto

Mani e viso interagiscono molto tra loro quindi è bene fare in modo che questa interazione sia cromaticamente piacevole. La prima regola per abbinare bene lo smalto al rossetto è la temperatura dei colori: se indossate un colore caldo di smalto è bene abbinare un colore altrettanto caldo di rossetto e lo stesso vale per la versione fredda. Il secondo elemento da tenere in considerazione è la brillantezza del colore: abbinare un colore di smalto vibrante e acceso ad un rossetto desaturato e opaco non funziona, così come il contrario. Smalto intenso e rossetto delicato invece e viceversa, purché della stessa temperatura, funzionano bene. Il consiglio è di accostare sempre smalto e rossetto per verificare la loro interazione cromatica prima di indossarli.