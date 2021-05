C ome fare la manicure fai da te? Una guida step by step con tutti i passaggi indispensabili per avere mani perfette e sempre in ordine

Le mani parlano di noi più di tante parole, scritte o a voce. Avere mani in ordine e curate è un ottimo bigliettino da visita, sempre e comunque. A qualsiasi età. E poi vedersi le unghie con una bella forma, senza pellicine e per giunta laccate è un modo per acquisire più autostima e sicurezza in se stesse.

Imparare a fare la manicure da sole a casa è facilissimo: basta un po' di pratica e un pizzico di pazienza. Passaggio dopo passaggio, scoprirai che curare le mani è momento decisamente rilassante. Ecco cosa ti serve per una completa manicure fai da te con tutti gli step da seguire:

solvente, preferibilmente senza acetone;

dischetti di cotone;

ciotola con acqua tiepida e detergente delicato;

scrub per mani oppure un prodotto con microgranuli per il corpo, purché sia abbastanza delicato;

olio o crema emolliente per cuticole ;

; bastoncini di legno d'arancio per spingere indietro le cuticole;

lima, meglio se di cartone;

buffer per sgrassare l’unghia e livellarla qualora la superficie non fosse perfettamente liscia. Serve anche a rimuovere i residui da limatura. L'effetto finale è un'unghia molto lucida, che può farti saltare il passaggio dello smalto trasparente (sempre se desideri una manicure acqua e sapone);

crema per le mani;

base per lo smalto adatta alle tue esigenze: indurente, levigante, sbiancante, nutriente.

Il primo passaggio della perfetta manicure è quello di dare la forma alle unghie con la lima, prima ancora di ammorbidirle in acqua calda. In questo modo, eviterai le unghie si sfaldino o sollevino.

Come limare (bene) le unghie, dunque? Il metodo corretto di utilizzo della lima prevede un movimento preciso: si inizia dalla parte laterale dell'unghia verso il centro - prima dal lato destro e poi da quello sinistro - fino a che non si è raggiunta la forma desiderata. Ricorda che, per non danneggiare le unghie, è bene evitare il movimento a "sega", cioè continuo e in senso orizzontale.

Come controllare di aver limato bene le unghie? Passale su un tessuto tecnico di quelli sportivi o su un collant: se durante il passaggio stai per tirare qualche filo, vuol dire che devi completare il lavoro!

Mani in ammollo, ovvero cuticole morbide

Terminato il taglio delle unghie, immergi le mani in una ciotola di acqua tiepida in cui avrai versato un po' di sapone neutro oppure due cucchiai di succo di limone e uno di olio d'oliva.

Dopo circa 5 minuti di ammollo, asciuga le mani e, con estrema delicatezza, spingi le cuticole e le pellicine all'indietro, servendoti del bastoncino di legno. Per evitare ispessimenti futuri, le cuticole non vanno mai tagliate. Limitati a "livellare" il perimetro del letto ungueale. Il motivo? le cuticole rappresentano una barriera protettiva per l’unghia e la loro presenza è fondamentale per impedire l’accesso ai batteri. Per questa ragione è importante spingerle indietro anziché tagliarle (azione da fare solo se le cuticole sono troppo lunghe e molto doppie e secche).

Scrub, crema idratante e olio emolliente

A questo punto, è il turno dello scrub che massaggerai come se volessi sfregare le mani tra loro. Non è necessario insistere: la pelle e le unghie non sono scorze da grattare, basta effettuare qualche piccola rotazione tra i palmi.

Desideri unghie lucidissime? Strofinale con il buffer, la speciale spugna abrasiva che asporta il primissimo strato di cellule morte dalle unghie. Sii delicata, senza strofinare in modo troppo energico.

A questo punto applica una crema idratante sulle mani, insistendo sulle cuticole. Massaggia le dita con un movimento circolare per stimolare la circolazione. Hai esagerato con la crema? Tampona con un velina, e subito dopo applica sulle unghie qualche goccia di olio emolliente: la crema applicata in precedenza fungerà da "veicolo" per far penetrare meglio gli oli nutrienti. Vedrai la differenza con le tue mani di prima e dopo la manicure!

Domande e risposte Come fare la manicure? Per fare una buona manicure rimuovi lo smalto vecchio, immergi la mani in acqua calda per due minuti. Sistema poi le cuticole: spingile verso l'esterno preferendo strumenti in legno a quelli in metallo. Passa poi al taglio e alla limatura delle unghie. Come fare la manicure in casa? Fare la manicure in casa e ottenere un risultato da salone è semplicissimo: armati di olio per cuticole, lima di cartone, tagliaunghie e smalto, insieme a base coat e top coat per un risultato perfetto. Continua a leggere per scoprire come procedere. Come fare la french manicure? Per fare la french manicure, dopo aver fatto la manicure classica, stendi un primo strato di smalto trasparente, lascialo asciugare e poi posiziona le lunette adesive sulle unghie che vanno applicate sulla parte rosa come guida per dipingere la parte bianca dell'unghia senza sbavare. Come fare una manicure perfetta? Per una manicure perfetta bastano alcune piccole accortezze: scegliere la forma che si addice di più a te, non dimenticare l'emolliente per le cuticole, eliminare bene ogni residuo di smalto precedente, usare base e top coat e seguire tutti i passaggi della manicure.