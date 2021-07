L a french manicure di tendenza quest'estate prevede varie alternative alla classica con nuance nude. Tinte pastello, colori fluo, disegni geometrici e molto altro costituiscono i trend della nail art 2021. Scopri quali sono e dai libero sfogo alla tua creatività!

La french è un vero e proprio trend per la nail art del 2021. Colorare solo le lunette delle unghie permette di conferire loro un aspetto più affusolato e raffinato, ma anche di dare libero sfogo alla propria creatività.

Quando si pensa a questo tipo di manicure, molto probabilmente torna alla mente il classico abbinamento rosa quasi lattiginoso con la punta la bianca. Nel corso degli anni sono nate nuove versioni variopinte e divertenti.

Colori pastello, unghie coloratissime con lunette altrettanto sgargianti, disegni grintosi: hai l’imbarazzo della scelta per rendere le tue mani simpatiche e stilose.

Vediamo le tendenze che dominano la french manicure di questa stagione!

L’outline french per chi vuole una manicure fuori dalle righe

Sottile, apparentemente sobria, ma in realtà dal carattere molto deciso. L’Outline French, o Double French, si crea lasciando “vuota” la lunetta, delimitandola tra due linee di smalto. Una viene realizzata proprio sulla punta, l’altra un po’ più in basso.

Puoi optare per un’unghia nude pulita e semplice e giocare con i colori delle righe, oppure stendere prima un colore e poi creare, con un pennellino sottile, due linee colorate.

La versione delicata dell’outline french

Come alternativa alla classica french, puoi realizzare la versione outline con gli stessi colori. In altre parole puoi iniziare stendendo prima uno smalto color carne o comunque sui toni del rosa e poi creare le righe con il colore bianco gesso, dando vita a un bellissimo effetto grafico.

Puoi usare una base chiara e naturale anche per creare linee colorate: dal nero all’oro, la scelta è molto vasta e il risultato è sempre molto elegante!

La french coloratissima che piace alle sorelle Hadid

Una rivisitazione del tutto fantasiosa e divertente della french è senza dubbio quella che prevede un colore sulla lunghezza dell’unghia e un altro sulle lunette. Puoi sperimentare abbinamenti unici e particolari, dando libero sfogo alla tua creatività: questa estate non esistono limiti per la manicure!

Questa nail art ha fatto impazzire diverse celebrities tra cui Gigi Hadid, che l’ha sfoggiata con fierezza in occasione del suo 26esimo compleanno.

La micro french per gli animi più romantici

Per chi non vuole rinunciare alla french con la striscia bianca sulla punta, senza osare troppo, quest’estate il trend è quello in versione micro. Una lunetta candida, ma molto più sottile della solita che siamo abituati a vedere. Una scelta perfetta per chi vuole mani in ordine, curate, delicate e molto sobrie. Inoltre, se sei del team “abbinare le unghie ai vestiti”, con questa opzione non avrai alcun tipo di problema, perché è assolutamente neutra e naturale.

Due linee attaccate, doppia grinta

Il trend della doppia french manicure può essere personalizzato in base ai propri gusti.

Creare due linee che si abbracciano delicatamente ti permette di giocare con i colori per donare un look unico per le tue mani.

Abbinamenti come il bianco e il nero, colori fluo, tinte pastello sono i più gettonati per questa nail art, ma ti assicuriamo che non conosce limiti e puoi divertirti nella maniera che preferisci!

La Funky French manicure: la versione geometrica della classica french

I colori sono gli stessi della classica french, ma utilizzati in modo originale e diverso dal solito. Stiamo parlando della Funky French manicure, che prevede una base sempre neutra o sui toni del rosa, abbinata a lunette triangolari, squadrate o comunque dal taglio geometrico. Questo look consente di rendere le mani più affusolate e farle sembrare più sottili, ecco perché le linee vanno fatte molto sottili, altrimenti non si otterrebbe lo stesso risultato.

Ma la Funky French va fatta solo con tinte neutre?

La risposta è ovviamente no: questa nail art, come tutte quelle che vanno di moda questa estate, permette di sperimentare abbinamenti diversi e magari anche insoliti! Puoi scegliere colori scuri, metallizzati, pastello o fluo. L’importante è divertirsi!

La pois manicure perfetta sia per unghie corte che lunghe

Un’alternativa molto divertente alla classica french è quella con i pois: stendi sulle unghie una base neutra e colora le tue lunette nella maniera che preferisci. Servendoti poi di un pennellino super preciso, o in alternativa di un comune stuzzicadenti, crea dei puntini con un altro colore. Non è importante che siano perfetti, anzi, se sono imprecisi è ancora più divertente!

L’arcobaleno sulle dita

Il pride month è passato, ma la voglia di celebrare la comunità LGBTQI+ non passa mai. Allora perché non farlo con una french manicure multicolore?

Puoi stendere una base neutra sulle unghie e poi realizzare un variopinto arcobaleno sulle lunette, magari limandole per conferire loro una forma a mandorla, che rende le mani affusolate. Prendi un pennellino sottile o uno stuzzicadenti e munisciti di pazienza: crea delle linee colorate non molto spesse e, perché no, completa la tua piccola opera d’arte con fiori, nuvole, o altre decorazioni che ami!

Puoi creare tu i disegni, oppure applicare sticker: in commercio ne esistono di tutti i tipi!