I n estate anche le unghie si accendono di energia, e giocare con gli smalti diventa un vero e proprio divertimento. Se non vedi l’ora di sperimentare, ecco i colori fluo che non puoi proprio farti sfuggire.

Colore, colore e ancora colore. In estate esiste solo un credo, ovvero spazzare via i grigiori dell’inverno dalla mente e dallo spirito così come dai propri outfit e beauty look, e circondarsi dell’energia positiva di sfumature cromatiche allegre e vivaci. In questa tendenza, non possono non inserirsi le unghie, sulle quale nella stagione più calda e pazza dell’anno è consentito, anzi richiesto, esagerare. Dopo una primavera pastello, sei pronta quindi ad osare? Se sì, ecco 10 colori fluo imperdibili, che dovresti alternare sulle tue unghie per i prossimi mesi.

Giallo

Il colore per eccellenza dell’estate perché ricorda il sole è il primo della lista che dovrebbe posarsi sulle tue unghie quest’estate. Allegro in ogni gradazione, il giallo nella sua versione fluo diventa davvero irresistibile. Puoi optare per un giallo pieno come i petali di un girasole o uno leggermente più freddo, simile alla scorza di un limone, l’importante è che ci sia una punta di fluo ad accenderlo.

Piccoli dettagli

Che la stesura sia lineare su tutta l’unghia o che si limiti a piccoli disegni qua e là non importa, il giallo anche se a piccole dosi si fa comunque notare, quindi non sbaglierai.

Verde acido

A volte il verde fluo vive sulle unghie in accoppiata con il giallo, perché si tratta di due colori piuttosto simili e complementari, che insieme viaggiano benissimo. Se sei indecisa, quindi, puoi fare un’unghia gialla e una verde, o sfumarne ognuna da un colore all’altro. Se invece sei sicurissima che il verde fluo sia la tua scelta per l’estate vai e sbizzarrisciti.

Un tocco di metal

Tips extra: di questa nuance esiste anche la versione metallizzata, altrettanto cool.

Arancione

Altro colore assolutamente di tendenza quando il sole è a picco è sicuramente l’arancione. Allegrissimo già nella sua versione base, in quella fluo si accende ancora di più.

Oltre che sulle unghie, una tonalità simile può essere estesa anche al make up, con rossetti altrettanti brillanti e ombretti e blush che ricordino i colori del tramonto. Se l’idea ti piace, prova un beauty look total orange e accendi la tua estate.

Fucsia

Impossibile pensare a colori fluo senza menzionale il fucsia, altrimenti detto rosa shocking. Amatissimo a tutte le età, si può dire che stia bene veramente a tutte perché si sposa con ogni look estivo.

Inoltre, anche nella sua versione fluo non risulta mai eccessivo quindi se ami il colore ma non te la senti di esagerare troppo, il rosa intenso è sicuramente la scelta che ti consigliamo.

Se non sei ancora convintissima sappi che è anche quella più amata dalle celeb.

Rosso

E chi l’ha detto che il rosso va bene solo a Natale o comunque nei mesi più freddi? Essendo il colore per eccellenza degli smalti è un ever green che non passa mai di moda e che in estate può essere la scelta vincente, anche perché le sue gradazioni sono davvero infinite.

Se il rosso è il tuo colore di smalto preferito ma hai paura che in questi mesi sia poco indicato, sappi quindi che decisamente non è così. Cercane uno acceso, che abbia al proprio interno una punta di arancio e che quindi viri leggermente al fluo e il gioco è fatto.

Blu

Fino ad ora ci siamo occupate di colori chiari ma se preferisci quelli scuri, esistono alternative perfette anche per te.

La prima e più immediata è quella del blu elettrico. Super cool ed elegante anche in versione fluo, questa gradazione è perfetta da accostare ad outfit ricercati per le tue serate estive più glamour, ma anche di giorno, perché ricordando i colori del mare si sposa benissimo con costumi e look marittimi in genere.

Viola

È vero, questo colore viene molto più spesso associato all’inverno perché piuttosto scuro e non particolarmente energico. Scovando bene però, puoi trovarne versioni più vitaminiche che, se proprio non fluo, si possono usare tranquillamente anche al mare o in città nelle sere più calde.

Azzurro

E se ti dicessimo che anche un colore delicato come l’azzurro, solitamente accostato alla primavera, possa accendersi e diventare fluo? Se non sei convinta guarda qui. A noi questa versione ha fatto innamorare perché ricorda l’acqua della piscina e l’abbiamo eletta a super top di questa estate 2021.

Rainbow

Dopo tutti questi suggerimenti non sai quale colore fluo scegliere? Non farlo.

Il bello dell’estate è anche che non esistano particolari regole di look da seguire ma che tutto o quasi sia concesso, quindi se ti sei innamorata della nail fluo puoi anche decidere di colorare ogni unghia in modo diverso e di portare quindi i colori dell’arcobaleno sempre con te.

Effetto sfumato

Dedicata alle indecise anche questa ultima idea. I colori fluo, se pur diversi tra loro, sono accomunati dal loro essere simili a quelli di una luce al neon, quindi sfumarli leggermente tra loro è possibile e il risultato strabiliante. Abbinali due a due così e lo scettro della nail art più cool dell’estate sarà tuo: giallo-verde, rosso-arancione, blu-fucsia.