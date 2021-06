A ogni stagione la sua nail art! E quella estiva non può che essere a tema floreale e super colorata. Ecco, allora, qualche idea per delle unghie a prova d'estate e che sarà difficile non notare.

Tempo d’estate, tempo di colori! Ma soprattutto di nail art estive a tema floreale. Un mix di cromie e motivi che si ispirano alla natura, in grado di trasformare le vostre mani in autentiche opere d’arte. Da sfoggiare nelle lunghe giornate estive e nelle sue calde e divertenti serate. Per dare una sferzata di freschezza e unicità alla vostra manicure e al vostro look.

E le opzioni sono davvero tantissime. Da scegliere tra quelle più romantiche o vivaci, con toni delicati o estremamente vistosi. Insomma, l’unico limite alla nail art è la vostra fantasia! Ecco, allora, qualche esempio per valorizzare le vostre mani con unghie al top e perché no, da usare come spunto per creare dei temi floreali personalissimi e super originali.

Nail art floreale a tutto colore

Uniformi e coloratissime. Per entrare col piede giusto in questa nuova stagione estiva non si può davvero rinunciare al colore. Come? Valorizzando le vostre unghie con una nail art simile all’arcobaleno, impreziosita dai bellissimi petali delle margherite.

Un dettaglio super cool e di assoluto successo per dare un tocco di unicità e spensieratezza alle vostre unghie e al vostro look. In perfetto tema estivo!

French manicure e fiori

E per rimanere in tema margherite (ma d'altronde non esiste un fiore più simpatico di questo) perché non provare la classica french manicure? Ma optando per un bel giallo, da applicare lungo il bordo superiore delle unghie, per poi aggiungere a una sola unghia della mano un motivo floreale a tutta grandezza.

In modo uniforme e che richiami il colore della french. Una nail art di sicuro effetto e che saprà impreziosire le vostre mani in modo delicato ma d’impatto.

L’alternativa che non ti aspetti

Stessa cosa si può fare con tutti gli altri tipi di fiori, quello che preferite. Magari differenziando i colori della french e optando per due nuance diverse da alternare alle dita. Per poi sorprendere tutti con una composizione floreale coi fiocchi che ne richiami le cromie. Insomma, via libera alla creatività.

Fiori e un tocco dark

Mettete dei fiori…sulle vostre unghie! Per chi però proprio non se la sentisse di rinunciare al suo lato dark non preoccupatevi. Chi lo dice, infatti, che nero e fiori non si possano abbinare? Sicuramente chi non ha mai visto l’effetto strepitoso che si può ottenere.

Come? Con una nail art sui toni del nero o del blu per tutte le unghie (o quasi), da impreziosire con dei dettagli floreali, diversi per ogni dito. Donando colore e una punta di vivacità alle vostre unghie ma senza snaturare la vostra natura noir.

Nail art estiva? Non senza girasoli

Non si può parlare d’estate senza girasoli! Chi di voi, infatti, non ha mai visto un campo pieno di questi bellissimi fiori? Ecco, allora, che per sfoggiare una nail art davvero estiva la soluzione più originale di tutte è mettere i girasoli sulle vostre unghie. Ma attenzione al dettaglio cool!

Una mano può essere lasciata con un look sobrio, optando per uno smalto giallo o bianco uniforme, mentre sull’altra ci si può sbizzarrire con i girasoli. Interi, a metà, con un solo petalo. Insomma, non c’è nulla che vi freni dal creare il vostro nail look preferito. Tutto a tema girasoli ed estate!

Gli intramontabili bianco e nero

Ma cosa c’entrano il bianco e il nero con la nail art a tema floreale? Beh, partendo dal presupposto che il classico non stanca e non tramonta mai, lo si può sempre valorizzare e impreziosire con tutto il colore che si vuole.

Per esempio, colorando le vostre unghie in modo differente, una bianca, una nera e le altre tre con la nuance che più vi piace, disegnando dei piccoli fiorellini che riprendano i due colori primari. Non ci avevate pensato vero? Beh è sicuro che da adesso non potrete più farne a meno.

Nail art estiva? Ovvio ma in 3D

E per chi davvero volesse provare ad avere dei fiori quasi reali sulle proprie unghie la soluzione ottimale per l’estate è provare la nail art in 3D. Una decorazione particolarissima che si distingue per la tridimensionalità delle figure che vengono realizzate sulle unghie.

Un mix tra manicure e arte arrivata direttamente dal Giappone e che renderà le vostre unghie floreali davvero uniche. Proprio come un’opera d’arte (e come tale vanno trattate le vostre mani).

Indie nail, via libera alla creatività

Se il vostro secondo nome è creatività e il minimalismo o la sobrietà non sapete nemmeno cosa siano, allora le indie nails sono quello che fa per voi. L’ultima tendenza in fatto di unghie e un vero e proprio trionfo di colore e divertimento.

Questo tipo di nail art, infatti, prevede che le unghie vengano tutte colorate in modo diverso, anche senza un ordine logico. Dando spazio alla fantasia e anche a un pizzico di follia. Il tutto aggiungendo il vostro tocco floreale preferito, sia disegnato che applicando direttamente sull’unghia degli adesivi.

Unghie come boccioli in fiore

Una nail art delicata come un bocciolo che sta per fiorire è quello che ci vuole per un’estate all’insegna del romanticismo. Se anche voi sognate di incontrare la vostra anima gemella, magari sulla spiaggia intorno a un falò (o anche no ma siete solo romantiche di natura), perché non optare per delle unghie che sprizzano leggerezza e delicatezza a ogni pennellata di smalto?

Benissimo i colori del bianco e del rosa, impreziositi con il disegno di piccoli boccioli in fiore. Una nail art che urla a gran voce “vive l’amour”!

Non c’è estate senza fluo

Avete detto fluo? Se anche voi fate parte della categoria che “non c’è estate senza fluo” allora la nail art a tema floreale che fa per voi è quella che combina l’armonia dei fiori con i colori sgargianti e luminosi come:

arancio;

giallo;

verde;

ecc.

Insomma, i classici colori fluo tipici dell’estate. Anche in questo caso l’unico limite che avete è la vostra fantasia. Ed è per questo che è sicuro che la cosa che resterà nella memoria di tutti quest’anno saranno proprio le vostre unghie super appariscenti!

Unghie corte? A ognuno la sua nail art

Fermo restando che nulla vieta anche a chi ha le unghie molto corte di provare una delle nail art appena descritte, visto il poco spazio a disposizione la scelta migliore per questa tipologia di unghie potrebbe essere un tema floreale molto semplice.

Con piccoli e graziosissimi fiorellini colorati. Un motivo che coprirà in modo armonioso le vostre unghie corte, impreziosendole con un dettaglio davvero super cool. E come ci insegna Fedez, una nail art così sta benissimo a tutti. Uomini e donne!

Insomma, quando si parla di nail art non c’è davvero nessun limite. Quindi trovate la vostra ispirazione e fatevi guidare dalla creatività. Per arrivare prontissime/i all’estate, sfoggiando le unghie più “graffianti” e alla moda della stagione.