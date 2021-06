I n estate anche le unghie hanno voglia di osare e darsi al colore. Se cerchi idee originali, ecco un po’ di spunti per french manicure super pop ed energiche.

Tra le tecniche di nail art, la french manicure è una di quelle che garantisce il risultato più elegante e chic.

Super classica, se sei un’amante dei colori probabilmente non l’hai mai presa davvero in considerazione, ma cosa diresti se ti svelassimo che esistono un sacco di versioni multicolor della french manicure, perfette per la tua nail art estiva?

Pronta a lasciarti conquistare?

French rainbow

Giugno è il mese del Pride, che ne dici quindi di portare un po’ di arcobaleno sulle tue unghie?

Questa scelta, oltre ad essere bellissima e super estiva perché prevede l’uso di un sacco di colori, serve anche a trasmettere un messaggio di inclusione e uguaglianza importantissimo. Se l’idea ti piace, lascia le tue unghie al naturale, ricreando l’arcobaleno solo sulle punte.

Black and white

Se vuoi dare una scossa alla french manicure tradizionale ma senza esagerare troppo, ti consigliamo di optare per il bianco e nero.

Per dare un po’ di dinamismo a un accostamento tutto sommato abbastanza classico, ti consigliamo di farti applicare le due tonalità in punta con movimenti circolari e non squadrati. L’effetto optical è assicurato.

Floreale

Con i fiori non si sbaglia mai. Che si tratti di abbigliamento o unghie, con la bella stagione sono sempre graditi perché ovunque si posino sono in grado di donare un tocco di romanticismo che non guasta.

In questo caso, per unirli alla tua french estiva potresti colorare le lunette delle tue unghie con uno o due colori a tua discrezione, e scegliere un dito per mano, da decorare invece con un motivo floreale della stessa nuance.

Bi-color

Solitamente la base della french manicure è nude o al massimo rosa super tenue, ma non avevamo detto che la sua versione estiva dovesse essere super pop? Allora vai di colore.

Scegli i tuoi preferiti e colora con uno la base e con l’altro la lunetta finale. Decidi tu se optare per gradazioni diverse dello stesso colore o sceglierne due opposte.

Se vuoi dare la sensazione che le tue unghie siano più lunghe lascia la nuance più chiara per la parte esterna.

French con colori in gradazione

Il multicolor è di super tendenza ma se vuoi sperimentare il colore senza trasformarti in una vera e propria tavolozza, esiste una via di mezzo super divertente ma che meglio si abbina anche ad outfit non troppo pazzi. Quale? Questa.

Scegli tre colori che si assomiglino, quindi indicativamente tutti con lo stesso sotto tono, che sia caldo o freddo. Dipingi poi la lunetta di ogni unghia in modo diverso, alternandoli. Se vuoi aggiungere un tocco di originalità in più fai un piccolo puntino in alto al centro.

Ciliegine mon amour

Sono o non sono tra i frutti dell’estate? Allora perché non portare le ciliegie sulle tue unghie e farne le protagoniste della french estiva?

In questo caso, lascia la base nude come da copione e stendi un po’ di rosa, ancor meglio se in una gradazione accesa o fluo, sulle punte. Questo accostamento è la base perfetta sulla quale poggiare piccole ciliege che alla sola vista ti faranno venire l’acquolina in bocca.

A tutto glitter

Estate significa anche serate con le amiche e divertirsi fino a tarda notte in modo spensierato, cantando e ballando il tormentone del momento.

Se hai già in mente tutti gli outfit e i beauty look che sfoggerai nei prossimi mesi, perché non rendere anche le tue unghie super glam con una french manicure glitterata? Il pezzo forte è la parte esterna dell’unghia, quindi lascia quella attaccata alle dita neutra, e scatena la follia che è in te sulla lunetta. Sulla scelta del colore via libera, l’importante è che i glitter abbondino.

Cloud & stars

Se passi minuti interminabili, sia di giorno che di notte, a guardare il cielo in modo sognante, la manicure ispirata a ciò che sta sopra la nostra testa è quella che dovresti scegliere per la tua french estiva.

Nuvolette romantiche

Se preferisci la luce del giorno ti suggeriamo di optare per le nuvolette. Le regole sono sempre le stesse: base nude e lunetta colorata, in questo caso azzurra, con l’aggiunta di piccoli dettagli bianchi qua e là.

Stella stellina

Se invece sei più tipa da osservazione notturna, puoi scegliere questa versione, base neutra, lunetta bianca e piccole stelline grafiche nere qua e là.

Margherite

Uno dei fiori che più fanno venire in mente la libertà, perché cresce ovunque e senza bisogno dell’aiuto di nessuno, è la margherita. Semplice ma allo stesso tempo bellissima, se è il tuo preferito portalo con te durante l’estate.

La french a tema, oltre alla solita base nude ha la lunetta gialla, ma non su tutte le unghie. Lasciane una o due per mano senza french e disegna su di esse piccolissime margherite.

Coccinella porta fortuna

Le coccinelle si sa, portano fortuna. Per dare alla tua estate una spinta positiva in più quindi, riproducile sulle tue unghie.

Lascia la base libera, colora le lunette di rosso e aggiungi dei piccoli pois neri, in modo da ricreare idealmente il manto delle coccinelle. Se ti va, disegnane anche qualcuna qua e là.