C he tu sia un’esperta manicurist o alle prime armi, non importa: lo smalto è irrinunciabile per la beauty routine. E quando puntare sul colore è l’unica scelta possibile, le oltre 300 tonalità di smalti Neonail Expert sono le alleate giuste per scegliere il tuo stile. Troppo difficile? Non quando a disposizione ci sono smalti semipermanenti, semipermanenti One Step e smalti classici

Mettere lo smalto, un’operazione tanto semplice, quanto complicata. Certo, perché scegliere il colore giusto destreggiandosi tra le tendenze del momento non è una passeggiata. Senza contare quanto sia importante conoscere i segreti dell’applicazione perfetta: dalla base al top coat lucidante, le unghie devono essere trattate con una certa maestria. E, per farlo al meglio, occorrono gli strumenti giusti. Ecco perché Neonail Expert ha pensato a smalti semipermanenti, classici, acrilici, AcrylGel, Gel da ricostruzione e semipermanenti One Step per soddisfare tutte le esigenze. E accontentare le manicurist più esperte, che necessitano di prodotti professionali, quanto chi ama mettere lo smalto solo per passione, giocando con le shade. L’unica difficoltà? Scegliere la nuance giusta tra le oltre 300 disponibili. Fortunatamente, però, la Mismatched Manicure è di tendenza questa’anno!

Neonail Expert: gli smalti semipermanenti, anche in edizione limitata

Perché scegliere il semipermanente? Certamente, per la durata. Gli smalti semipermanenti, infatti, garantiscono una manicure perfetta per almeno 3 o 4 settimane. Il merito è della combinazione tra Base e Top Coat, che rendono lo smalto lucido e a prova di sbeccatura. Adatti a chi ha una certa dimestichezza con la nail care, devono essere polimerizzati con una Lampada LED o UV. Per dare il mood giusto alla manicure, poi, basta trovare la propria sfumatura preferita tra delicate tonalità pastello e nuance glitterate o creare uno stile mix&match che combini brillantini e colori pieni. Per le occasioni speciali, invece, l’ideale è farsi tentare da una limited edition come Save The Date o una delle coloratissime collezioni firmate Neonail Expert, Bloomy Vibes, ad esempio.

Gli smalti semipermanenti One Step per una manicure ultra-rapida

Dal rosa delicato al rosso, fino al fucsia più deciso e all’azzurro intenso, gli smalti semipermanenti One Step di Neonail Expert sono perfetti per chi desidera una manicure express, ma dal risultato professionale. La particolarità di questi smalti è la rapidità: per un’applicazione completa, infatti, bastano 20/30 minuti. Da polimerizzare sotto la Lampada LED o UV, gli smalti semipermanenti One Step non hanno, infatti, bisogno di Base o Top. L’intero processo diviene davvero velocissimo, ma non per questo meno resistente: la durata, infatti, è di circa 2/3 settimane.

Creare la nail art a casa con gli smalti classici di Neonail Expert

Si asciugano all’aria e resistono per 7/8 giorni: gli smalti classici di Neonail Expert sono la soluzione ideale per tutte le amanti della manicure tradizionale. O per chi è decisamente alle prime armi. Il vantaggio della formulazione classica, infatti, è la facilità nella rimozione, una caratteristica che si adatta tanto alle più inesperte, quanto a chi desidera cambiare look ogni settimana. In questo caso, le tonalità da scegliere sono 24, da abbinare a una Base/Top 2in1 per garantire una resa ottimale del colore.