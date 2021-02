N iente confini, niente barriere, niente distinzioni: la generazione Z si sta battendo con successo per demolire gli stereotipi e, tutto questo, passa anche dallo smalto.



Se la prima volta che è stato visto sulle unghie di Jhonny Depp si è gridato all’anticonformismo (e anche allo scandalo), oggi lo smalto sulle unghie degli uomini è diventata la normalità (o quasi). Il 2021 vedo le nail art per l’uomo tra le tendenze più cool del momento: colorate, disegnate, con un messaggio o senza.

Le manicure maschili si tingono di mille nuance e disegni ma, soprattutto, diventano simbolo di una nuova generazione che vuole abbattere barriere inutili: ciò che è da maschio e ciò che è da femmina.

Nel 2021, infatti, la lotta all’equità tra i sessi passa anche da questo: la MENicure è diventata mainstream trasformandosi in un trend maschile che ormai è un vezzo da mostrare e dimostrare sui social, alla faccia degli haters e di chi vuole rimanere incatenato a vecchi dogmi che non fanno bene a niente e nessuno.

Ma quali sono gli stili e i disegni che sono diventati un must per le nail art maschili? Lo abbiamo chiesto ai vip, anzi ai loro social che sono il manifesto perfetto per questo trend che ci piace da impazzire.

Smalto uomo 2021, tutte le tendenze

Il 2021 è l'anno della MENicure e le tendenze che spopolano tra le nail art e le unghie del sesso maschile ne sono la dimostrazione. Non solo il nero che, per quanto possa essere un evergreen, ha lasciato spazio a stili e colori con carattere e forza.

I grandi classici, come lo smalto nero, non annoiano mai e gli amanti del back to black lo sanno bene. L'ideale per gli uomini dall'anima rock.

Avvicinarsi al mondo della nail art con discrezione è possibile e lo stile minimale ne è la dimostrazione. Molto simile alle dotted nails questa manicure si sposa perfettamente con le unghie corte e con chi vuole provare, ma senza esagerare.

Senza logo nails non puoi dire di aver vissuto a pieno le tendenze smalto del 2021, lo dimostra anche questa MANicure realizzata solo su un unghia. Da provare?

Giocare con i finish e le texture è la regola numero uno di chi ama il mondo delle nail art. La versione matte di questa missmatched nail art dai colori pastello è da appuntarsi: delicata, discreta e dal tocco maschile.

Colori, più o meno fluo, e piccoli disegni coloratissimi: sono queste le regole base delle manicure maschili più divertenti del 2021.

I glitter stanno bene con tutto, negarlo è impossibile. Questa reverse french nail art in argento ci dimostra, ancora una volta, come tutto sta bene a tutti: scintillio compreso

Quando si parla di smalti maschili di tendenza per il 2021 è impossibile non citare il mondo dei colori fluo e neon. Semplici e lisci o con qualche disegno per arricchire le unghie sono la scelta perfetta anche per i più giovani.

Harry Styles

Don’t worry. Be happy. Harry Styles è un grande fan delle nail art maschile e, queste, sono l’ideale per trasmettere un po’ di happiness a tutti i fan. Fin dai tempi dei One Direction, Harry, ci ha abituato a non stupirci di nulla e lo smalto declinato al maschile è solo uno dei tanti tasselli di una personalità poliedrica e frizzante.

Fedez

Le unghie di Fedez sono opera di una vera e propria artista del mondo delle unghie: Isabella Franchi aka @unghiedellamadonna. Questa flame nail art è solo uno delle tante inspo che il rapper milanese sta indossando dalla primavera 2020. In coppia e matched con la moglie Chiara Ferragni o a tema, come quelle di Natale, Fedez le sfoggia con orgoglio e noi lo promuoviamo a pieni voti.

Achille Lauro

Quale smalto sfoggerà nelle prossime apparizioni Achille Lauro? Non solo nero, il cantante trapper romano le indossa sia tutti i giorni che nelle sue performance artistiche (troppo riduttivo chiamarli concerti) spaziando dal classico evergreen fino ai scintillati colori metallici come oro e argento.

Sangiovanni

Sono i più giovani il vero motore della rivoluzione che vede al centro la parità di genere e l’abbattimento di barriere tra il mondo maschile e femminile. Non è ultimo Sangiovanni, cantante di Amici 2020, che rivendica con orgoglio il suo smalto, la sua voglia di vestirsi di rosa e il suo essere se stesso in tutto e per tutto. Una promessa per un domani migliore, per tutti.

A$ap Rocky

Si chiamano mismatched nails e sono tra i trend più hot dell’anno e A$ap Rocky non si è fatto sfuggire la cosa. La sua nail art colorata riempie unghie curate e senza errori. L’ennesima dimostrazione che anche il mondo dei rapper, da sempre al centro di polemiche per il trattamento riservato al mondo delle donne, ha capito che gli schemi sono fatti per essere rotti. Sì, anche quelli del mondo beauty.