S pesso si tende a pensare che le unghie corte siano sinonimo di poca cura e che non siano adatte a una manicure da sogno. Non è così: anche loro possono permettersi smalti di tutti i tipi e risultare eleganti e affascinanti. Anzi, spesso sono molto meglio di nail art eccessivamente lunghe e appariscenti che potrebbero risultare volgari. Scopri come valorizzare le tue unghie corte ed avere mani bellissime e stilose!

Sfatiamo il mito: anche le unghie corte possono essere valorizzate con manicure impeccabili e alla moda. I colori a disposizione per chi ama avere sempre mani curate ed eleganti sono davvero tanti. L’importante, per un risultato wow, è fare una buona manicure per eliminare cuticole e pellicine antiestetiche e applicare poi la vernice in maniera tale da creare un effetto allungato. Con un po’ di pazienza e manualità puoi ottenere risultati molto belli e soddisfacenti!

Inizia a prenderti cura delle tue unghie corte

Prima di procedere con l’applicazione dello smalto, devi curare le unghie per prepararle alla stesura del prodotto. In questo modo, non solo le mani saranno più belle, ma la vernice durerà di più. Ritagliati tempo per te e coccola le tue mani!

Le fasi di una buona manicure

Immergi le mani in una ciotola di acqua tiepida , lasciandole in ammollo.

, lasciandole in ammollo. Spingi le cuticole con un prodotto per ammorbidirle e rimuoverle e con il bastoncino apposito, lo trovi in profumeria o anche al supermercato nel reparto dedicato alla cura della persona. Attraverso questo bastoncino, puoi pulire anche i residui di sporco che si collocano sotto e intorno alle unghie.

Asciuga le mani con un asciugamano pulito.

Lima le unghie , anche se sono corte. Puoi dare loro la forma che preferisci, facendo attenzione a seguire una sola direzione e a non andare mai avanti e indietro.

, anche se sono corte. Puoi dare loro la forma che preferisci, facendo attenzione a seguire una sola direzione e a non andare mai avanti e indietro. Passa il buffer sulla superficie delle unghie, che devono risultare leggermente porose. Questa fase aiuta ad aumentare il grip esercitato dallo smalto sull’unghia e a rendere lo smalto più duraturo.

sulla superficie delle unghie, che devono risultare leggermente porose. Questa fase aiuta ad aumentare il grip esercitato dallo smalto sull’unghia e a rendere lo smalto più duraturo. Applica una buona base per rendere le tue unghie più forti e resistenti e far durare di più la tua manicure. Si tratta in genere di prodotti neutri o trasparenti, che quindi non vanno a influire sul colore dello smalto che applicherai. Esistono diverse versioni di questo prodotto da applicare sull'unghia nuda, sceglilo in base alle tue esigenze!

Procedi con l'applicazione dello smalto

Passiamo all'applicazione dello smalto. Spesso si pensa erroneamente che sia meglio prediligere toni neutri e poco appariscenti, ma non è così! In linea di massima, anzi, è sempre meglio scegliere tinte brillanti, perché tendono ad aprire e ingrandire le unghie. Quelle scure, invece, tendono a rendere le dita più tozze e corte. Lo stesso vale per il bianco perlato e il nude, che tendono ad accorciare e a rendere le dita più tozze.

Non pensare, però, di dover per forza scegliere colori chiari. Puoi anche scegliere colori scuri come il nero o il blu navy, ma è meglio applicare una variante metallizzata che regala un effetto più luminoso. Evita quindi assolutamente le texture vellutate o matt.

Ovviamente sono perfetti i colori vivaci e pop, come il fucsia, l'arancione, il verde acido, l'arancione e il giallo.

Anche il rosso fuoco è un evergreen che va sempre alla grande in qualunque stagione.

Nella stagione attuale, inoltre, sono molto amate le tinte pastello, che piacciono non solo alle più romantiche, ma anche a chi ama adottare look più grintosi.

Completa la tua manicure con un top coat

Per sigillare la tua manicure permettendole di durare più a lungo, ma anche di apparire più brillante, non dimenticarti di utilizzare un top coat. Soprattutto quello ad effetto gel, renderà le tue unghie estremamente lucide.

Un trucchetto per far sembrare le tue unghie più lunghe

Soprattutto se hai unghie larghe oltre che corte, puoi stendere lo smalto seguendo un trucchetto per farle sembrare più affusolate. Applicalo principalmente al centro e lascia un paio di millimetri liberi ai lati. In questo modo, si creerà un effetto ottico per cui le tue dita sembreranno più lunghe.

Ricordati, inoltre, che scegliere una forma più smussata e ovale ti permette di conferire un aspetto più aggraziato e sottile alle unghie.

I colori pastello protagonisti della stagione primavera-estate 2021

Come avrai visto sui social e sulle riviste, negli ultimi mesi vanno alla grande le nuance pastello. Le tonalità ispirate ai fiori, gentili e delicate, ma comunque grintose, hanno conquistato la manicure di questo periodo. Si tratta di nuance perfette per chi non vuole adottare sempre i soliti colori, ma non vuole neanche avere mani troppo appariscenti.

Perfetti per le unghie corte sono i colori raffinati ma non troppo spenti, dai rosa confetto ai vari lilla, fino al baby blue o al verde menta.

Puoi anche mescolare colori diversi per dare libero sfogo alla tua creatività e realizzare una nail art unica e personalizzata!