S e hai unghie corte e non riesci a farle crescere no problem: segui questi trucchetti e ti sembreranno lunghe all’istante

Gestire unghie lunghe a volte può essere difficile, soprattutto se non sei abituata o svolgi spesso lavori manuali. Se però ogni volta che vedi una ragazza con le mani affusolate che terminano con unghie extra long sogni di averle come lei, abbiamo una buona notizia per te: esistono piccoli trucchetti per aggiungere, a livello ottico, qualche millimetro alle tue unghie corte e farle sembrare lunghe anche se non lo sono.

Che tu le morda, le tenga corte di proposito o semplicemente non crescano a sufficienza perché indebolite dall’applicazione di uno smalto semi permanente non disperare, le vie della nail care sono infinite e anche per il tuo cruccio ci sono soluzioni super easy, che una volta conosciute siamo certe vorrai subito mettere in pratica.

Lavora sulle cuticole

Quasi sempre quando si pensa alle unghie ci si focalizza sulla scelta dello smalto, ma la sua stesura è solo l’ultimo step necessario per la realizzazione di una manicure perfetta. Questo vale non solo per le unghie corte ma per tutti i tipi.

La prima cosa da fare per dare loro un aspetto elegante e curato, e soprattutto farle sembrare più lunghe, è eliminare l'accumulo di cuticole all’attaccatura. Più lamina ungueale si libera, infatti, più risulta ampia la parte da dipingere con lo smalto e questo porta inevitabilmente le unghie corte a sembrare più lunghe.

Come farlo

Per compiere questa operazione devi prima ammorbidire la zona delle cuticole.

Le soluzioni in tal caso sono tante: in commercio esistono prodotti emolienti pensati proprio per questo scopo, ma sono perfetti anche alcuni oli come quelli di jojoba, oliva o mandorle. Dopo aver lasciato agire qualche secondo il prodotto scelto, spingi delicatamente le cuticole indietro, usando un apposito bastoncino che, nella maggior parte dei casi, è di legno d’arancia.

Attenzione a non fare l’errore di tagliarle con le forbicine perché quella attorno alle unghie è una zona estremamente delicata e correresti il rischio di irritarla o di tagliarti inavvertitamente.

Crea una forma a mandorla

Le unghie possono assumere mille forme diverse: a goccia, squadrata o tonda.

Solitamente ogni stagione segna l’inizio di una tendenza diversa, ma se vuoi andare sul sicuro sappi che la più indicata per far sembrare le tue unghie corte più lunghe è quella a mandorla.

Questa, infatti, grazie all’estremità leggermente a punta, crea la massima lunghezza visiva possibile. Se non ti piace tanto, lo stesso effetto, se pur in modo minore, possono darlo le unghie tondeggianti.

Assolutamente da evitare, invece, le spigolature della forma quadrata perché, al contrario, le faranno sembrare ancora più corte.

Usa uno smalto nude

Dopo le azioni preliminari, siamo finalmente giunte alla scelta dello smalto. Tradizionale o in gel è indifferente, visto che non è la formula a determinare l’illusione ottica di una maggiore lunghezza, ma principalmente i colori.

Lo smalto più è scuro e più evidenzia la lunghezza reale dell'unghia, quindi per far sembrare le unghie corte più lunghe, le tonalità chiare sono le migliori.

Tra queste le nude svolgono la parte delle vere protagoniste, ricreando un effetto molto simile a quello di indossare scarpe vicine al tono della tua pelle per slanciare le gambe. Il motivo di tale successo è che una nuance chiara e il cui stacco con il colore della dita non sia netto, guida l’occhio verso l’esterno. Questo effetto è ancora più accentuato se lo smalto è opaco o non eccessivamente brillante.

Il nail contouring

Se i nude e le tonalità chiare non fanno per te non è detto che tu debba rinunciare al proposito di aggiungere millimetri extra alle tue unghie corte. Esiste infatti un trucchetto ottico, il nail contouring, che si sposa perfettamente con i colori scuri come il blu, il nero o l’intramontabile rosso.

Mentre stendi lo smalto lascia un leggerissimo spazio senza colore ai lati. Questo crea l'effetto di unghie più sottili e lunghe.

Opta per la french manicure

Uno dei motivi per cui la french manicure non passa mai di moda, oltre ad essere estremamente elegante, è proprio che la punta bianca allunga visibilmente le unghie corte.

Attenzione però, nonostante esistano molte rivisitazioni della versione classica, che suggeriscano di dipingere le lunette con colori fluo o super accesi non farlo: qualunque nuance al di fuori del bianco genera l’effetto opposto.

Prova la Nail Art

Se sei una ragazza semplice che non ama particolarmente disegni, glitter o affini, forse a questo punto starai storcendo il naso, ma non dovresti.

Alcuni tipi di nail art, infatti, sono la soluzione migliore per far guadagnare qualche millimetro alle tue unghie corte.

Dipingi una sottile linea verticale al centro dell'unghia e aggiungi un abbellimento creativo vicino alla punta. Questo porterà lo sguardo alla punta dell'unghia, dando l'illusione della lunghezza.

In alternativa, puoi disegnare un puntino nero o triangolo scuro al centro dell'unghia, partendo dall’attaccatura e rivolgendo la punta verso l’esterno, e poi riempire con un nude entrambi i lati. L’effetto è assicurato.