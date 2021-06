Unghie secche e rigate: cause e rimedi

S pesso campanello d’allarme per problemi causati da fattori fisiologici o patologici le unghie non appaiono sempre perfette. Righe verticali o orizzontali possono avvertirti che qualcosa all’interno dell’organismo non funziona alla perfezione, ecco come riconoscere e correre ai ripari quando le unghie appaiono secche e rigate.

Unghie secche e rigate: come si presentano

Le unghie sono formate da una matrice composta da sali minerali, vitamine, acidi grassi e amminoacidi, sempre in rapido cambiamento le unghie possono però presentare variazioni che possono determinare il proprio stato di salute e soprattutto mostrare quando questo viene compromesso.

Tra le ragioni alla base di tali cambiamenti si possono identificare varie motivazioni:

carenze alimentari (proteiche o vitaminiche)

infezioni (come funghi e batteri)

patologie sistematiche, autoimmuni e dermatologiche

In questo caso le unghie potrebbero subire dei cambiamenti, per quanto riguarda il loro aspetto e perfino la loro struttura. Le unghie secche e rigate però non sono tutte uguali.

Unghie secche, i sintomi e le cause

Come dicevamo le unghie secche e rigate sono caratterizzate dalla formazione di venature che possono essere orizzontali o verticali. In ogni caso la loro comparsa presenta anche un assottigliamento dell’unghia e di conseguenza una maggiore fragilità. In questo caso è fondamentale prendersi cura della situazione, che se sottovalutata può diventare estremamente fastidiosa.

Spesso, all’origine di queste fragilità vi sono delle carenze alimentari oppure di vitamine, che intaccano la formazione corretta dell’unghia. In altri casi, le unghie fragili possono essere causate da malattie dermatologiche, come psoriasi, disturbi della tiroide e alopecia oppure a causa di funghi e micosi.

Ma non solo, le unghie rigate e secche possono anche dipendere da una manicure eccessivamente frequente ed aggressiva, che vede l’utilizzo di materiali come smalti in gel e acetone, dannosi a lungo andare per le unghie.

Unghie rigate, le differenti tipologie

Ecco le differenze che possono caratterizzare le diverse tipologie di unghie rigate:

unghie rigate verticalmente: tali striature possono accompagnare anche un’estrema fragilità delle unghie ed essere accompagnate anche da piccole macchie bianche. In questo caso possono essere causate da carenze alimentari. orizzontalmente: in generale questo fenomeno viene causato da traumi. ondulate: possono essere accompagnate dall’ispessimento dell’unghia ed essere causate da problemi alla tiroide.

Unghie fragili, i rimedi

Per curare le unghie rigate è fondamentale andare a rimuovere la causa scatenante, per esempio un disturbo o carenza alimentare, andando a ripristinare una dieta varia e sana ricca di proteine (anche vegetali in caso di dieta vegana o vegetariana), sali minerali e vitamine.

In caso di infezioni batteriche e funghi invece è importante eseguire una terapia antibiotica oppure antimicotica per eliminare il problema e ripristinare la salute dell’unghia. Infine, in caso di patologie autoimmuni è necessario rivolgersi al proprio medico che saprà consigliare la cura migliore per contrastare la patologia.

Se invece la fragilità delle unghie è causata da un’eccessiva manicure, il consiglio è quello di sospendere per qualche mese i trattamenti estetici, lasciando le unghie al naturale e senza applicare smalti estetici ma solo se necessario quelli curativi, che aiutano a indurire e lisciare la superficie dell’unghia.