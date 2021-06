A vere ciglia lunghe e folte con ammalianti occhi da cerbiatta è un sogno di tante persone e alcune hanno la fortuna di dover applicare pochissimo mascara perché hanno già uno sguardo molto intenso e aperto.

Se di natura non hai ricevuto questo dono, non ti preoccupare: esistono tanti rimedi per allungare le ciglia in modo molto naturale, indolore e veloce.

Lo sguardo è un grandissimo punto di forza che caratterizza il viso e ne determina l’aspetto e soprattutto l’espressività, incorniciando i tuoi occhi e rendendoli più luminosi. Molte persone hanno la fortuna di avere ciglia lunghe, curve e voluminose senza la necessità di fare nulla, mentre altre per renderle più attraenti devono ricorrere a prodotti di diverso tipo per nutrirle e farle crescere.

Scopri alcuni rimedi naturali, rapidi ed economici per ottenere in pochissimo tempo delle ciglia da favola, vedrai i risultati in pochissimo tempo!

L’olio, un prezioso nettare per nutrire le ciglia

Uno dei trattamenti più naturali e capace di apportare benefici alle ciglia consiste nell’applicazione dell’olio. Si tratta di un prodotto estremamente nutriente, rinforzante e antiossidante.

Probabilmente ti starai chiedendo: ok, ma quale olio devo utilizzare? Sì, perché sappiamo che ne esistono varie tipologie in commercio, ottenute da diverse piante o frutti.

In seguito quindi ti sveliamo quelli più adatti per prenderti cura delle tue ciglia e renderle più robuste. Si tratta di prodotti che possono essere utilizzati anche per le sopracciglia!

Olio di ricino, il più utilizzato

L’olio di ricino è il più consigliato per rinforzare le ciglia indebolite e farle crescere più robuste e sane, oltre che decisamente più lucide. Si tratta infatti di uno stimolante della ricrescita ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della Ricinus Communis, pianta molto diffusa sul territorio indiano.

Come applicare l’olio di ricino

Prendi uno scovolino vecchio di un mascara che hai precedentemente lavato e asciugato, oppure in alternativa uno spazzolino da denti e applica un po’ di olio di ricino.

Stendilo su tutte le ciglia, dalle radici proseguendo su tutta la lunghezza, in maniera molto delicata per evitare di danneggiarle o spezzarle.

Ripeti questo trattamento tutte le sere prima di andare a dormire per una ventina di giorni, verificando di aver prima struccato bene le ciglia rimuovendo tutti i residui di mascara.

Olio di cocco, ricco di acidi grassi

L’olio di cocco è un altro toccasana per le ciglia, in quanto contiene una quantità importante di acidi grassi essenziali, oltre che di sostanze antiossidanti, ottime anche per i capelli e le sopracciglia.

Ti consigliamo di utilizzare circa 5 gocce ogni sera massaggiandole sulle ciglia con i polpastrelli lentamente.

Le proprietà dell’olio di cocco per le ciglia

L’olio di cocco ti aiuta a prenderti cura delle ciglia per diversi aspetti:

deterge e aiuta a eliminare le impurità e le cellule morte;

le rende più voluminose e folte;

crea uno strato protettivo che aiuta a contrastare l’azione degli agenti atmosferici.

Olio di oliva, il vegetale che vuole bene alle ciglia

L’olio di oliva, grazie alla sua consistenza molto densa, permette di rendere le ciglia più forti. Anche in questo caso ti consigliamo di applicarlo prima di andare a dormire e lasciarlo in posa tutta la notte.

Tuorlo d’uovo, ricco di proteine

Il tuorlo d’uovo, grazie alla presenza di proteine, aiuta a far crescere le ciglia in maniera veloce e donando loro una consistenza più forte.

Applicare questa sostanza è molto semplice e consta di pochissimi passaggi:

sbattilo in una ciotola fino a ottenere un composto denso e cremoso;

preleva una piccola quantità con un cotton fioc;

applicalo direttamente sulle ciglia e lascialo in posa per almeno un’ora;

risciacqualo con abbondante acqua tiepida e ammira il risultato!

Vaselina, il rimedio della nonna per le ciglia

La vaselina aiuta a far crescere le ciglia in modo rapido, rendendole anche più vigorose e resistenti, quindi riducendo di molto il rischio che si spezzino. Si tratta di uno di quei rimedi spesso sottovalutati, ma che invece può essere molto utile oltre che molto economico (è un prodotto che tendenzialmente abbiamo tutti a casa e comunque è facile da reperire).

Utilizzare la vaselina nel modo giusto: come fare?

La soluzione ottimale è sempre applicare questo prodotto prima di coricarti, per lasciarlo agire diverse ore mentre tieni gli occhi chiusi.

Prima di tutto riscalda il prodotto per farlo diventare più liquido e prelevane una piccola quantità senza esagerare. Utilizza uno scovolino pulito del mascara e stendilo bene sia nella parte superiore che quella inferiore con pazienza, in maniera tale da assicurarti che penetri in profondità.

Borotalco: altolà alle ciglia fine!

Applicare il borotalco sulle ciglia abbinato al mascara, le rende subito più forti. Metti prima un po’ di mascara e subito dopo un composto avente come ingredienti questo prodotto insieme a un po’ di borotalco. Ti consigliamo comunque di utilizzare sempre il piegaciglia prima, perché rende lo sguardo molto

Vitamine A, B, C, E che fanno bene al corpo e anche alle ciglia

Last but not least... Una sana alimentazione ricca di vitamine A, B, C, E è fondamentale per mantenere il corpo e l'organismo sani e in forma... E anche le ciglia!

Ti consigliamo di mangiare frutta secca (noci, mandorle e nocciole), broccoli, olio extravergine d’oliva, avocado, legumi (fagioli, ceci, lenticchie).