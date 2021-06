I baffetti sono il cruccio di molte ragazze e la voglia di eliminarli, in estate, è ancora più insistente che negli altri periodo dell’anno. Per farlo al meglio, la tecnica più indicata potrebbe essere quella del filo arabo.

Mettiamo in chiaro una cosa in modo definitivo: i baffetti li hanno tutte. Se quindi anche tu parli spesso con un’amica che si vanta di avere il viso completamente liscio e senza un pelo, sappi che molto probabilmente non è così, ma se ne vergogna a tal punto da essersi inventata questa, innocente, bugia.

Di fronte ai peli del viso, così come di qualunque altra parte del corpo, le ragazze si dividono infatti sostanzialmente in due team opposti: uno formato da chi se ne frega e lascia i baffetti crescere indisturbati, e l’altro da chi cerca in tutti i modi di contrastarli.

In estate il rischio di irritarsi è più alto

Se fai parte di questo secondo gruppo, la questione ti riguarda tutto l’anno visto che a differenza di altre zone come ad esempio le gambe, i baffetti sul viso sono sempre visibili. Con ogni probabilità avrai già provato qualunque metodo per farli fuori ma attenzione perché quello che va bene in inverno, non è detto che funzioni anche in estate.

La pelle intorno alle labbra, infatti, è molto sensibile e ciò significa che le cure debbano essere moltiplicate, altrimenti il rischio è quello di rimuovere male i peli o, peggio, andare incontro a irritazioni pericolose per la salute della pelle e ancora meno belle da vedere di qualche peletto innocente.

Detto ciò l’annosa domanda rimane: esiste il modo perfetto per eliminare i baffetti in estate? Forse.

Affidati al filo arabo

La tecnica di depilazione che si avvale dell’uso del filo arabo sta prendendo sempre più piede ma è ancora poco utilizzata, anche perché il fai da te è quasi impossibile ed è quindi necessario recarsi in salone ed affidarsi alle mani esperte di un professionista.

Nata in Oriente, dove le donne la praticano seguendo una tradizione secolare, è adatta per qualunque parte del corpo e particolarmente indicata per il viso perché estremamente precisa e, soprattutto, molto delicata e indolore. L’unica sensazione che si sente durante una seduta è un leggero pizzicore.

Come funziona

Questo tipo di depilazione viene fatta avvalendosi di un filo di cotone o a volte seta, fatto passare velocemente attorno al pelo da estirpare, che viene catturato ed strappato dalla radice.

Oggi il filo viene mosso quasi sempre con le mani ma un tempo per compiere questa operazione si usava la bocca.

Perché usarlo per togliere i baffetti

Questo metodo è il più consigliato per eliminare i baffetti, soprattutto in estate, perché praticamente privo di contro indicazioni.

Il pelo, infatti, viene strappato in modo deciso ma senza causare traumi alla pelle, quindi il rischio di irritazioni o risposte sgradite del tuo viso è praticamente nullo, così come quello di incorrere nella tanto temuta follicolite, che soprattutto in estate è sempre in agguato.

Inoltre, esattamente come accade per la ceretta, visto che il pelo viene eliminato del tutto e non tagliato superficialmente, se sarai costante nel portare avanti questa tecnica crescerà molto più lentamente e sarà sempre più fine.

A differenza di quest’ultima, però, riesce ad individuare ed estirpare anche i peli più corti, quindi non è necessario aspettare che ricrescano per prenotare una seduta.

Il sole non è un problema

Infine, un aspetto da non sottovalutare ma anzi, da tenere in considerazione prima di tutti, è il fatto che la depilazione dei baffetti con il filo arabo sia assolutamente amica della tintarella.

Mentre subito dopo aver fatto una ceretta o passato il rasoio è altamente sconsigliato mettersi sotto il sole, a seguito dell’estirpazione dei peli con il filo non servono particolari attenzioni, se non quella valida sempre di stendere sul viso un’adeguata protezione solare.

Come preparare la pelle alla depilazione con il filo

Come detto questa tecnica è la più adatta per eliminare i baffetti in estate, proprio perché delicata e questo significa che gli accorgimenti da tenere prima non siano tantissimi. Tuttavia alcuni possono sempre essere utile.

Fai uno scrub viso

Prima di sottoporsi a qualunque trattamento viso, esfoliare leggermente la pelle è consigliato perché in questo modo si eliminano le cellule molte e lo strato superficiale, rendendo più efficace ogni azione successiva.

Poco prima di recarti all’appuntamento per la depilazione con il filo, procedi quindi con uno scrub.

Puoi affidarti a prodotti specifici oppure prepararne una versione naturale a base di ingredienti che puoi trovare facilmente nella tua cucina. Le accoppiate che vanno per la maggiore sono miele e zucchero, olio e caffè o zucchero e yogurt.

Se ti vengono altre idee ben venga, l’importante è unire un elemento nutriente ad uno che generi una leggera abrasione sulla pelle.

Una volta preparato il composto applicalo nella zona interessata con movimenti circolari e risciacqua.

Fai una sauna facciale

Se vuoi pulire ancora meglio la tua pelle e dilatarne i pori rendendo così molto più semplice la fase dell’estrazione del pelo, fai una sauna facciale. In commercio esistono diversi dispositivi ad hoc per questa operazione ma se non li hai, riempi una pentola di acqua, mettila a bollire, toglila dal fuoco e rimani qualche minuto con il viso poco distante da essa in modo che la pelle ne assorba i vapori.