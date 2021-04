C urata, incolta, folta o appena accennata. E ancora, di 10 giorni o...molti mesi. Qual è la barba più trendy? Scoprilo con noi, guardando le foto degli attori più sexy del pianeta!

Se stai immaginando uno stile di barba per il tuo boy, ecco l'articolo che fa per te. Abbiamo individuato i look di tendenza nella primavera estate 2021, con una carrellata di attori barbuti tra i più sexy del pianeta. A proposito, uomo barbuto sempre piaciuto? Non sempre: secondo gli studi di costume, anche i peli del viso maschile subiscono gli influssi delle mode e dei cambiamenti dei canoni estetici. Solo fino a 10 anni fa, chi portava il volto interamente coperto dalla barba - e per giunta lunga - era considerato fuori moda. E non sempre piaceva alle donne.



In realtà, il rendersi più attraenti per il gentil sesso non figurerebbe nemmeno tra i motivi che spingono gli uomini a farsi crescere la barba. Dietro ci sarebbero spiegazioni evoluzionistiche che fanno leva sulla concorrenza tra maschi. In sintesi: l'uomo che ha il volto coperto da peli lunghi e folti darebbe agli altri competitor un segnale di maggiore virilità. Vero non vero, sta di fatto che il beard look valorizza decisamente molti visi. Basta scegliere lo stile giusto. Ecco qualche idea.

Barba ad àncora

Si chiama così, perché la sua forma ricorda un'àncora (proprio quella delle navi). È caratterizzata da un disegno molto preciso nell'area della bocca e del mento: baffi e pizzetto sono ben delineati, assumendo una linea più o meno tondeggiante. L'attore Ryan Gosling è uno dei maggiori esponenti, anche grazie al suo viso lungo che ben si presta a una barba così curata.

Per chi: ideale per chi cerca uno stile british dalla tipica eleganza ricercata.

Barba appena accennata

Tra le tendenze grooming della primavera estate 2021 la barba alla David Beckham si posiziona ai primissimi posti. Uno stile ormai classico che non smette di stancare, perché dona quel mix di maturità e aria da eterno ragazzo. La sua arma vincente? La lunghezza bilanciata dei peli, né troppo corti né troppo lunghi: è infatti una barba di qualche giorno. Ma difficile che arrivi a 10.

Per chi: ideale per chi desidera un look semplice, non troppo studiato.

Barba corta e ben rifinita

Sul podio delle barbe di tendenza sale lo stile dell'attore Zac Efron, cioè una barba di 3 giorni, ma corta e curata. Dalla struttura ben definita, questo look può assumere forme dal design accurato, soprattutto sulle guance. Il tocco di stile? Il ciuffo sotto il labbro inferiore noto come soul patch, originato dallo stile dei musicisti jazz del secolo scorso. Il nome italiano è, invece, "mosca o moschetta", a seconda delle dimensioni.

Per chi: ideale per chi è costante nell'uso del regolabarba.

Barba hunter

Hunter in inglese significa "cacciatore". Se pensi alla barba in senso assoluto ti viene in mente questo stile, giusto? Che l'attore Ryan Reynolds interpreta alla perfezione. Attualissima anche nel 2021, è uno stile facile da gestire grazie alla sua struttura incolta. Ma è solo apparenza: va regolata ogni 10 giorni, accorciando giusto i peli delle guance, per evitare diventi troppo folta. E perda così il suo stile misurato.

Per chi: ideali per i visi lunghi e non troppo pieni.

Barba Hollywoodian Style

Detta anche "alla hollywoodiana", questa barba è diventata un culto grazie all'attore Leonardo Di Caprio che da un po' di anni la sfoggia in tutte le occasioni, fuori dalle riprese. Si conferma una tendenza grooming della primavera estate 2021 in virtù della sua aria d'antan, un trend molto forte dell'ultimo anno. È simile alla barba ad àncora con la differenza che non cresce sulle guance, ma giusto lungo il perimetro della mascella.

Per chi: ideale per i visi squadrati e pieni caratterizzati da zigomi alti.

Barba alla Van Dyck

Un look di grande tendenza visto a Sanremo 2021 su Fulminacci, Random e Willie Peyote. Questo stile si chiama così in onore del pittore fiammingo del XVII secolo Antoon van Dyck che era solito portarla, inaugurando così una moda. Molto elegante e sofisticata, richiede una cura quotidiana, perché bisogna eliminare i peli in eccesso al livello delle guance e del collo. A volte può assumere un look più da bello e dannato, proprio come l'attore Jonny Depp.

Per chi: ideale per chi ama gli stili vintage.

Barba full beard

In tempi di semi-lockdown e zone rosse, tra chiusure di barbieri e barber shop, la barba piena e folta si conferma un grande trend della primavera estate 2021. Quella sfoggiata dall'attore Jake Gyllenhaal si caratterizza per la forma leggermente allungata che la fa somigliare a un altro tipo di barba, cioè la ducktail, traduzione letterale di coda d'anatra.

Per chi: ideale per chi ama il look selvaggio da domare però con un po' di balsamo e olio ammorbidente!

Barba hipster

Restando in tema di barbe folte e piene, la barba hipster è un'altra grande tendenza del 2021, visto che ci vuole molto tempo (e pazienza per farla crescere). È uno stile incolto che può essere modellato a piacimento, giocando con cere e oli specifici. La sua particolarità è nella forma simmetrica che vuole i peli cresciuti nella stessa lunghezza e lungo il perimetro del viso. Nella foto l'attore Bradley Cooper.

Per chi: ideale per chi si diverte con le cere modellanti.

Barba di 10 giorni

Incolta, irregolare, imprecisa: così è la barba di 10 giorni. Piace perché dona un tono sexy grazie alla sua aria vissuta che sembra non richiedere grandi "studi". In realtà, lo studio occorre, eccome, perché bisogna calcolare i giorni per mantenerla di tale lunghezza. Nella foto l'attore Matthew McConaughey.

Per chi: ideale per tutte le strutture di viso.

Barba di un giorno

Chiude la nostra carrellata di barbe di tendenza della primavera estate 2021 la barba di un giorno come quella dell'attore Patrick Dempsey. Un paradosso? No, perché nella democrazia degli stili ancora una volta si riconferma la libertà di farsi crescere i peli del viso come e quanto si desidera da sé (o dal proprio uomo)!