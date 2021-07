C ome realizzare il beauty case perfetto da mettere in valigia? Abbiamo provato a selezionare i travel kit e i mini-size da avere per vacanze a tutta bellezza

Il countdown alle vacanze è ufficialmente iniziato e capire cosa mettere e come fare il beauty per le vacanze è importantissimo!

Che sia un fine settimana fuori porta in una città d’arte o una settimana al mare, preparare il beauty nel modo giusto è fondamentale per evitare di trovare all’ultimo minuto senza crema solare, crema viso e non solo.

Immancabili, ovviamente, le mini size: piccoli tesori di bellezza da avere sempre con te. I travel kit e le mini-size sono dei pezzi imperdibili non solo per la loro utilità, ma anche perché è indiscutibile la bellezza delle confezioni in taglia XXS

Cosa mettere nel beauty da viaggio

Mare o montagna, collina o città: poco cambia. Se devi partire, la base del tuo beauty case può essere più o meno lo stesso e contenere prodotti che si adatteranno in qualsiasi situazione, comprese quelle di emergenza.

Ricorda di non esagerare: qualsiasi sia la tua meta cerca di realizzare un beauty leggero e con il minimo indispensabile. In vacanza non è necessario rinunciare alla skincare e al make-up, ma vedrai che ti basterà davvero poco per confermarti la beauty queen anche in ferie.

Qui trovi la checklist da salvare e studiare prima di iniziare i bagagli. Una lista utile e veloce che ti tornerà utile quando dovrai preparare il tuo necessarie pre-partenza.

Skincare cosa portare in vacanza

La prima cosa da mettere in valigia? La crema solare, ma non solo.

SPF per il corpo: se hai abbastanza spazio aggiungi sia una protezione solare con fattore 50+ , dedicata ai primi giorni, e una 30 da applicare quando la tua pelle sarà ormai abbronzata. Non dimenticare di optare per una protezione green e attenta agli oceani.

, dedicata ai primi giorni, e una 30 da applicare quando la tua pelle sarà ormai abbronzata. Non dimenticare di optare per una protezione green e attenta agli oceani. SPF per il viso : non tutte le creme solari sono uguali e la differenza tra viso e corpo è importante. Per questo è meglio optare per una protezione ad hoc per il viso, con fattore 50+.

: non tutte le creme solari sono uguali e la differenza tra viso e corpo è importante. Per questo è meglio optare per una protezione ad hoc per il viso, con fattore 50+. Stick solare: pensato per proteggere labbra e zone più delicate, compresi i tatuaggi.

pensato per proteggere labbra e zone più delicate, compresi i tatuaggi. Face mist: fresca leggera e idratante. Aggiungere una mini-size idratante da applicare sul viso è corpo con un paio di vaporizzazioni ti salverà dalle situazioni più calde al mare, in città o in montagna.

Dopo sole: per idratare la pelle assetata e rinfrescarla in caso di eritemi. Da non dimenticare assolutamente.

Detergente oleoso : non utilizzarlo solo per struccarti, applicare la doppia detersione ti permetterà di eliminare i residui di sale, sabbia e, soprattutto, protezione solare.

: non utilizzarlo solo per struccarti, applicare la doppia detersione ti permetterà di eliminare i residui di sale, sabbia e, soprattutto, protezione solare. Detergente: non dimenticarlo e opta per una formula delicata in crema o in schiuma.

non dimenticarlo e opta per una formula delicata in crema o in schiuma. Maschera in tessuto : per un boost d’idratazione per il viso non dimenticare una maschera viso in tessuto. Facile da trasportare, occuperà poco posto e darà sollievo alla tua pelle.

: per un boost d’idratazione per il viso non dimenticare una maschera viso in tessuto. Facile da trasportare, occuperà poco posto e darà sollievo alla tua pelle. Crema viso: impossibile da dimenticare, sceglila fresca e ricca da applicare alla sera per coccolare la cute del viso.

Make-up da portare in vacanza

Pochi e semplici step: se non vuoi rinunciare al make-up neanche in vacanza ricorda di optare per formule multiuso per risparmiare spazio e prodotti.

Correttore : scegli un prodotto delicato e illuminante da usare solo nei punti critici

: scegli un prodotto delicato e illuminante da usare solo nei punti critici Gel per sopracciglia : fisserà le tue sopracciglia anche in spiaggia. Sceglilo colorato se proprio non vuoi rinunciare a un po’ di struttura.

: fisserà le tue sopracciglia anche in spiaggia. Sceglilo colorato se proprio non vuoi rinunciare a un po’ di struttura. Blush & Bronzer : opta per un prodotto due in uno, in modo da non avere problemi di tonalità e sottotono quando la pelle inizierà a diventare dorata

: opta per un prodotto due in uno, in modo da non avere problemi di tonalità e sottotono quando la pelle inizierà a diventare dorata Matita occhi : sceglila automatica e usala come ombretto, base cremosa e eyeliner. Un solo prodotto per mille e più look.

: sceglila automatica e usala come ombretto, base cremosa e eyeliner. Un solo prodotto per mille e più look. Mascara: sì al marrone, decisamente più naturale e perfetto anche per riempire le sopracciglia.

Capelli i prodotti must-have da viaggio

Prendersi cura dei capelli in estate è fondamentale perché i raggi solari possono sfibrare e seccare la chioma e, per questo motivo, è importantissimo aggiungere idratazione e cura anche in vacanza.

Protezione solare: in spray, olio o latte, portalo con te nel beauty e nella tua beach bag per proteggere i capelli durante le lunghe esposizioni solari. Vaporizzalo prima dell’esposizione, durante e dopo ogni bagno o doccia.

Shampoo ad hoc : scegli formule ad hoc molto idratanti e nutrienti. Evita prodotti tonalizzanti che potrebbero subire variazioni sotto i raggi UV.

: scegli formule ad hoc molto idratanti e nutrienti. Evita prodotti tonalizzanti che potrebbero subire variazioni sotto i raggi UV. Maschera e conditioner: immancabile la parte idratante e nutriente per i capelli. Sì alle maschere, se hai tempo e spazio, oppure un buon conditioner da usare dopo ogni lavaggio e lasciare in posa qualche minuto per donare nutrizione al capello.

I must have per il tuo beauty case

Se non sai cosa mettere nel tuo beauty dedicato alle prossime ferie, questa selezione di prodotti, in mini, travel size e non solo, ti tornerà utile per uno shopping mirato e decisamente cute.

1 di 14 - Gyada, Maschera Nutriente E Ristrutturante - con Burro di Murumuru, Arginina, Glutammina, Olio di Semi di Lino ed estratti vegetali di Guaranà e Malva per capelli secchi, sfibrati e danneggiati. 2 di 14 - AHAVA, Mineral Shampoo - formulazione a base di Minerali del Mar Morto che permette di attirare l'idratazione dall'interno sulla superficie della pelle per adattarsi a ogni tipologia di pelle ed esigenza. 3 di 14 - Nuxe, My Travel Essentials - una mini pochette con i 5 prodotti indispensabili per la beauty routine estiva. 4 di 14 - Dr.Jart+, Bestseller Trial Summer Kit - un set competo di skincare in versione mini che offre una routine completa: dal detergente al tonico passando per la crema viso. 5 di 14 - Hairburst, mini balsamo - con Pantenolo, che aiuta a ispessire i capelli, le proteine del grano idrolizzate che rinforzano e rimpolpano i capelli e ne riducono la rottura. 6 di 14 - Mediterranea, Salviette rinfrescanti - salviette multiuso per assicurare alla pelle freschezza e pulizia, una formula con il 98.5% di ingrediente di origine naturale, studiata per rimuovere il sale marino e i residui di sabbia. 7 di 14 - LPG, Trousse Weekend - un Eau Micéllaire Préparatrice, un Sérum Lissant Hydratation Intense, un Soin Tenseur Fermeté e due salviettine lavabili in cotone organico per prendersi cura della detersione anche fuori casa. 8 di 14 - Sephora Collection, Kit summer to go – beauty to go - un blush, un balsamo per labbra rosa e mini mascara waterproof. Il plus? La trousse fabbricata al 65% in carta. 9 di 14 - MÁDARA, Wherever skin care travel set 5 in 1 - un mini set per la cura della pelle, indicati per aumentare l’idratazione, la luminosità. Immancabile anche la protezione solare con SPF 30. 10 di 14 - Davines, Complete Travel Kit - Un set di prodotti per la pelle e per i capelli in formato travel. U Hair & Body Wash, SU Milk e The Quick Fix Circle. 11 di 14 - Manasi 7, All Over Colour - Un colore dalla formula naturale, ricca di ingredienti di origine botanica e bio perfetto per labbra, guance, occhi. 12 di 14 - Charlotte Tilbury, MINI Pillow Talk Push Up Lashes Mascara - un mini mascara di successo con effetto lifting e agenti volumizzanti. 13 di 14 - Cocunat, Natural protector - Se c'è un prodotto immancabile in valigia, è una buona protezione solare. Oltre ad essere

reef friendly è anche travel

friendly, cioè perfetta per il bagaglio a mano e i beauty più piccoli. 14 di 14 - Skon, Bye, bad energy latte detergente - Un latte detergente in tubetto pratico, piccolo, bio, green, amico della pelle e della natura. A base di Mirtillo Rosso, Pino Silvestre, Acqua di Melissa, l’Olio di Cedro Atlantico e non solo.