Come si approccia alla beauty routine chi è del segno del Cancro?

S emplicità, dolcezza e costanza. La beauty routine delle nate sotto il segno del Cancro è fatta di gesti essenziali e di qualche dolce coccola per il corpo e per la mente. Per regalarvi un aspetto sempre fresco, curato e super affascinante.

Semplicità e dolcezza. Sono queste le caratteristiche principali delle nate/i sotto il segno del Cancro, nella vita ma anche in quei piccoli ed essenziali gesti quotidiani che aiutano a garantirvi un aspetto sempre fresco e naturale. Una beauty routine ad hoc, fatta di attenzioni e cura di sé.

Capace di valorizzare ancora di più i tratti eleganti e raffinati dei vostri lineamenti e l’indole sensibile e romantica che tanto vi contraddistingue. Insomma, una routine di bellezza che si fonda su un’unica parola delicatezza. In grado di proteggere la vostra cute e garantirvi un aspetto sempre curato e naturalmente luminoso. Ecco, allora, quali sono le mosse segrete che rendono le donne Cancro le più candide e femminili dello zodiaco.

Beauty routine: la skincare del Cancro

Le nate sotto le stelle del Cancro vogliono solo due cose dalla loro skincare, delicatezza e protezione. E siccome la sensibilità che tanto vi contraddistingue caratterialmente è anche una delle peculiarità che caratterizzano la vostra pelle, il vostro obiettivo principale è quello di evitare e prevenire che sul vostro volto (e in generale su tutto il corpo) si formino fastidiosi rossori o irritazioni.

Niente trattamenti aggressivi o elaborati (dopo tutto siete così fortunate da non averne bisogno). Ma gesti semplici, prodotti naturali e una beauty routine delicata, mirata, precisa e, soprattutto, da brave amanti delle tradizioni, consolidata.

Beauty routine viso

Per il viso, oltre alla detersione quotidiana con prodotti che preservino la cute, liberandola dalle impurità della giornata, e all’idratazione con creme o lozioni leggere ma super nutrienti, le nate cancro non dimenticano mai due potenti alleati di bellezza: maschere e scrub (purché siano super delicati). Una coccola settimanale irrinunciabile.

Per le maschere, l’ideale è optare per prodotti purificanti e nutrienti. In grado di pulire e disintossicare la cute ma senza aggredirla, riportandola in un lampo al suo naturale stato di benessere.

Cosa che vale anche per gli scrub. Esfoliare la pelle per voi è davvero uno step fondamentale. Perché non c’è nulla di più bello per voi che avere una cute morbida, liscia e dal colorito roseo. Per questo, anche a seconda della tipologia della vostra pelle (grassa, mista, secca), potete optare per degli scrub super naturali, magari con basi di miele o olio di mandorle. Dolci e delicati, proprio come voi.

Beauty routine corpo

E per il corpo? Dimenticarsene è davvero impossibile per le nate Cancro. Ed è per questo che, quando si parla di skincare e di cura della propria bellezza, anche la detersione e l’idratazione del corpo occupano un posto fondamentale della vostra beauty routine.

Come per il viso, le tre parole magiche del vostro semplice me efficacissimo rituale di bellezza sono:

detersione , con prodotti mirati e super delicati;

, con prodotti mirati e super delicati; esfoliazione , per eliminare le cellule morte e garantirvi una pelle sempre morbida, liscia e a prova di tocco;

, per eliminare le cellule morte e garantirvi una pelle sempre morbida, liscia e a prova di tocco; idratazione, con oli vegetali (per esempio quello alle mandorle dolci) o creme nutrienti e protettive.

Pochi ed essenziali passaggi, che fanno di vuoi le regine delle semplicità ma con dei risultati da vere professioniste della bellezza.

Coccole e massaggi

E se da una parte la cura della pelle è uno step essenziale nella vostra beauty routine, dall’altra da brave amanti delle coccole, lo è anche prendersi cura del vostro corpo in modo più profondo. Facendovi massaggiare da mani esperte e preparate, per far bene alla vostra pelle ma anche alla vostra mente.

Ecco, perché, non è raro vedervi sdraiate su un lettino, avvolte da un telo bianco e con la luce soffusa, mentre vi fate coccolare da un bel massaggio rigenerante con oli essenziali dai toni esotici. O anche trattamenti dall’effetto energizzante o, ancora meglio, super rilassanti. Un vero toccasana per corpo e spirito e un mood che per voi significa cura di sé e un mix di bellissime sensazioni.

Prossimo step della beauty routine? Il Trucco!

Leggero, essenziale e delicato. Anche quando si parla di trucco la semplicità è la vostra arma migliore. Dopo tutto siete già tremendamente affascinanti con un look acqua e sapone. Il vostro make up è invisibile, dai toni nude o rosati. Che valorizzi i vostri lineamenti e il colore naturale della vostra carnagione, senza mai snaturarvi o allontanarvi dal vostro concetto di bellezza.

Ma attenzione. Questo non significa che il make up non faccia parte della vostra beauty routine. Certo che c’è e a volte vi piace impreziosirlo con un tocco di “colore”.

Occhi lunari

E non uno qualsiasi. Il colore del Cancro è il bianco così come la perla è la sua pietra portafortuna. Ecco, perché, non dimenticate mai di portare con voi una matita bianca, da applicare nella rima interna delle palpebre e un tocco di ombretto dai toni lunari (bianco, grigio, rosato ma sempre con effetto perlato). Piccoli tocchi di stile che rendono lo sguardo il vero protagonista del vostro beauty look.

Volto e labbra

Per il viso, invece, ma senza esagerare, le donne cancro amano la luminosità, ma sempre con toni leggeri e delicati. Dopo tutto la vostra pelle è già luminosa di suo e vi basta veramente poco per valorizzarla ancora di più. Giusto una pennellata e siete già perfette. E per le labbra? Solo una leggera passata di rossetto o di gloss nude o rosa o magari perché no, anche nei toni delle ciliegie. Per un effetto al bacio!

Capelli da favola per un look super romantico

Quando si parla di beauty routine, poi, le nate sotto il segno del Cancro non possono dimenticare (e mai lo faranno) la cura dei capelli che devono essere sempre morbidi e setosi. Ma non solo. La chioma delle donne di questo segno di acqua non ha mai tagli elaborati ma molto più classici e “tradizionali” (dei bob lunghi, lisci o mossi, una chioma lunga sciolta o legata in una coda bassa). Acconciature all’insegna della semplicità, dell’eleganza e della raffinatezza. Ma sempre con un tocco di romanticismo.

Ma come fare per avere dei capelli sempre belli, lucenti e che sprizzano salute ad ogni movimento? Semplice, con una beauty routine specifica e mirata:

detersione , con shampoo e prodotti delicati e naturali;

, con shampoo e prodotti delicati e naturali; balsamo , per proteggere la chioma e renderla sempre super liscia (come piace a voi);

, per proteggere la chioma e renderla sempre super liscia (come piace a voi); maschere , per nutrire il capello dalla radice alla punta, rimpolpandolo e schermandolo dagli agenti esterni;

, per nutrire il capello dalla radice alla punta, rimpolpandolo e schermandolo dagli agenti esterni; oli protettivi per la spiaggia o la piscina (la protezione è la vostra parola d’ordine quando si parla di bellezza).

Per un look curato ma dall’effetto super nature. Che richiami immagini romantiche, delicate e dai toni un po' retrò.

Insomma, per voi nate sotto le stelle del cancro la beauty routine è essenziale, costante e volta alla massima protezione della vostra bellezza. Come a dire, visto che la natura è già stata estremamente generosa con voi (dopo tutto il vostro è uno dei segni più affascinanti dello zodiaco). A voi non resta altro che preservare questi doni. Valorizzandoli nel modo corretto e coccolandovi con tutta la dolcezza di cui siete capaci.