I più piccoli gesti possono rivoluzionare la tua più piccoli gesti possono rivoluzionare la tua routine di bellezza : picchiettare la crema sul contorno occhi , struccarti tutte le sere o usare un termoprotettore, ad esempio. Immagina, perciò, quanto alcuni piccoli gesti possano fare la differenza anche per il pianeta, trasformando la beauty routine e rendendola senza sprechi, senza rifiuti e decisamente eco-friendly.

Ogni azione, anche la più banale, può fare la differenza quando si tratta di rendere la tua beauty routine senza sprechi, a partire dal chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti. Gesti apparentemente insignificanti, infatti, possono avere un enorme impatto sull’ambiente. Ed è proprio per questo che arricchire la tua beauty routine di buone abitudini green è la soluzione giusta per rendere il tuo bagno ecosostenibile e diminuire l’impatto ambientale della tua bellezza. Riutilizzare e riciclare, infatti, dovranno essere le nuove parole d’ordine del tuo rituale beauty. Perché scegliere le formulazioni più clean e naturali - o addirittura convertirti alla waterless beauty - non è sufficiente a ridurre gli sprechi. Come fare? Ecco 4 consigli utili per trasformare completamente la tua beauty routine e renderla davvero zero waste.

Beauty routine senza sprechi: addio prodotti usa e getta

Il primo passo per rendere la tua beauty routine senza sprechi è limitare i prodotti monouso. Il principale difetto dei prodotti usa e getta, infatti, è che sono stati creati per diventare rifiuti. È inevitabile: dopo un singolo utilizzo, il destino di questi prodotti è trasformarsi in pura e semplice spazzatura. La soluzione? Optare per soluzioni lavabili o, almeno, biodegradabili. Un esempio sono panni lavabili in microfibra e spugne Konjac naturali al 100% e antibatteriche, ma anche coppetta mestruale e cotton fiocc e spazzolino da denti in bambù, decisamente più sostenibili. Ricorda, infatti, che l’obbiettivo della bellezza zero waste è renderti una beauty addicted più consapevole, non farti smettere di utilizzare i tuoi prodotti preferiti.

Guida al packaging zero waste

Se stai davvero cercando di rendere la tua beauty routine senza sprechi, dovrai trovare il modo giusto di trattare il packaging. Gli imballaggi di plastica, infatti, costituiscono circa il 40% dei rifiuti totali nel mondo. La soluzione è molto più semplice di quanto potresti pensare: oltre a fare tendenza, infatti, i prodotti nudi sono un’ottimo espediente per ridurre i rifiuti all’interno della tua beauty routine. Sono moltissimi, inoltre, i prodotti solidi che possono sostituire i tuoi alleati abituali. Dallo shampoo solido al profumo, senza dimenticare la classica saponetta, le opzioni per eliminare la plastica dalla tua beauty routine non mancano.

Il refill rende la beauty routine zero waste

Perché non ricaricare semplicemente i tuoi prodotti del cuore, invece di comprarne continuamente di nuovi? Il refill è la soluzione green ideale per eliminare gli sprechi dalla tua beauty routine. In questo modo i flaconi possono vivere all’infinito, evitando di diventare semplici rifiuti. Ricaricare i prodotti è molto facile, infatti, ti basta ordinare le apposite ricariche online o recarti in negozio e chiedere un refill. In ogni caso, la regola d’oro per rendere la tua beauty routine senza sprechi è sforzarti di utilizzare i prodotti fino all’ultima goccia, anche inventando usi alternativi. Una crema viso che proprio non sopporti, ad esempio, può diventare ottima per la pelle di mani o dei piedi, mentre lo shampoo può diventare un perfetto detersivo per i piatti.

Riciclare e riutilizzare

Per rendere la tua beauty routine davvero senza sprechi, avrai bisogno di usare la fantasia. Barattoli e flaconi, infatti, possono essere riutilizzati in modo creativo, senza dimenticare l’utilità. I contenitori delle tue creme viso, ad esempio, possono aiutarti a fare ordine diventando perfetti per contenere le forcine, i cotton fiocc o i tuoi dischetti riutilizzabili. Allo stesso modo, i flaconi dei tuoi profumi e fragranze preferite possono essere trasformati in bellissimi profumatori per l’ambiente. E perché non sfruttare i barattoli più grandi per le tue piantine? Le alternative sono veramente tantissime, perciò non ti resta che scatenare l’immaginazione! E se proprio non puoi riutilizzare in modo creativo i contenitori vuoti, riciclali in modo corretto: rimuovi con attenzione tutti i residui di prodotto e dividi le diverse componenti nella raccolta differenziata.