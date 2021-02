S ei stufa di usare il rasoio per depilarti e non hai tempo per andare dall'estetista? Prova la ceretta araba, il nuovo metodo depilatorio da fare in casa.

Ceretta araba: depisarsi senza soffrire si può

La ceretta araba o sugaring differentemente dalle strisce depilatorie a caldo è composta unicamente da tre ingredienti: miele, zucchero e limone. Le sue origini sono antichissime, si sostiene che già le donne dell'Antico Egitto utilizzassero questo metodo depilatorio.

Grazie al miele e allo zucchero inclusi nella ricetta risulta molto delicata sulla pelle e sui peli, attaccandosi solamente al pelo e non alla pelle. La depilazione è pressoché indolore, dura circa tre settimane e lascia la pelle molto idratata e mordiba al tatto.

Il grande vantaggio della ceretta allo zucchero è quello di non dover utilizzare le strisce di cotone o carta per rimuoverla: la ceretta araba si rimuove con il solo impiego delle mani, grazie alla sua composizione leggermente solida.

Benché in commercio si possano trovare varie marche che producono la ceretta araba pronta da usare esistono varie ricette facili e veloci per realizzarla comodamente a casa.

Ingredienti:

1 bicchiere di zucchero

1/2 limone

1 bicchiere scarso di acqua

1 cucchiaio di sale

(2 cucchiai di miele)

Procedimento:

Versa l'acqua e lo zucchero in un pentolino e lascia bollire per alcuni minuti, quando il caramello avrà ottenuto un colore dorato, aggiungi il mezzo limone e 2 cucchiai di miele. Mescola bene facendo attenzione a non far attaccare il preparato. A questo punto fai freddare la ceretta araba immergendo il pentolino nell'acqua fredda, lavora il composto fino ad ottenere una pallina.

Depilazione:

Per una depilazione ottimale ti consigliamo di stendere sulla parte da depilare un po' di borotalco, onde evitare che la ceretta araba si attacchi alla pelle. Strappa con un gesto deciso e ripeti l'operazione molto rapidamente, lungo tutta la zona da depilare.

Ceretta araba all'inguine: il metodo più delicato in assoluto

Ideale per gambe e braccia la ceretta araba è particolarmente indicata per le zone più delicate come: viso, baffetti e inguine. Il motivo per cui viene considerata tra i metodi più indolori per la depilazione è perché al suo interno contiene unicamente ingredienti naturali, i quali limitano il rischio di irritazioni e peli incarniti. In secondo luogo perché attaccandosi unicamente al pelo è meno rischiosa per i capillari (quindi se hai la pelle delicata è quello che fa per te).

Infine la temperatura della ceretta araba è ideale per le zone più sensibili: arrivando ad "appena" 35°C (la ceretta a caldo supera la temperatura dei 40°-50°C) è meno rischiosa, evitando ustioni e bruciature in zone... intime.

I tricks da conoscere

Infine ci sono alcuni tricks che puoi mettere in pratica per ottenere un risultato ottimale e una pelle liscia per settimane.

Concentrati sullo strappo, il movimento per l'eliminazione della cera deve partire dal basso verso l'alto ed essere leggermente rotatorio. Aspetta di avere i peli di almeno 0,5mm per una depilazione meno dolorosa e più duratura. Trovare la consistenza giusta della ceretta araba fai da te non è semplice ma basterà un po' di esperienza e tentativi. Se ti rimangono delle parti di cera sulla pelle non preoccuparti, le puoi eliminare delicatamente con acqua tiepida oppure con dell'olio corpo. A fine depilazione applica dei prodotti lenitivi post depilazione per idratare la pelle e calmare gli arrossamenti.

