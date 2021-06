S e dopo l'allungamento le ciglia sono rovinate, qualcosa è andato storto. Le extension non compromettono il ciclo di crescita delle ciglia naturali, purché siano applicate con criterio. Ne parliamo con l'esperta.

Prima di passare ai rimedi riparatori, chiariamo subito che ritrovarsi con le ciglia rovinate dopo le extension accade solo in alcune circostanze. Cioè in caso di applicazione da parte di personale non qualificato, con colle di bassa qualità e metodi invasivi. «Basta una goccia di colla fissante sulla delicata rima cigliare per rischiare in seguito uno strappo, che lascerebbe un vuoto tra le ciglia» - dice Danila Monaco, lashmaker presso il centro Esthens e Beautyart di Bologna.

Possono, inoltre, rivelarsi disastrosi gli esperimenti casalinghi per allungare le ciglia da sole, allo scopo di evitare di andare dall'estetista. Se non si è esperte - e il più delle volte non lo si è - è difficile attaccare una extension per ogni singola ciglia (il metodo one to one). «Anzi, il rischio quasi certo è di incollarle su 2-3 ciglia insieme, compromettendo così il ciclo di crescita delle ciglia stesse. Il vantaggio delle extension ciglia è proprio quello che cadono da sole insieme alle ciglia naturali, seguendo così il ricambio fisiologico». Un evento che avviene senza rovinare le ciglia, ma solo se il trattamento iniziale è stato fatto alle perfezione.

Per evitare danni alle ciglia è indispensabile rivolgersi sempre a una lashmaker qualificata: si chiama così l'esperta di applicazione di extension ciglia che ha svolto un corso con rilascio di attestato. Facci caso quando prenoti in salone. Attenzione, quindi, agli annunci su Internet o alle "praticanti" in casa, ma anche a chi è alle primissime armi: non vorrai certo che faccia esperienza su di te, vero?

I rimedi ai danni da extension ciglia

Dopo 4-5 settimane (la durata media delle extension), è normale vedersi con ciglia corte, rade e sottili. Come se fossero impoverite. «In realtà, spesso è solo una sensazione tattile e visiva, in quanto il nostro occhio deve di nuovo abituarsi a come apparivano le nostre ciglia prima di essere allungate e infoltite» - spiega la lashmaker Monaco.



Di solito le extension non rovinano le ciglia, proprio perché cadono naturalmente. «Vengono rimosse con prodotti appositi, detti remover, solo quando si vuole avere un look abituale con sguardo effetto WOW, il che richiede un refill continuo. Dopo un anno di "smontaggio e rimontaggio", senza pause, è normale che le ciglia subiscano un piccolo trauma». Nulla, però, di irreparabile: la buona notizia è che le ciglia si rigenerano facilmente.

Ricrescita delle ciglia

Cosa fare per rinforzare le ciglia? «Se sono indebolite, il primo suggerimento è di non usare per almeno un mese il mascara, nemmeno quello per occhi sensibili. Le cere filmanti appesantiscono la ciglia, rallentando la sua ripresa». Al limite si possono usare i primer per ciglia, dall'effetto nutriente.

Se ci si trucca gli occhi, è bene ricorrere a struccanti specifici delicati, a base di camomilla, fiordaliso, aloe, acqua di rosa e calendula.

Gli oli vegetali

Il rimedio naturale più efficace per far ricrescere le ciglia è l'olio di ricino o l'olio di rosa mosqueta puri al 100%. «Entrambi nutrono le ciglia, e in più hanno funzioni antimicotiche e antisettiche. Si usano con uno scovolino da mascara, da acquistare in profumeria o nei negozi specializzati per estetica». Se preferisci quello di un vecchio mascara, assicurati di aver eliminato ogni residuo di trucco. «Prima di applicare l'olio prescelto, si può decongestionare la zona con dischetti imbevuti di camomilla». I tempi? 2 volte al giorno per 2 mesi.

I sieri rinforzanti per ciglia

Contro i danni da extension, esistono sieri specifici per far crescere e allungare le ciglia, in grado di dare risultati visibili già dopo circa 30 giorni. «I più efficaci contengono un piccola percentuale di prostaglandina, che è un derivato dell'acido arachidonico. Si tratta di un acido grasso polinsaturo implicato nella circolazione sanguigna, un aspetto indispensabile per il nutrimento del bulbo pilifero, comprese le ciglia.

Si applica con un pennellino alla base delle ciglia, come se fosse un eyeliner, cercando di non oltrepassare la rima cigliare. Altrimenti si rischia di veder crescere qualche peletto di troppo sulle palpebre». Questi prodotti non presentano controindicazioni, a patto di ricorrere a marchi noti e affidabili.

«Altri prodotti, invece, contengono peptidi, cioè sostanze che contengono 2 o più proteine he nutrono le ciglia dalle radici, accelerandone la ricrescita» - prosegue l'esperta. Completano l'azione rinforzante aminoacidi come arginina e creatina, entrambe sostanze che compongono la struttura stessa del pelo.

Per far ricrescere le ciglia si rivelano utili anche i primer ricchi di vitamine, in particolare la vitamina F che contiene acidi grassi polinsaturi.

I trattamenti in salone

«I trattamenti alla cheratina rinforzano le ciglia, ma effettuarli una tantum non serve» - puntualizza l'esperta. Per vedere i risultati, bisogna continuare a casa con applicazioni di oli vegetali o sieri specifici.

I prodotti per far ricrescere le ciglia

1 di 7 2 di 7 3 di 7 4 di 7 5 di 7 6 di 7 7 di 7

Le ciglia strappate dal bulbo ricrescono?

Se il tuo è un vero e proprio disastro da extension, con spazi vuoti tra ciglia, il trauma è molto più serio di un semplice indebolimento. Le cause possono essere tante: scarsa qualità dei prodotti utilizzati, reazioni allergiche, accumulo di batteri. «In questi casi, i rimedi cosmetici non sortiscono molte soluzioni, ed è meglio ricorrere al dermatologo» - conclude la lashmaker Danila Monaco.