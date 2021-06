S e sogni un colorito dorato ma non hai tanto tempo a disposizione, questa guida a tema ti tornerà sicuramente utile

Ti sei mai chiesta come fare per abbronzarsi velocemente? Siamo sicuri di sì e, probabilmente, anche più volte. Proprio per questo motivo abbiamo provato a stilare una guida utile per capire quali sono i modi migliori per aiutare la tua pelle ad abbronzarsi in maniera più veloce.

Che sia per il poco tempo a disposizione o perché alcune zone del corpo sono più restie di altre a prendere colore rispetto ad altre, come le gambe, questi piccoli consigli saranno fondamentali nel momento dell’esposizione solare.

Prepara la pelle al sole

Il primo step, sicuramente, riguarda la preparazione della pelle all’arrivo del sole che deve essere fatta non solo in estate, ma tutto l’anno. Ad esempio aggiungi alla tua bodycare routine uno scrub, che sia homemade o meno, almeno una volta a settimana. Non dimenticare, poi, di continuare questa routine anche sotto il sole: il rinnovamento cellulare migliorerà e prolungherà la tua abbronzatura.

Inoltre, non dimenticare di idratare la pelle a fondo con creme, oli o burri ad hoc. Una cute idratata, con il giusto strato lipidico e il corretto apporto d’acqua, tenderà a seccarsi meno e risulterà più sana e dorata dopo l’esposizione. Aggiungi sempre un ricco doposole dopo una giornata sotto il sole per riportare la pelle al giusto stato di idratazione ed evitare così di lasciarla assetata,

Scegli la giusta protezione solare

È arrivato il momento di abbattere vecchi detti e pregiudizi: con la protezione solare ci si abbronza, eccome, ma bisogna scegliere il giusto fattore di protezione.

Nei primi giorni, infatti, non rinunciare mai all’SPF 50 (o 30 se sei hai un fototipo molto scuro) questo ti permetterà di preparare la pelle alle successive esposizioni senza un primo trauma iniziale evitando così eritemi e scottature. Solo in questo modo la tua pelle potrà godere dell’abbronzatura a lungo e accelerare il processo.

L’alimentazione

Avere una buona dieta e alimentazione è l’ideale anche per chi vuole un’abbronzatura più veloce e sicura. La cosa più importante, ovviamente, è aggiungere alimenti ricchi di betacarotene che, oltre ad essere un ottimo antiossidante e capace di contrastare l’insorgenza dei radicali liberi, ed è una primaria fonte di vitamina A, che ha influssi benefici sulla vista e sulla pelle.

I principali cibi fonte di carotene da assumere sono:

albicoccche;

anguria;

melone;

peperoni rossi;

carote;

zucca;

pomodori;

patata dolce;

kaki;

arance;

verdure a foglia verde (bietole, spinaci, cicoria, lattuga, verza e broccoli).

Gli integratori per l'abbronzatura

Un vero e proprio boost per la pelle e per accelerare l’abbronzatura è inserire, circa un mese prima dell’esposizione prolungata, si trova all’interno degli integratori. Da assumere per via orale, secondo metodi e posologie di ogni prodotto, queste capsule sono dei veri e propri concentrati di vitamine ed elementi fondamentali per tutelare la pelle e rendere ancora più piacevole l’abbronzatura.

Assumere gli integratori prima, durante e dopo l’esposizione non solo permette di accelerare l’abbronzatura ma anche di renderla più sana e mantenerla più a lunga al rientro dalle vacanze.

Gli attivatori e acceleratori di abbronzatura

Non meno importanti poi, ci sono gli acceleratori di abbronzatura: fluidi e oli da applicare durante l’esposizione solare per aiutare la pelle a diventare dorata in breve tempo e con un colore uniforme e luminoso.

Questi prodotti, che possono essere usati sia su corpo che su viso, hanno un’azione locale e devono essere applicati in concomitanza dell’esposizione sotto i raggi solari.

Ma quando applicare l’attivatore? E la protezione solare va applicata? La risposta è più facile di quel che si pensi: l’attivatore va sempre abbinato a una SPF in linea con la pelle e il suo fototipo e va messo prima della protezione. Solo in questo modo la pelle sarà protetta ma potrà comunque abbronzarsi in tempi decisamente più brevi.

I prodotti must have per un’abbronzatura al top

Abbiamo raccolto una selezione dei migliori prodotti dedicati all’attivazione e all’accelerazione dell’abbronzatura: integratori, fluidi e non solo da avere per un’estate al top.

1 di 7 - Darling, Tan Activator - una formula idratante e nutriente grazie all'Aloe Vera e alla Calendula e con vitamina E che ha un'azione Anti-Age. Impossibile non menzionare il profumo di Monoi de Tahiti che rapisce alla prima applicazione. 2 di 7 - Agenov Tropical Fruits, crema viso e corpo pre e doposole con attivatore dell’abbronzatura - perfetto per preparare la pelle all’esposizione, accelerare l’abbronzatura, fissare e prolungare il colore. Una formulazione unica grazie all'associazione di Oleo-tirosina, Olio di Luffa e Acido Oleico che aiutano a stimolare l'attività dei melanociti e la produzione di pigmenti di melanina.

3 di 7 - Isdin, SunISDIN capsule -

integratore alimentare che aiuta a proteggere la pelle dai danni ossidativi grazie al complesso VitAox Ultra: mix di antiossidanti, carotenoidi e vitamina D. Ricco di carotenoidi ed estratti naturali di Tè Verde, Vitis Vinifera e Polypodium leucatomos, che aiutano a contrastare i radicali liberi, responsabili della rottura delle fibre di collagene e di elastina. 4 di 7 - SkinLabo, shot attivatore abbronzatura - trattamento intensivo per il viso, con principio attivo, derivato funzionale della Tirosina, attivatore della melanogenesi ed esaltatore dell’abbronzatura, promuove un colorito uniforme e duraturo. Da applicare tutti i giorni per preparare la pelle ad un’abbronzatura più rapida, intensa e duratura.

5 di 7 - Rougj, solare bifasico spf30 con attivatore di melanina - protezione solare bifasica che protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB e accelera e potenzia il processo di abbronzatura, per una pelle protetta e più abbronzata. Una formulazione, molto idratante e nutriente che si asciuga in un attimo e che contiene acetil-tirosina che stimola e accelera la naturale produzione di melanina, permettendo così di ottimizzare i tempi di esposizione 6 di 7 - Caudalie, latte doposole prolungatore di abbronzatura- con olio di cocco nutriente, acqua d'uva lenitiva ed estratto di aloe vera: ripara e lenisce la pelle di viso e corpo dopo l’esposizione. Texture vellutata che non appiccica e si assorbe rapidamente 7 di 7 - Ebrand Cosmetics, Attivatore di abbronzatura Spray Aloha - un'emulsione di vegetali che stimolano la produzione di melanina. Contiene inoltre la Tirosina in grado di stimolare e accelerare il processo di abbronzatura della pelle Perfetto per per il viso e per il corpo, si stende con facilità e dona alla pelle un'abbronzatura intensa ed omogenea.