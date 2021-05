S i chiamano hips dips o anche fianchi a violino. Una particolarità che rende unico ogni corpo femminile. E che è importante imparare ad amare e valorizzare. Per sentirsi ancora più sicure e belle

Avete presente quella rientranza che, in base alla conformazione del vostro corpo, può formarsi all’altezza dei fianchi, tra l’anca e la coscia? Ecco, questa caratteristica fisica, anche detta Hips dips, non è assolutamente un difetto o un accumulo di grasso (come spesso si pensa). E nemmeno qualcosa da nascondere. Ma è una peculiarità fisica assolutamente normale e che, proprio come per tutte le altre, può e deve essere valorizzata.

Non una parte da demonizzare, quindi, ma un elemento distintivo e bellissimo del vostro corpo. Un punto di forza, da sfoggiare con orgoglio. Esattamente come la modella Bella Hadid che da perfetta hips dipper, ne ha fatto una vera e propria “moda” e sicuramente una caratteristica di cui andare fiere. Ecco, allora tutto quello che c’è da sapere sugli hips dips, per imparare ad amarli (per chi ancora non lo facesse) e valorizzarli nel modo corretto.

Cosa sono gli hips dips

La prima cosa da sapere per chi di voi li ha e anche per chi pensa che siano un difetto da eliminare, è che gli hips dips sono assolutamente normali e dipendono unicamente dalla conformazione fisica della persona e dalla genetica. E più precisamente dall’altezza e la forma del bacino.

Niente a che vedere con il peso, quindi. Ma una caratteristica anatomica che crea questa onda (più o meno pronunciata) tra i fianchi e le cosce. Un disegno ondulato che ricorda la forma di violino (dall'inglese hips significa fianchi e dips, appunto, violino). E che, esattamente come una musica, può impreziosire rendere ancora più bella e sinuosa la propria figura.

Gli hips dips sono assolutamente normali

In molti si chiedono se i fianchi a violino siano “normali” o se dipendano dallo stile di vita o dalla dieta che si segue. La risposta è sì, sono normalissimi e, come visto, non hanno niente a che vedere con il peso o la quantità di grasso presente nel corpo (cosa che invece riguarda le classiche maniglie dell’amore). Ma dipendono da un fattore osseo e, quindi, non modificabile.

Non a caso, infatti, gli hips dips caratterizzano il corpo di moltissime donne, indipendentemente che si tratti di fisicità più muscolose, curvy o skinny. E in un modo del tutto personale. Proprio per il fatto che la conformazione del bacino è unica, diversa per ognuno e non modificabile (esattamente come per le altre ossa del corpo), gli hips dips sono in grado di donare un tocco di esclusività al vostro corpo. Un tratto distintivo da valorizzare e amare.

Fianchi a violino Vs maniglie dell’amore

Se da una parte, come visto, gli hips dips derivano dalla struttura ossea del corpo (e dalla costituzione) è bene considerare che, invece, le maniglie dell’amore con cui spesso vengono scambiati sono tutt’altra cosa. Nello specifico, quest’ultime si formano per un accumulo di grasso a livello sottocutaneo che si deposita nella zona dei fianchi.

Parola d'ordine: ridurre

Proprio per questo, per chi lo desidera, curando la propria alimentazione e praticando i giusti esercizi, è possibile ridurle e, con costanza, eliminarle.

Esercizi per gli hips dips

Attenzione però. Perché anche per gli hips dips esistono degli esercizi mirati. Ovviamente questi non li faranno sparire (e perché dovrebbero poi) ma sono in grado di valorizzarli e renderli ancora più belli. Come? Rassodandoli e aumentando la tonicità dei fianchi o della parte inferiore del corpo (gambe, glutei, ecc.). Un modo semplice per mitigare l’accento su questa zona e renderla più sinuosa.

Tra gli esercizi da praticare ci sono:

gli squat, con o senza pesi;

gli affondi;

i leg raise.

Un workout che vi aiuterà a valorizzare la parte (non a eliminarla) e che, in generale, migliorerà la vostra salute fisica, a prescindere dalla conformazione che vi caratterizza.

Come scegliere l’abbigliamento migliore

Un ottimo modo per mettere in risalto e rendere onore a questo dettaglio del vostro fisico, è giocare con l’abbigliamento, scegliendo le linee e i tessuti giusti. Cosa che si può fare anche se, per vari motivi, preferiste mitigare o nascondere i vostri hips dips.

Per esaltare i fianchi a violino, quindi, optate per i pantaloni a vita bassa, che accentuano l’onda, pant skinny o i legging aderenti. Ma anche dei tubini che seguono le linee del corpo e meglio se in tessuti leggeri.

Quelli spessi, infatti, andrebbero a causare l’effetto opposto. Così come i pantaloni a vita alta o gli abiti in tessuti morbidi che sottolineano il punto vita distogliendo l’attenzione dai fianchi. Tutti accorgimenti che vanno a rendere meno visibile l’onda sotto il bacino. Fermo restando che ognuno può vestirsi come più gli piace.

Perché amare gli hips dips

Come visto, quindi, così come ci sono modi per accentuare e valorizzare gli hip dips ne esistono anche altri per minimizzarli. Un po' come si fa con il seno, più o meno prosperoso, le gambe, i glutei, ecc. Tutte parti del corpo che però, di fatto, ci differenziano. Donandoci unicità.

Ecco perché è importante fermarsi e domandarsi: perché dovremmo nascondere una bellissima parte di noi, che, insieme a tutto il resto, contribuisce a renderci ancora più speciali? Molto meglio imparare ad amare ogni singolo dettaglio che ci caratterizza.

Senza timori e senza l’ossessione di doversi modificare (soprattutto dove non è possibile farlo). Ma esaltando la propria bellezza ed esclusività. Fatta di forme, colori, dettagli e della potenza della propria autostima e consapevolezza.

E che a suon di hasthtag come #hipdips e #bodypositive aiuterà, anche chi ancora non lo sa, a scoprire quanto sia bello amare ogni parte di sé. Una tendenza da seguire e che non passa mai di moda.