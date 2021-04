N e hai sentito parlare moltissimo e per un ottimo motivo: i cosmetici solidi come shampoo bar, saponette e pastiglie di dentifricio sono - probabilmente - il futuro ecosostenibile della cosmesi. Sicura di sapere davvero tutto su perché sceglierli e come utilizzarli e conservarli? Alla fine dell'articolo una selezione dei nostri prodotti solidi preferiti super green

Fanno tendenza e salvano l’ambiente: shampoo solido, saponette per viso e corpo, scrub, dentifrici e profumi in versione solida sono ormai un must have. Un vero e proprio ritorno della classica saponetta e a una bellezza dal sapore old school, ma anche l’incarnazione stessa delle innovazioni nel beauty. I cosmetici solidi, infatti, sono la soluzione a innumerevoli problemi e, in primis, alla questione sostenibilità. Le formule solide, infatti, sono perfette per ridurre il packaging al minimo e facilitare il riciclo delle confezioni, che possono essere realizzate in cartone o, semplicemente, con della stoffa. Ottimi alleati della waterless beauty, i cosmetici solidi e “nudi” sono l’ideale per un approccio smart alla bellezza e, soprattutto, per ridurre l’impatto ambientale della tua beauty routine. Senza rinunciare alla performance, ovvio.

Cosmetici solidi: perché sceglierli per la beauty routine

Il miglior motivo per trasformare il tuo rituale di bellezza e dare una chance ai cosmetici solidi è rendere la tua beauty routine zero waste. Non si tratta solo di evitare lo spreco di plastica, ma anche di limitare le emissioni di Co2 durante il trasporto. Senza elaborati flaconi, infatti, è molto più semplice imballare e trasportare i prodotti, riducendo inevitabilmente il numero di camion necessari e, di conseguenza, le emissioni. Essendo solidi e compatti, inoltre, questi cosmetici possono essere facilmente protetti con della carta, il materiale più semplice da riciclare. Non contenendo acqua, inoltre, le formule risultato più concentrate e i cosmetici più facili da conservare. La conseguenza principale è un minor spreco di prodotto, un bene per te e per l’ambiente.

Come utilizzare i prodotti solidi?

Che si tratti di uno shampoo, uno scrub o un detergente viso, il modo giusto per utilizzare i cosmetici solidi è trattarli come semplici saponette. Per attivarli ti basterà inumidire leggermente le mani o strofinarli sulla pelle bagnata. Nel caso di profumi o deodoranti, invece, sarà sufficiente applicarli direttamente sulla cute con una leggera pressione o, eventualmente, prelevarli con le dita. Esistono diversi prodotti, poi, che devono semplicemente essere sciolti in acqua calda, come le bombe da bagno o alcuni trattamenti ristrutturanti per capelli. I prodotti solidi sotto forma di pastiglie, come il dentifricio, infine, devono semplicemente essere frantumati.

Conservare adeguatamente i cosmetici solidi

Quasi tutti i prodotti beauty solidi vengono attivati attraverso l’acqua e messi direttamente in contatto con la pelle. Ecco perché è importante sciacquare accuratamente il prodotto dopo averlo utilizzato per evitare che possano insinuarsi germi e batteri. Tradotto: conserva i tuoi cosmetici solidi fuori dalla doccia. Per mantenere i prodotti sempre freschi, poi, ti basterà utilizzare un porta saponetta che possa tenere lontana l’umidità ed evitare che il panetto si sciolga. L’ideale è scegliere un materiale come il legno, sostenibile e riutilizzabile all’infinito.

Cosmetici solidi: i migliori da provare

La pulizia del viso è un gesto quotidiano, per cui è necessaria molta delicatezza. Con rosa damascena, la Gentle Face Bar di N.A.E. Linea Purezza è perfetta per il pianeta e per la pelle. Con il 98% di ingredienti di origine naturale, il sapone solido con carbone di Sephora Collection è la soluzione ideale per esfoliare la pelle. A contatto con l’acqua, rilascia una schiuma ricca e delicata, capace di detergere il viso e lasciarlo pulito e morbido. Il Bagnoschiuma Vellutante di Officina Naturae è il prodotto solido ideale per nutrire la pelle durante la doccia, pulendola con delicatezza. Da sfregare leggermente sulla cute, è il rimedio perfetto per dimenticare la sensazione di secchezza dopo la doccia. Con pompelmo, sale rosa dell’Himalaya e cristalli di mentolo, il collutorio in pastiglie Zing! di Lush unisce i benefici dell’olio essenziale di verbena tropicale a un blend di pompelmo, mandarini siciliani e mentolo per rinfrescare l’alito. Una cera senza alcol e profumatissima è la base del Profumo Solido L’Ombre Dans L’Eau. Basta applicarlo con la punta delle dita sul collo e sui polsi per rivelare gli accenti verdi, fruttati e floreali della fragranza firmata Dyptique. Gli shampoo solidi Aromachologie de L’Occitane sono una novità green a base di oli essenziali. Super schiumosi e con un profumo delizioso, sono privi di silicone e solfati e, perciò, perfetti per lavare i capelli rispettando il cuoio capelluto e l’ambiente. Con un packaging fatto di carta riciclata al 100%, sono facilmente biodegradabili e perfetti come cosmetici solidi. Decisamente innovativo, il detergente solido e naturale di Nudo Naturemade è vegano, privo di microplastiche e 100% made in Italy. Una formula detergente e struccante, ideale per rimuovere il trucco e pulire la pelle. Il merito è dell’estratto di fiori di pesco - dalle proprietà antiossidanti e disintossicanti - e dell’olio di mandorle, per lasciare la pelle idratata e morbida. Lo shampoo solido di Christophe Robin si prende cura dei capelli con una formula completamente naturale. Adatto a tutti i tipi di capelli, contiene una miscela di aloe vera, olio di ricino e glicerina, una combinazione perfetta per eliminare delicatamente le impurità senza alterare l’equilibrio del cuoio capelluto. I cosmetici Sodico della linea Naturaverde sono un vero alleato di bellezza naturale e consapevole. Una linea completa di 6 referenze per rispondere a tutte le esigenze della pelle: il Sapone Vegetale Rinfrescante alla lavanda, ad esempio, è l’ideale per proteggere e detergere la pelle ogni giorno, rendendola morbida e vellutata con un intenso e fresco profumo di lavanda. Con cera d’api, il Profumo solido Nectarine Blossom & Honey di Jo Malone è la soluzione perfetta per profumare la pelle con una fragranza delicata. Lo Scrub Corpo Solido di Bottega Verde è il cosmetico solido, esfoliante e detergente adatto a levigare la pelle di tutto il corpo, grazie al 99% di ingredienti di origine naturale. Nella formula, polvere di caffè tostato ad azione esfoliante e burro di Karité per dare setosità e morbidezza.