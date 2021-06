A rriva la stagione dell'estate e con lei l'irrefrenabile voglia di avere gambe e glutei sodi e tonici, il problema? La cellulite. Questo "democratico" inestetismo cutaneo colpisce proprio tutte e per sconfiggerla c'è solo un modo: applicare la crema al meglio e seguire i nostri consigli

Crema anti cellulite, quando iniziare a metterla

La crema anti cellulite svolge un azione cutanea per migliorare l'aspetto della pelle, andando a contrastare la buccia d'arancia e la ritenzione idrica. In commercio ne esistono moltissime tipologie differenti, a seconda della texture che preferisci, l'azione desiderata e perfino il tempo di reazione.

Si possono acquistare creme anti cellulite dall'effetto freddo che stimolano la circolazione e in sinergia all'azione anti cellulite eliminano anche la ritenzione idrica, oppure creme calde che vanno a "sciogliere" l'adipe.

Sta di fatto che, in primavera, la crema anti cellulite diventa uno di prodotti più acquistati, al fine di arrivare alla fantomatica "prova costume" con un'aspetto più in forma. Benché bisognerebbe applicarla tutto l'anno, esistono dei veri trattamenti d'emergenza, che grazie ad una azione d'urto possono risolvere alcune problematiche già in poche settimane... ma attenzione, il miracolo non esiste!

Che cos'è la cellulite?

Sapevi che ben l'85% delle donne ha la cellulite? Un dato che fa sorridere, pensando a quanto lottiamo tutto l'anno per apparire più toniche e con una pelle più compatta.

Spesso causata dall’azione degli ormoni sessuali femminili (estrogeni e prolattina), che favoriscono una cattiva circolazione e la ritenzione di liquidi con il conseguente deposto di grasso in particolari zone del corpo come cosce, fianchi e glutei. A discapito di quello che si crede, questo inestetismo, non è una condizione unica del sovrappeso, tutt'altro può comparire nonostante qualsiasi taglia.

Come eliminare la cellulite: parola d'ordine costanza e alimentazione sana

Ma come prevenire la cellulite? Fondamentale è avere una buona e sana alimentazione ed uno stile di vita equilibrato.

bere almeno 2 litri di acqua al giorno

evitare fumo e alcolici

prediligere indumenti comodi e non stretti e attillati

eseguire con costanza massaggi drenanti

bere tisane con Centella Asiatica, Ananas e ingredienti diuretici

fare attività motoria

applicare creme e fanghi anti cellulite

Disclaimer: ricorda anche che l’assunzione di contraccettivi orali o di alcuni farmaci come estrogeni, antistaminici e corticosteroidi può favorire la cellulite.

Crema anti cellulite: quando applicarla e come

Come detto prima, la crema anti cellulite non dovrebbe essere solo un rimedio pre-vacanze ma un rituale di bellezza da portare avanti tutto l'anno, soprattutto perché in inverno tendiamo ad avere una vita molto più sedentaria. La costanza con cui si applica la crema è fondamentale per ottenere dei buoni risultati e arrivare all'estate senza ansia!

Azione d'urto per eliminare la cellulite in estate

Se durante l'inverno però sei stata pigra, in primavera ed estate scegli un azione d'urto che coniuga una crema anti cellulite con degli integratori, per andare a lavorare internamente ed esternamente. In questo modo potrai ottenere maggiori risultati in minor tempo.

Grazie alla sua azione drenante, levigante ed elasticizzante, ma soprattutto grazie agli attivi al suo interno andrà a sciogliere gli accumuli adiposi. Dove applicarla? Dove c'è necessità, solitamente su cosce, glutei, pancia e braccia.

Come si esegue il massaggio anticellulite

Sul sito della Saponaria è possibile trovare step by step il corretto metodo su come eseguire un perfetto massaggio anti cellulite, noi te lo riportiamo qui sotto:

Stendi la crema sul palmo della mano e scaldala leggermente prima di applicarla. Applicala con un lieve ma costante massaggio sulle gambe con movimenti circolari, partendo dal basso verso l’alto e passando la pelle tra le dita con una buona pressione, parti dalla caviglia e risali la gamba con entrambe le mani. Lo scopo è riattivare la microcircolazione e l'ossigenazione dei tessuti. Quando arrivi alla coscia, sempre dal basso verso l'alto, massaggiati con i palmi aperti ma con un po' più di energia rispetto al polpaccio, sempre con movimenti circolari. Massaggia l'interno coscia con pressioni più leggere, risalendo fino all'inguine. Torna a massaggiare con decisione nella zona dei glutei e dei fianchi: dal gluteo risali verso il fianco procedendo prima “pizzicando” leggermente la pelle tra le dita, poi come se stessi impastando, muovendo i pollici in modo circolare e insistendo sui bozzetti. Sulla pancia massaggia con il palmo della mano con movimenti circolari. Esegui il massaggio 2 volte al giorno, con ogni applicazione di crema.