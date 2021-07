B ende snellenti, patch rimodellanti, gel che sfruttano la terapia del freddo e oli riducenti: guarda le novità anticellulite 2021 da inserire nella tua body routine

Come ben saprai, la cellulite non va in vacanza! Di solito ci si ricorda in primavera, quando si hanno circa tre mesi per combatterla, prima dell'appuntamento con il bikini. Che tu sia stata pignola o incostante, è del tutto normale che abbia voglia di continuare i trattamenti anticellulite anche in estate. Soprattutto per sentirti le gambe fresche e leggere. Non è un caso che la ricerca cosmetica punti su creme anticellulite rinfrescanti che, oltre a contrastare la ritenzione idrica, eliminano la sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Quali sono i migliori prodotti che danno risultati veloci? Continua a leggere!

Creme anticellulite 2021

Tra le novità anticellulite del 2021 spiccano le bende snellenti, che agiscono in modo strong grazie a un concentrato di principi attivi drenanti di cui è imbevuto il tessuto speciale che le compongono. Ideali tutto l'anno, le bende anticellulite sono perfette in estate poiché rinfrescano e donano leggerezza alle gambe. Inoltre, funzionano in base al principio dell'osmosi: essendo ricche di sali (un esempio è il sale del Mar Morto), richiamano i liquidi in superficie, aiutando così a sgonfiare i tessuti.

Altra novità da segnalare è l'attenzione che la cosmetica snellente sta rivolgendo verso i prodotti che sfruttano la terapia del freddo. Oggi, tra tutti i metodi di dimagrimento localizzato impiegati negli studi medici o nei saloni estetici, la criopolisi è il più apprezzato. La sua efficacia nel tratta- mento della cellulite resistente è stata ampiamente dimostrata. In cosa consiste? La zona da trattare viene sottoposta a una temperatura di circa -100° per 30-60 minuti.

Le cellule adipose sono, infatti, molto sensibili al freddo: in seguito a un’esposizione prolungata, il corpo produce irisina, una proteina essenziale per il metabolismo degli adipociti. L’irisina impedisce la formazione di nuovi adipociti e aiuta a bruciare i grassi. I prodotti anticellulite con formule a freddo si ispirano proprio a questo concetto.

Le creme anticellulite funzionano?

Le creme anticellulite danno risultati veloci? Sì, ma va sempre ricordato che migliorano l'aspetto della pelle e non curano la condizione medica sottostante, cioè la ritenzione idrica, l'infiammazione del tessuto adiposo e l'eventuale rallentamento della circolazione. Usare le creme anticellulite tutti i giorni, mattina e sera, aiuta a vedere gambe e glutei più levigati fino a un mese e mezzo dopo averne smesso l'utilizzo. Si tratta di dichiarazioni che per legge tutti i cosmetici anticellulite sono tenuti a specificare, e che quindi non vogliono ingannare la consumatrice.

I principi attivi anticellulite più efficaci

Quali sono i principi attivi su cui puntare per combattere la cellulite?Caffeina, centella asiatica, escina, ippocastano, alghe marine, betulla figurano tra gli ingredienti più efficaci, poiché drenano i liquidi in eccesso. Vediamone qualcuno nello specifico.

La caffeina è il principio attivo per eccellenza. Sollecita l’attività delle lipasi, cioè gli enzimi che sciolgono i grassi nelle cellule adipose.

è il principio attivo per eccellenza. Sollecita l’attività delle lipasi, cioè gli enzimi che sciolgono i grassi nelle cellule adipose. La centella asiatica combatte il gonfiore, la cattiva circolazione venosa e protegge i capillari. Quindi favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso, donando un aspetto tonico e levigato.

combatte il gonfiore, la cattiva circolazione venosa e protegge i capillari. Quindi favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso, donando un aspetto tonico e levigato. L’escina, drenante, è costituita da un mix di saponine e flavonoidi, che stimolano la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio e la rimozione dei liquidi interstiziali. Svolge, inoltre, un’azione antiossidante e decongestionante, particolarmente preziosa per le zone colpite dagli inestetismi della cellulite.

Prodotti anticellulite 2021 da provare

Tra spray, bende, oli e creme guarda la selezione di DMBeauty sui prodotti anticellulite da inserire nel tuo beauty case.

Bende snellenti drenanti di Collistar

Lunghe 6 metri ciascuna e alte 12 centimetri, le bende drenanti Collistar si adattano al corpo di ogni donna. Sono realizzate in tessuto elasticizzato dalla trama molto stretta, per veicolare i principi attivi sulle zone trattate con un effetto occlusivo. Una volta indossate, le bende esercitano un piacevole massaggio dall’azione compressiva, favorendo così la microcircolazione. Il tessuto delle bende non fa colare la soluzione, permettendo di muoversi durante la seduta. Subito dopo, le gambe risultano più sgonfie e rimodellate.

Si possono riutilizzare sino a 10 volte.

Drenante intensivo gambe di Somatoline Cosmetic

Un gel crioattivo adatto sempre, e perfetto in estate. In un unico gesto drena intensamente, combatte la ritenzione idrica e rimodella la silhouette delle gambe. Contiene uno speciale polimero uniformante che dona un immediato effetto blur (come i primer per il viso che migliorano la grana della pelle). La texture in gel crioattiva ad effetto ghiaccio determina un immediato abbassamento di -1,9°.

Body-Slim, concentrato crioattivo di Lierac

Contiene WTB system, un attivo brevettato brucia-grassi che favorisce la trasformazione degli adipociti bianchi (le cellule adipose che accumulano i grassi) in adipociti bruni (cellule adipose che bruciano i grassi). Il risultato? Gli adipociti bianchi sono meno numerosi e l’eliminazione dei grassi è attivata. Tutto ciò avviene grazie alla termogenesi attivata dal gel freddo che esercita, in piccolo, un'azione simile alla criolipolisi.

Anticellulite per capillari fragili di GUAM

Un trattamento anticellulite specifico per pelle sensibile e capillari fragili. Le Alghe Guam (a base di estratto di fucus) sono unite al succo di Empetrum Nigrum che ha proprietà protettive della microcircolazione. Contiene, inoltre, un complesso a base di xantine che svolgono un’azione di stimolazione della mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo stimolando la lipolisi.

Trattamento notte anticellulite di Bottega Verde

Una crema gel fluida a rapido assorbimento, ideale come trattamento quotidiano serale. È formulata per sfruttare il bioritmo notturno della pelle e massimizzare efficacia e risultati. Active Overnight Complex, speciale complesso sviluppato dal Laboratorio Bottega Verde, composto da Centella asiatica, Alga e Linfa di Betulla, migliora l'aspetto della pelle a buccia d'arancia, esercitando un'attività detossinante.

DEFENCE BODY Gel Rimodellante di Bionike

Contrasta le adiposità localizzate, contribuendo a rassodare la pelle, migliorandone elasticità, compattezza e levigatezza. La formula è una sinergia di attivi da alghe rosse, caratterizzati da una spiccata attività lipolitica, combinata con effetti rassodanti e leviganti, grazie alla loro capacità di stimolare anche l’attività dei fibroblasti e la sintesi di collagene.

Crio Sinergia Spray Anticellulite di L'Erbolario

Uno spray fresco e leggero, ideale per chi desidera una soluzione pratica ed efficace contro gli inestetismi cutanei della cellulite. Con un veloce massaggio, il trattamento è subito assorbito senza lasciare tracce e immediatamente l’epidermide appare più liscia e compatta, prevenendo il temuto aspetto “a buccia d’arancia”. Il merito è della straordinaria sinergia rimodellante e levigante di Caffè Verde, Pepe Rosa ed Escina da Ippocastano, a cui si aggiunge l’effetto ghiaccio favorito dal Mentolo naturale, che migliora il microcircolo superficiale e tonifica la pelle.

Olio cellulite Betulla

Grazie alla speciale formula con estratto di giovani foglie di betulla, rosmarino e rusco, Olio Cellulite Betulla di Weleda, se massaggiato sulla pelle umida quotidianamente, agisce rivitalizzando il metabolismo cutaneo. La pelle riacquista elasticità e compattezza con risultati visibili e misurabili.

Patch Anticellulite di Biopoint

I patch sono realizzati in tessuto morbido e confortevole che si modella al corpo come una seconda pelle. Ogni patch è arricchito da un blend di attivi ad alta efficacia, inglobati all’interno della matrice del tessuto e veicolati progressivamente attraverso un meccanismo a rilascio intelligente che si innesca a contatto con la pelle. Con Acti Release System, ogni patch favorisce infatti una penetrazione graduale e continuativa per 8 ore dei principi attivi contenuti, agendo in modo mirato sugli inestetismi della cellulite.

Idratante Quotidiano Anti-cellulite di Yves Rocher

L'Idratante Quotidiano Anti-cellulite, all’Estratto di Mangostano, aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite che segnano la silhouette.

In un solo gesto, la pelle è idratata, immediatamente sublimata. Giorno dopo giorno, l’effetto “buccia d’arancia” è visibilmente attenuato.

Gelcrema Hydrafusion di Rilastil

Una crema in gel dedicata agli inestetismi più lievi causati dalla cellulite. La sua formula, senza caffeina, bioflavonoidi, iodio libero e retinolo, contiene estratti vegetali come la Prunella Vulgaris e la Celosia Cristata che, nel tempo, aiutano a contrastare la formazione di cellule adipose e favoriscono lo smaltimento degli accumuli di grasso e DNA Sodico, che stimola la rigenerazione cellulare, donando elasticità e idratazione alla pelle.

Crema Anticellulite di Foen

Un'emulsione corpo drenante, dalla texture ricca e cremosa, a base di estratto di finocchio che, insieme all’ananas, contrasta il ristagno dei liquidi. La caffeina stimola la lipolisi, la spirulina tonifica e ristruttura la pelle, mentre la carnitina esercita un’attività vaso protettrice.

Reducell Crema Attiva di Bioline Jatò

Crema gel che unisce in un unico trattamento le sostanze funzionali più efficaci per ridurre la visibilità degli inestetismi cutanei della cellulite e donare alla pelle morbidezza e compattezza (alghe, caffeina, escina fitosoma, olio di mandorle dolci).

Celluli Eraser anticellulite di Biotherm

Un gel effetto snellente per ridurre visibilmente e in maniera duratura gli inestetismi della cellulite fino a 1 mese di effetto prolungato. Contiene caffeina pura, associata all'estratto di Corallina Officinalis, un'alga che aiuta a prevenire la formazione di nuove cellule adipose.

Spray Corpo Anticellulite di Skin Labo

Nella formula spicca il Nicomenthyl®, un attivo brevettato che promuove in modo significativo il drenaggio di acqua negli strati più profondi della pelle attivando il microcircolo cutaneo. Deriva dal mentolo, che ha un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle e dalla Niacina conosciuta anche come Vitamina B3 o Vitamina PP, che volge un ruolo fondamentale nella circolazione del sangue e nel trasporto dell’ossigeno alle cellule. Le sue proprietà sono sfruttate in applicazioni topiche per favorire l’ossigenazione e il nutrimento della pelle, aumentare il ricambio epidermico e l’integrità della barriera cutanea.