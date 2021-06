D epilarsi i baffetti con il rasoio li fa ricrescere più duri? Un mistero che è arrivato il momento di risolvere, per decidere serenamente in che modo eliminarli (o perché no, tenerli). In totale tranquillità e senza spiacevoli conseguenze.

Quando si parla di depilazione e, in particolare, di quella sul volto (se mai ce ne fosse bisogno) la domanda che tutte ci facciamo è questa: se mi depilo i baffetti con il rasoio, quando ricresceranno saranno più duri? Lunghi? Folti? E chi più ne ha più ne metta.

Domande e dubbi leciti e che è un bene avere. In modo da informarsi prima di prendere una qualunque decisione e rischiare di irritare o rovinare la cute senza risolvere il vostro (presunto) problema. Se la voglia di eliminare i baffetti è tanta, quindi, e la tentazione di prendere in mano un rasoio e agire lo è ancora di più, eccovi tutta una serie di cose che è bene sapere prima di procedere. Per eliminare la vostra peluria con più tranquillità, prima, durante e dopo l’epilazione con la lametta.

Baffetti e rasoio: cosa accade davvero quando ricrescono

Se anche voi vi state immaginando come Hermione Granger in Harry Potter dopo aver bevuto la pozione Polisucco (ovvero con il volto pieno di peli a modi gatto) sappiate che no, depilarsi con il rasoio non vi farà svegliare la mattina dopo con una ricrescita impossibile da domare.

E questo è solo uno dei tanti dubbi o falsi miti che girano intorno all’utilizzo di questo metodo di depilazione per l’eliminazione dei baffetti. Il rasoio, infatti, seppur tra tutte le possibilità tra cui scegliere non sia proprio la più indicata, rappresenta comunque un rimedio facile e veloce per risolvere (per brevissimo tempo) il problema peluria sopra il labbro.

I baffetti ricrescono più duri?

Ovviamente con tutta una serie di accorgimenti e di “effetti collaterali”, soprattutto per quanto riguarda la ricrescita. Per tornare alla domanda inziale, infatti, possiamo subito dire che no, depilarsi i baffetti con il rasoio non li fa crescere più duri.

Quello che accade, però, è che eliminando solo la parte superficiale del pelo, più sottile e morbida, viene lasciata in evidenza quella più vicina alla radice, con un diametro pilifero maggiore. E che, quindi, risulta più grossa e spessa (“dura”) rispetto a quando il pelo è alla sua lunghezza naturale. Oltre al fatto che in questo modo la ricrescita potrebbe risultare più fastidiosa.

Per questo, anche se apparentemente può sembrare che i vostri baffetti siano più duri, nella realtà non è così. State solo guardando la radice, naturalmente più robusta. Ma quando la vostra peluria ricrescerà del tutto, sarà esattamente come prima. Sia al tatto che visivamente.

Ma se non sono più duri sono più folti e scuri?

Anche in questo caso la risposta è no. I baffetti, così come tutti i peli del corpo, partono dai bulbi piliferi. E questi, indipendentemente dal metodo di depilazione scelto, non aumentano o diminuiscono. Per questo, anche se depilate i baffetti con il rasoio, nel momento della ricrescita il loro numero sarà esattamente lo stesso. Così come le caratteristiche del pelo. In parole semplici i baffetti non cambino il loro colore dopo la rasatura.

Depilazione dei baffetti con il rasoio, quali rischi?

Sfatato il mito della ricrescita più dura o folta dei baffetti, però, è bene ricordare quali sono i “rischi” legati a questo metodo di depilazione. Oltre a essere un rimedio assolutamente temporaneo, dura massimo uno o due giorni e poi si deve ripetere l’operazione, depilarsi con rasoio o lametta necessita di molte attenzioni (in questo caso la fretta è una delle vostre peggiori nemiche).

Questo perché, a secondo della tipologia della vostra pelle, dell’attenzione con cui usate il rasoio stesso, della preparazione preventiva della cute, ecc., è possibile che si formino:

irritazioni,

abrasioni;

tagli più o meno superficiali;

peli incarniti.

Problemi che, oltre a essere poco estetici, sono anche piuttosto dolorosi. E che necessitano di tempo per essere risolti adeguatamente e per poter ripetere (sempre che ne abbiate ancora voglia) tutta l’operazione.

Rasoio: consigli per una depilazione senza problemi

Ecco perché è importante seguire qualche piccolo ma fondamentale accorgimento, per una depilazione con il rasoio che sia perfetta e senza nessuna spiacevole conseguenza, per esempio:

usate solo rasoi specifici per il viso;

per il viso; non prestate mai il vostro rasoio (no, nemmeno alla vostra migliore amica);

(no, nemmeno alla vostra migliore amica); idratate sempre la parte dopo la depilazione con una crema lenitiva e rinfrescante (perfette quelle all’aloe vera);

sempre la parte dopo la depilazione con una crema lenitiva e rinfrescante (perfette quelle all’aloe vera); non dimenticatevi mai di esfoliare il volto con uno scrub dolce almeno una volta la settimana, questo impedirà la formazione di peli incarniti;

mai fare lo scrub subito dopo la depilazione dei baffetti (potreste causarvi un’irritazione senza precedenti);

dei baffetti (potreste causarvi un’irritazione senza precedenti); non depilarvi a secco , potreste irritare la zona;

, potreste irritare la zona; evitate di esporvi al sole, entrare in mare, strofinarvi sulla sabbia, subito dopo la depilazione.

In questo modo, appurato e risolto il mistero che i vostri baffetti anche se depilati con il rasoio non subiscono modificazioni reali di durezza, colore o quantità, (ma solo delle variazioni a livello ottico dovute alla maggior visibilità della radice), potrete depilarvi con maggior tranquillità. Ed evitare tutte le possibili conseguenze legate a questo metodo di rimozione dei peli.

Fermo restando che, baffetti o non baffetti, la cosa su cui puntare è la consapevolezza di essere sempre splendide così come siete, con ogni vostro dettaglio e peculiarità. Dopo tutto è la natura ad avervi create così, semplicemente uniche e irresistibili.