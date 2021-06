D opo ogni esposizione solare prolungata, è importante usare il doposole aiuta la pelle a recuperare il corretto livello di idratazione (intaccato dai raggi UV). Nel frattempo fissa l'abbronzatura e tiene lontani irritazioni e rossori

Spesso, al termine di una giornata in spiaggia, ci si accontenta di una doccia e di una crema idratante, ma l'abbronzatura perfetta si ottiene prendendosi cura della pelle prima, durante e soprattutto dopo il sole. Oltre che a lenire la pelle accaldata, il doposole serve infatti a prolungare l'abbronzatura. E poi scongiura le irritazioni causate dal mix di raggi UV, salsedine, sabbia, vento e sudore.

Scopri tutti i prodotti e i consigli per una tintarella ideale!

Come scegliere il doposole?

Come per tutti i prodotti solari, anche il doposole va scelto su misura, a seconda delle esigenze.

Tra le caratteristiche su cui puntare per fare la scelta giusta, c’è innanzitutto la consistenza: se non hai molto tempo, punta su spray che non necessitano di alcun massaggio. Questi prodotti, di solito, hanno l'applicatore multidirezionale che consente di raggiungere spalle e schiena anche da soli.

Se desideri rivestirti subito dopo l'applicazione, opta per i doposole in gel che si assorbono all'istante, rinfrescando intensamente la pelle.

Leggermente più consistenti, invece, sono i classici doposole in latte che richiedono giusto 50 secondi in più di applicazione. La pelle esposta al sole, accaldata e stressata com'è, deve essere infatti toccata il meno possibile, ecco perché le nuove formulazioni si fondono immediatamente con l'epidermide, rendendo superfluo il massaggio, riservato alle creme post-bagno del periodo invernale.

Se però trascorri le vacanze in luoghi dal clima molto secco o la tua pelle necessita di maggiore nutrimento, opta tranquillamente per i doposole in crema: non saranno mai burrosi come i trattamenti corpo che usi in inverno, appunto.

Che differenza c'è tra il doposole e la crema idratante?

La differenza principale tra crema idratante e doposole consiste negli ingredienti: il doposole contiene attivi specifici per riparare la pelle stressata dalle aggressioni solari, come ad esempio Vitamine, Aloe vera e acidi grassi Omega 3-6 e 9. In più, gli agenti idratanti sono formulati in modo tale che penetrino in profondità senza ungere la pelle.

Completano le formule dei doposole, speciali complessi che prolungano l'abbronzatura ed evitano la desquamazione.

Rispetto agli idratanti, infine, i doposole hanno una texture più fine e rinfrescante, che sfrutta gli effetti termici, abbassando la temperatura di pochi gradi. Ciò fa sì che diano un confort ineguagliabile, anche perché non restano in superficie come se fossero "pellicole bagnate", ma penetrano immediatamente, donando immediato sollievo.

Quando applicare il doposole?

Le ore notturne sono quelle in cui si può preservare al meglio l’abbronzatura, aumentandone la durata e riparando gli eventuali danni di un’eccessiva esposizione. Applica il doposole, quindi, dopo la doccia serale prima di coricarti, con lievi massaggi, senza insistere troppo qualora dovessi avere la pelle troppo stressata.

Se hai la pelle particolarmente secca, utilizza il doposole come impacco: stendine una quantità maggiore fino a coprire totalmente le zone arrossate, e lascia agire per almeno 10 minuti, poi risciacqua.

Alimentazione giusta dopo il sole

I cibi ricchi di sostanze antiossidanti limitano i danni del sole sulla pelle, in primis l'invecchiamento cutaneo. Tali sostanze sono contenute in frutta e verdura, principalmente sotto forma di vitamina A, C ed E. Via libera quindi alle insalatone e alle macedonie estive!

Qualche esempio? Succo di uva nera, mirtilli, cavolo verde, spinaci, more, prugne nere, pompelmo rosa, fragole. Una dose giornaliera di uno di questi cibi potenzia gli effetti riparatori del doposole.

I prodotti doposole da provare

Lenitivo, idratante, anti-età, prolungatore dell'abbronzatura, tante funzioni per vari prodotti: qual è il doposole adatto a te? Sceglilo continuando a leggere!

Per rinfrescare la pelle accaldata

Il doposole va scelto anche in base alla texture che deve rinfrescare e non ungere la pelle. Un esempio? Latte spray doposole di Equilibra, con il 40% di Aloe Vera.

La Crema Doposole di Acqua dell’Elba è una piacevole coccola rinfrescante da utilizzare a fine giornata. Contiene un concentrato di attivi marini, alghe e preziosa polvere di corallo, abbinato ad un complesso con funzionalità specifiche di protezione contro i danni da esposizione al sole.

Per lenire i rossori

Il doposole va applicato tutte le volte che se ne sente la necessità, soprattutto quando la pelle è accaldata e irritata. Un esempio di pronto intervento? Il Doposole SOS Calmante e anti-rossore di NIVEA

Contiene un complesso antirossore, basato sull’esclusiva tecnologia Hydra IQ. Dona così un sollievo immediato alla pelle accaldata e una gradevole sensazione di freschezza sulla pelle disidratata e irritata dai raggi solari.

Sun System Latte doposole di Rilastil è un'emulsione fluida dalla texture leggera che idrata e rigenera la pelle sottoposta allo stress ossidativo delle radiazioni ultraviolette, mantenendola sana ed elastica.

Per un profumo che sa di estate

Anche il profumo del doposole contribuisce a farci sentire in vacanza. Crema doposole sublimatrice di Klorane ha un’azione antiossidante e un profumo avvolgente che galvanizza i sensi, nutre, ristruttura e protegge la pelle dal foto-invecchiamento, prolungando l’abbronzatura.

Una fragranza fiorita e vanigliata per avere la sensazione di essere in vacanza. La Crema Corpo Vellutante al Cocco di L'Erbolario ha una texture leggera tale da poter essere usata in estate e dopo il sole. Contiene una selezione di ingredienti vegetali, come il burro di cacao dall'azione nutriente e l’estratto e il distillato di cocco che lasciano idratate anche le pelli più delicate.

Per nutrire intensamente la pelle

Dedicato alle pelli più aride è il Balsamo Doposole Idratante e restitutivo di Collistar. Ha una formula a base di oli vegetali, vitamine, aloe, glicerolo e fitoestratti che nutrono e idratano intensamente. Fissa e prolunga l'abbronzatura.

Per prolungare l'abbronzatura

Pre & Doposole di Clinians è un latte idratante che prepara la pelle e la rinfre dopo una lunga esposizione al sole. Contiene vitamine ed estratti di lino, che aiuta a mantenere a lungo la tintarella.

Latte Doposole Prolungatore di abbronzatura di Caudalie aumenta la durata della tintarella grazie all’estratto naturale di piselli che prolunga l’abbronzatura. Contiene Acqua d’uva bio, ingrediente esclusivo Caudalie dal potere idratante e lenitivo, Olio di Cocco che nutre e ripara la pelle, Aloe Vera bio dall’azione idratante e lenitiva.

Contiene il complesso tan-stimulator complex il Doposole booster di abbronzatura di Filorga: aumenta la tirosina, aminoacido alla base della sintesi di melanina, per un’abbronzatura intensa e duratura. In più,

4 oli anti-età (argan, albicocca, mandorle dolci e avocado) nutrono la pelle e, in associazione all’acido ialuronico, la idratano in profondità.

Per un'azione antietà su viso e corpo

Darling After-Sun ha una forte azione lenitiva ed emolliente grazie alla presenza di Camomilla, Malva e Aloe Vera. La Melissa e il Mentolo rinfrescano. La combinazione tra Equiseto e Vitamina E previene l’invecchiamento della pelle.

Per rendere la pelle splendente

Latte idratante 3 in 1 di Yves Rocher sublima e prolunga l’abbronzatura, lasciando la pelle setosa e luminosa. La fragranza di Monoï aumenta la sensazione di sentirsi coccolate dopo una giornata di mare.

I doposole specifici per il viso

Una maschera viso specifica da applicare dopo l'esposizione solare: contiene Laminaria Ochroleuca (alga dorata) ad azione lenitiva, ed è infusa con una lozione composta da ingredienti dermocompatibili, ad elevata tollerabilità, perfetta per tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile. La glicerina e il pullulan, polisaccaride naturale ottenuto da fermentazione, migliorano la consistenza della pelle e le regalano un immediato effetto tensore.

Basta applicare la maschera sul viso pulito, lasciare in posa per 10/15 minuti. Una volta rimossa la maschera, massaggiare delicatamente il prodotto in eccesso evitando il contatto con gli occhi. Per un trattamento di bellezza altamente idratante, la maschera può essere utilizzata una o più volte a settimana.