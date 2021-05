P erché le ciglia non crescono? Cosa faccio di sbagliato? Se anche a voi capita di farvi queste domande ecco qui la soluzione. Vediamo quali sono gli errori da evitare per far allungare le ciglia e averle sempre sani e forti. E garantirvi uno sguardo davvero irresistibile.

Quante di voi vorrebbero avere delle belle ciglia lunghe e folte, capaci di incantare con un solo battito anche senza chili di mascara? Probabilmente tutte o per lo meno chi non le ha già naturalmente così. Fortunate direte. In realtà non si tratta di questo (o magari solo in parte). Allungare le ciglia e farle crescere sani e forti, infatti, è possibile per chiunque.

Ovviamente evitando i classici errori che, inconsapevolmente, vanno a danneggiarle o romperle. Impedendo a loro di crescere come si deve e a voi di sfoggiare uno sguardo da femme fatale. Insomma, come spesso accade, è tutta una questione di buone abitudini. Ecco, allora cinque errori che comunemente si fanno con le proprie ciglia. Imparando come evitarli e come prendersi cura di questa delicatissima parte del corpo. Garantendovi degli occhi ancora più irresistibili.

Strofinare gli occhi

Primo errore da evitare quando si vuole allungare le ciglia è quello di strofinarsi gli occhi. Che sia per abitudine, perché avete la sensazione che vi sia entrato qualcosa nell’occhio per un colpo di vento o perché con il caldo il trucco vi da fastidio, la cosa non cambia. Strofinarsi gli occhi non fa mai bene, né all’occhio stesso che si può irritare, né alle vostre ciglia, che possono spezzarsi per lo sfregamento e indebolirsi.

Il risultato? Ciglia più corte del normale, più rade (perché possono staccarsi) e più fragili. Esattamente tutto quello che non serve per allungare le ciglia e garantirsi il classico sguardo da cerbiatta che in tante sognate.

Come evitarlo

Un consiglio? Per evitare questa cattivissima abitudine la prima cosa da fare è portare sempre con sé uno specchietto, per controllare che il vostro occhio stia bene. Secondo, se la tentazione di sfregarli è troppo forte, bagnateli con dell’acqua fresca. Un sollievo immediato per i vostri occhi e un modo salvaguardare le vostre ciglia.

Dimenticare di struccarsi

Per continuare con le cattive abitudini, per allungare le ciglia (o almeno favorirne la crescita) è importante non dimenticarsi mai di struccarsi prima di andare a dormire. Il problema, infatti, non è solo quello di svegliarsi la mattina dopo con gli occhi “effetto panda” e la federa del cuscino macchiata.

Dimenticarsi di eliminare il trucco dalle ciglia, infatti, indebolisce le stesse e ne irrita i follicoli. Causandone la secchezza e la caduta (esattamente come quando le si strofina), indebolendole giorno dopo giorno. Ecco perché, come per il viso, è importante prendersi cura della pulizia delle ciglia, in pochi semplici passi:

mettendo una piccola quantità di struccante su un dischetto di cotone;

applicandolo sulla palpebra e lasciandolo agire per qualche secondo;

eliminando il tutto con dell’acqua;

e finendo massaggiando la parte con della vaselina o dell’olio specifico per nutrire le ciglia secche, rimpolpandole.

Allungare le ciglia senza vitamine? Mission impossible

Uno dei motivi principali per cui le ciglia faticano a crescere, poi, è la carenza di alcune vitamine nella propria alimentazione. Non curare e prestare attenzione a ciò che si mangia, quindi, è un errore gravissimo se il vostro scopo è quello di far allungare le ciglia il più possibile.

Un errore che però si può facilmente risolvere, aggiungendo al proprio menu alcuni alimenti “amici” come:

cereali;

verdure verdi (broccoli, spinaci, cavoletti di Bruxelles, ecc.);

omega 3 (pesce);

frutta secca come mandorle, pistacchi e noci.

Tutti alimenti ricchi di ferro, magnesio e di vitamine A, B, E, H e antiossidanti. Utili per allungare le ciglia, mantenendole sane e forti.

Abusare del piegaciglia

Uno strumento beauty utilissimo per dare forma e volume alle ciglia. Ma solo se lo si usa nel modo corretto e senza abusarne. Per prima cosa è importante non usarlo tutti i giorni ma solo quando strettamente necessario e, soprattutto, mai dopo aver già applicato il mascara. Ma non solo.

Per usare correttamente il piegaciglia e non interferire con la crescita delle stesse è importante:

pulire lo strumento in modo regolare, a ogni utilizzo (esattamente come per i pennelli);

cambiarlo o sostituirne i pezzi se usurati;

piegarlo verso l’alto per ottenere una curvatura migliore e più duratura;

usarlo con attenzione, stringendo delicatamente le ciglia per circa 15 secondi, per poi togliere la presa lentamente.

In questo modo eviterete di irritare i follicoli delle palpebre e di strappare in malo modo le vostre ciglia. Garantendogli di mantenere la loro naturale bellezza.

Allungare le ciglia VS calore

Infine, un altro errore molto comune che sicuramente quasi tutti fanno, è quello di non prestare attenzione al calore che può colpire direttamente o indirettamente le ciglia. E per calore si intende sia quello dell’acqua che si utilizza mentre si fa la doccia (che spesso lasciamo cadere sul viso in uno stato di semi addormentamento da relax), sia quello del phone quando ci si asciuga i capelli.

In particolare, quest’ultimo secca le ciglia, le indebolisce e, a volte, ne procura la caduta. Ecco perché è importante prestare la massima attenzione a ciò che entra in contatto con questa delicata parte del corpo. In questo caso, per esempio, evitando di indirizzare distrattamente il getto di aria sul vostro viso. Assicurando sempre la giusta cura e tutte le attenzioni opportune per poter garantire alle ciglia la massima salute possibile.

Così facendo, prestando attenzione a questi piccoli errori che quasi certamente si commettono ogni giorno, è possibile allungare le proprie ciglia naturalmente. Come diretta conseguenza della loro ritrovata buona salute e della cura che gli avete dedicato. Ottenendo uno sguardo che sarà difficile dimenticare.