O gni segno zodiacale ha la sua beauty routine, ma anche tutta una serie di errori di bellezza che andrebbero assolutamente evitati. Ecco quali sono i passi falsi che le nate/i sotto il segno del Cancro non dovrebbero mai commettere. Per preservare la loro naturale bellezza e il fascino irresistibile di cui sono dotate/i.

Se è vero che a ogni segno zodiacale corrisponde una beauty routine perfetta per preservare e valorizzare la propria naturale bellezza, è vero anche che, allo stesso modo, ci sono delle azioni o dimenticanze che proprio si dovrebbero evitare. Ma quali sono gli errori di bellezza che le nate sotto il segno del cancro non devono assolutamente commettere, mantenendo il proprio aspetto sempre al top e il corpo in totale salute?

Ovviamente sono diversi, dalla cura della pelle a quelle dei capelli fino anche ai prodotti più appropriati tra cui scegliere per il make up. In grado di valorizzare la freschezza e la luminosità naturale del vostro viso, e preservando il fascino e la raffinatezza che tanto vi contraddistingue. Ecco, allora, quali sono gli errori di bellezza a cui le nate Cancro devono prestare attenzione (e a cui dovrebbero stare alla larga).

Non prestare attenzione alla detersione

Due delle caratteristiche principali delle nate sotto le stelle del Cancro sono la sensibilità e la delicatezza, nella vita ma anche nel corpo. In particolare nella pelle. Proprio per questo, uno degli errori di bellezza peggiori che questo segno possa fare, è quello di non prestare la giusta attenzione alla cura della cute. Partendo dalla detersione.

Per farla è importante evitare prodotti generici o troppo aggressivi (non ne avete bisogno), poiché andrebbero a irritare e arrossare la vostra pelle, già predisposta a questo genere di “problemi”. Meglio optare per prodotti naturali, delicati, e privi di profumazioni. Meglio se in gel o in spuma. Il tutto per agire più dolcemente a contatto con il vostro viso, mantenendolo libero dalle impurità per tutto il giorno.

Una skincare mirata, consolidata, da eseguire mattina e sera e che, ovviamente, tenga conto della tipologia di pelle di ognuno.

Errori di bellezza? Attenzione alla tipologia di pelle

Grassa, secca, mista. A seconda della tipologia, la cute necessita di cure diverse. Per questo, per evitare di detergere la pelle in modo errato, prima di scegliere quali prodotti utilizzare è bene valutare com’è la vostra epidermide, di cosa ha bisogno e solo a questo punto scegliere i detergenti più in linea con le vostre esigenze. Magari facendovi anche aiutare da un esperto. Ed evitando di commettere errori di bellezza fin dal primo step.

E le maschere?

In più, un altro passaggio importantissimo (da non dimenticarsi) per la pulizia del viso è effettuare, a cadenza settimanale, una maschera nutriente e purificante. Per disintossicare e detergere in profondità la cute ma senza aggredirla. Garantendole il massimo della cura, dolcemente ma in modo super efficace.

Ignorare l’esfoliazione

E quando si parla di beauty routine e di skincare delle nate Cancro, non si può assolutamente saltare un passaggio base nella cura della pelle (e un errore di bellezza gravissimo se non lo si fa), l‘esfoliazione.

Eliminare le cellule morte da viso e corpo, permette alla cute di respirare, di assorbire meglio i vari prodotti nutrienti che andrete ad applicarle e di mantenerla sempre liscia, vellutata e luminosa. Proprio come piace a voi. Ovviamente optando sempre per degli scrub naturali e delicati, a base di miele o olio di mandorle. E che agendo sulla cute senza aggredirla, evitano di provocare irritazioni e arrossamenti dolorosi e poco estetici.

Idratazione poco efficace, uno degli errori di bellezza assolutamente da evitare

Come visto, la pelle delle nate Cancro rispecchia perfettamente l’indole delicata e sensibile che rende così dolce e amabile il vostro carattere. Per questo, con una cute così, l’idratazione svolge un ruolo estremamente importante all’interno della vostra beauty routine. E non dedicarle il tempo e le cure necessarie è uno di quegli errori di bellezza che davvero può compromettere la salute e l’aspetto della vostra pelle.

Ecco perché, per evitare spiacevoli inconvenienti e preservare la freschezza e la luminosità di volto e corpo, è importante scegliere delle creme o lozioni naturali, nutrienti e protettive (magari a base di burro di karité o cocco). O anche oli delicati ma super efficaci come quello di mandorle dolci o di argan.

Dimenticarsi la protezione UV (e non solo in estate)

Errore di bellezza ma anche, e soprattutto, per la salute (e questo a prescindere dal segno zodiacale). Per voi nate Cancro, però, dimenticare la protezione solare non è solo un errore, è proprio una catastrofe. Come detto, la vostra pelle è molto delicata e già normalmente necessita di protezione e di una skincare mirata. Figuriamoci se si parla di esposizione al sole.

Dimenticarsi della protezione solare (o credere che non vi serva) è il modo migliore per danneggiare la vostra cute, irritandola e arrossandola. Causandovi sfoghi, eritemi e anche la comparsa di macchie scure che sarà difficile eliminare. Oltre al fatto che, una volta scottate, non potrete più rilassarvi al sole per un bel po'. Per questo è bene non dimenticare mai di portare con voi (o di applicare prima di uscire) un bello strato di crema protettiva, meglio se con un valore alto. Per una protezione totale e una pelle inattaccabile.

Optare per make up troppo pesanti

L’eleganza e la raffinatezza sono due caratteristiche innate delle nate Cancro. Due aspetti che vale davvero la pena di valorizzare nel modo giusto, evitando errori di bellezza che possono compromettere il vostro fascino naturale. Per farlo, quindi, è bene seguire qualche dritta di make up, ricordandosi sempre che la parola d’ordine da seguire è una, “leggerezza”:

mai optare per texture pesanti, meglio i prodotti in polvere, da applicare con parsimonia e con una passata leggera;

e con una passata leggera; no a nuance troppo scure che andrebbero a coprire i lineamenti e il colorito naturale del vostro volto. Meglio preferire dei toni nude o rosati , per un look fresco e luminoso;

, per un look fresco e luminoso; scegliere ombretti dai toni lunari , chiari o perlati, sul bianco, il grigio o il rosa, perfetti per illuminare il viso e dare carisma allo sguardo ma senza appesantirlo;

, chiari o perlati, sul bianco, il grigio o il rosa, perfetti per illuminare il viso e dare carisma allo sguardo ma senza appesantirlo; sì alla matita bianca , che dona profondità allo sguardo e un tocco di unicità;

, che dona profondità allo sguardo e un tocco di unicità; per le labbra sono perfetti i toni nude o rosa, sia opachi che a effetto gloss. Ma ci si può anche sbizzarrire con un tono ciliegia.

Raffinato, seducente e dolcissimo, proprio come voi.

Scegliere tagli di capelli azzardati

Ovviamente ognuno è libero di tagliarsi i capelli come vuole. In linea generale però, chi è nato sotto il segno del Cancro anche nelle acconciature tende ad amare la semplicità, i tagli classici e un po' retrò, la morbidezza e la leggerezza della chioma.

Per questo, azzardare con dei tagli troppo radicali, cambiando totalmente look o colore da un giorno all’altro, potrebbe non essere la scelta migliore per voi. Portandovi a commettere un errore di bellezza a cui poi dovrete dare il tempo di scomparire (aspettando che i capelli ricrescano o di poter rifare la tinta).

Insomma, forse nel vostro caso è meglio andare per gradi, provando poco per volta a cambiare look. Oppure mantenendo il vostro “solito” stile che, oltre a starvi benissimo, vi dono la giusta sicurezza e consapevolezza. Un mix di sicuro fascino!

Non prendersi cura della chioma

E quando si parla di capelli, un altro errore di bellezza da non commettere mai è quello di non scegliere i prodotti giusti a seconda della tipologia della vostra chioma. Se c’è una cosa che davvero amate voi del Cancro è che i vostri capelli siano sempre morbidi e setosi. Da guardare e da toccare.

E questo non potrà mai avvenire se non si presta attenzione alla beauty routine. Una serie di passaggi fondamentali per la cura della chioma, che partono dalla scelta dei prodotti corretti in base alla tipologia di capelli (grassi, secchi, ricci, lisci, colorati, ecc.) proseguendo con:

la detersione, con shampoo delicati e naturali;

delicati e naturali; il balsamo, per proteggere la chioma e donarle morbidezza e setosità;

per proteggere la chioma e donarle morbidezza e setosità; le maschere , per nutrire il capello dalla radice alla punta, schermandolo dagli agenti esterni;

, per nutrire il capello dalla radice alla punta, schermandolo dagli agenti esterni; gli oli protettivi per aiutare e proteggere il fusto del capello e da utilizzare anche per la spiaggia o la piscina.

Esagerare con il profumo

Semplicità, semplicità e…semplicità. Ok, lo avete capito, il modo migliore per le nate Cancro per esaltare la propria bellezza è quello di restare più naturali possibili (una vera fortuna!). E questo vale anche nella scelta dei profumi che non deve mai essere coprente o troppo forte (e questo implica anche che non dovete passarci in mezzo a modi doccia di vapore). Ma risultare solo come una leggera e raffinata nota per impreziosire il vostro già fantastico look.

Per chi, quindi, non può fare a meno del profumo (e solitamente voi del Cancro non ci rinuncereste mai) ma non vuole nemmeno cadere in errori di bellezza banali e facilmente evitabili, è bene optare per fragranze dai toni freschi e leggeri, che ricordano i fiori (mughetto, fiori di loto e giunco). Per un look all’insegna del romanticismo e super seducente.

Non curare l’alimentazione

Quando si parla di errori di bellezza non si intende unicamente il prendersi o meno cura di ciò che appare all’esterno. La salute di pelle, capelli, occhi e del corpo in generale, infatti, parte da dentro. Da ciò che si consuma attraverso l’alimentazione.

Ecco perché, se si pensa che usare un buon detergente possa compensare il non seguire una dieta sana ed equilibrata, è uno dei più grandi errori di bellezza (e salute) che si possano commettere. Le nate Cancro, poi, che sono donne dolcissime, amano anche mangiare alimenti altrettanto dolci. Un vizio che deve necessariamente essere tenuto a bada.

Tra uno sfizio e l’altro, quindi, è bene optare per:

piatti non troppo elaborati;

cibi biologici;

alimenti che contengano fluoruro di calcio (come il tuorlo delle uova o i latticini) che aiuta a preservare le ossa e anche il vostro bellissimo sorriso;

pesce;

cereali integrali (pasta, riso, farro, ecc.);

tanta frutta e verdura (anche sotto forma di centrifugati o smoothie).

Errori di bellezza: non bere a sufficienza

Infine, ultimo ma principale errore di bellezza per le nate Cancro, riguarda l’elemento di cui questo segno fa parte, l’acqua. Come visto, infatti, per voi l’idratazione è di massima importanza. Ma cosa può mai fare una crema se voi per prima non idratate il vostro corpo direttamente dall’interno? Poco o nulla.

Per preservare la bellezza e la salute della vostra pelle, mantenendola sempre elastica, luminosa, sana e libera da arrossamenti, irritazioni e secchezza eccessiva, la cosa più importante (e l’aiuto migliore) che possiate fare è quella di tenere sempre con voi dell’acqua.

Una bella borraccia o anche due, da sorseggiare durante l’arco della giornata. Per idratare costantemente il corpo (almeno due litri al giorno). Prendendovi cura della vostra salute e della vostra naturale bellezza. In modo semplice ma di sicura efficacia.

Dopo tutto avete avuto la fortuna di nascere sotto delle stelle davvero stupende, cariche di fascino, eleganza e raffinatezza. E di una bellezza delicata che non conosce tempo. L’unica cosa che dovete fare voi è non compromettere questi doni con errori di bellezza banali e facilmente evitabili. Garantendovi un look strepitoso e con il minimo sforzo.