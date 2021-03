I nfluencer fa rima con Instagram e, anche in Italia, il tema cura della pelle è un vero e proprio trend. Ma chi sono gli skincare guru da seguire per sapere tutto sul tema?

Instagram non è solo un social, ma è diventato un vero e proprio canale di informazione. E così, tra un Reel, una diretta e una IGtv sono tantissimi gli esperti di skincare da seguire su Instagram se vuoi sapere come curare e coccolare la tua pelle.

Dopo gli skinfluencer di TikTok questa volta è arrivato il momento di scoprire chi, tra i beauty guru del momento, merita la carica di esperto di skincare da seguire assolutamente su Instagram.

Skincare guru, chi sono?

#Skincare #skincaretime #skincarelover: se sei una skincare addicted devi assolutamente esplorare questi hashtag che, ormai da tempo, spopolano su Instagram. Tra professionisti, blog beauty (bio e non), abbiamo selezionato i migliori profili da non perdere per rimanere sempre informato sulla cura della pelle e i perfetti step per una skincare senza errori.

Lolla @misstrawberryfields: da youtube alla sua linea di skincare

Tra le influencer di skincare in Italia impossibile non menzionare @misstrawberryfields. La sua bio di Instagram, dove conta 108 mila follower, è un chiaro messaggio ‘CEO of SPF, credo nella doppia detersione e nel pane carasau’. All’anagrafe è Maria Vittoria Spano, ma le beauty lover la conoscono come Lolla: youtuber sarda attiva nel mondo della bellezza e della skincare fin dal 2009. La sua passione per la cura della pelle l’ha portata a fondare Hey Cutie!: skincare brand made in Italy, vegano e sempre più amato dalla generazione Z.

𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂 @beautyblog_tokyo, per un viaggio beauty dall’Oriente

È tra le skincare guru più famose del Giappone, tanto da rientrare nella top ten del 2020. Julia, ha poco più di 10 mila follower su Instagram, ma il suo feed è il posto perfetto dove ritrovare calma e pace e scoprire di tutto e di più sui prodotti in arrivo dall’oriente: patria della skincare. Da non perdere l'hashtag #texturetuesday per uno zoom sui prodotti di skincare.

Maria Pia Priore @dott.ssa_mariapiapriore: farmacista e cosmetologa

Ha solo 30 anni, ma la Dottoressa Maria Pia Priore è una vera e propria skincare guru. Laureata in farmacia e con un master in cosmetologia, ogni giorno racconta ai suoi 200 mila follower come prendersi cura della pelle. Il suo brand Skin First registra sempre il sold out: da provare per chi vuole sapere tutto sulla skincare.

Adri @sortofobsessed, il feed perfetto

Se per te il momento della skincare vuol dire relax, questo è il feed giusto da scrollare. Oltre 54 mila follower che, ogni giorno, si scambiano consigli a tema skincare sotto le foto di Adri. Il profilo, delicato e tutto sui toni del rosa, si arricchisce da caption attente e piene di dettagli: impossibile perdere i suoi consigli e quelli dei seguaci che amano raccontarsi e scambiare idee e consigli.

Evie @sknperfct, perché la pelle non è sempre perfetta

La skin positivity è uno dei trend più in voga, a tema skincare. Dopo anni fatti di fondotinta coprenti per nascondere qualsiasi difetto, oggi la pelle è fatta anche di imperfezioni, giornate senza trucco, discromie e via dicendo. Tra le sostenitrici c’è Evie che racconta con estremo dettaglio prodotti, reazioni della pelle e first impression. Da seguire per saperne ogni giorno di più sul mondo della skincare.

Snega @skincareuphoria: l’importanza del before and after

I prodotti funzionano davvero? Se è questa la domanda che ti poni tutti i giorni, o quasi, Snega e il suo account @skincareuphoria. Nonostante sia una grande sostenitrici del retouch delle foto, mostra il ‘before & after’ dopo l’uso di un prodotto o un ciclo di nuova skincare. Della serie: provare per credere.