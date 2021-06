U na volta che avrai scoperto tutto, ma proprio tutto, sulle Face Mist non potrai fare a meno di questi spray dedicati alla skincare (specialmente sotto la mascherina)

La ricerca di una beauty routine perfetta passa anche dalla scoperta di nuovi prodotti, proprio come le Face Mist. Spray dedicati al viso che arrivano direttamente dalla skincare coreana, ormai modello da replicare e duplicare per una pelle senza errori.

Idratanti ed emollienti, questi spray per il viso che differiscono dal tonico per funzione a applicazione, sono un vero alleato di bellezza sia per la bella stagione sia per chi deve indossare la mascherina per molte ore o soffre di maskne.

Qui di seguito potrai scoprire cosa sono le face mist e come usarle nel modo giusto per avere una pelle al top e goderti al massimo questo prodotto davvero must have.

Face mist: cosa sono?

Un solo prodotto con tante, anzi tantissime, funzioni. Le Face Mist hanno raccolto davvero tanti consensi e, dopo essere state un cavallo di battaglia della skincare coreana, sono oggi approdate nella beauty routine di ognuna.

Ma cosa sono questi spray ricchi di attivi e idratanti,? Ideali per aggiungere idratazione alla pelle durante tutta la giornata ma, allo stesso tempo, lavorano in silenzio per aggiungere elementi fondamentali per una pelle davvero sana e in salute.

Disponibili in diverse tipologie e con diverse funzioni (opacizzanti, lenitive, astringenti, rinfrescanti, idratanti) questi trattamenti in formato spray permettono di dare sollievo alla pelle aggiungendo un tocco in più alla cute, combattendo anche i segni del tempo e lo stress ossidativo.

E se indossi la mascherina per tante ore al giorno o se la maskne è diventata uno dei tuoi peggiori incubi, questo prodotto fa proprio al caso tuo. Infatti, basterà spruzzarne un po’ per riportare idratazione o, eventualmente, purificare la zona andando a lenirla.

Come usare le face mist

Usare le Face Mist è più facile a farsi che a dirsi, nel vero senso della parola. Queste acque idratanti, infatti, sono tutte in formato spray per poterti permettere di applicarle in ogni momento della giornata.

Un vero alleato di bellezza da tenere sempre in borsa che ti tornerà utile ogni volta che la tua pelle te lo richiederà. Che sia con o senza make-up, questi spray possono essere applicati più e più volte al giorno: al mare sotto il sole, in ufficio dove l’aria è sempre secca e via dicendo.

Perfette, poi, da applicare anche dopo il make-up completo perché, oltre a ridare un po’ di idratazione venuta a meno usando i vari prodotti, eliminerà l’effetto polveroso dando l’impressione di un incarnato più luminoso e naturale.

Se invece vuoi integrarla nella tua skincare quotidiana, spruzzala dopo la detersione e aspetta 20/30 secondi per poi continuare la routine di bellezza che hai scoperto essere adatta alla tua pelle.

Le migliori face mist da provare

Naturali, mattificanti, nutrienti, idratanti: le Face Mist da acquistare sono veramente tantissime e, almeno una deve far parte del tuo beauty da borsetta. In versione mini, ideale anche per i viaggi, o maxi da avere sempre sul ripiano in bagno: qui troverai le migliori Face Mist del momento che ti svolteranno la vita (e la skincare).

1 di 13 - Laneige, cream skin mist - Una lozione tonificante e una crema in un unico prodotto. La sua texture liquida, fresca e innovativa, dal forte potere idratante, unisce i benefici di due passaggi in uno solo.

2 di 13 - Eterea Cosmesi Naturale, Lux watermelon Hydra-Mist - formula multivitaminica ed energizzante costituita da una pregiata miscela di attivi antiossidanti, idratanti e protettivi quali anguria, acerola, camu camu, maqui, ginseng, moringa 3 di 13 - L’Occitane, Brume freschezza Fiori di ciliegio Infusion Fruitée - Arricchita con zucchero e glicerina di origine naturale che favoriscono una buona idratazione, rende la pelle elastica e la profuma con una fragranza fresca 4 di 13 - Florence by Mills, Zero Chill Face Mist –a base di giglio e gelsomino che idrata e lenisce la pelle spenta e stanca. 5 di 13 - Pixi, Hydrating Milky Mist - A base di Acido Ialuronico, Estratto di Avena e Complesso di Vitamina B, dona un boost di idratazione, riduce l’infiammazione e rafforza la pelle. 6 di 13 - Dr.Jart+, Cicapair™ Tiger Grass Calming Mist - A base di Centella Asiatica, lenisce istantaneamente le pelli sensibili calmando arrossamenti, infiammazione e sensibilizzazione. 7 di 13 - Adesso Beauty, Active Mist - booster all in one di idratazione, detox e freschezza per viso e capelli, composto al 98,5% di ingredienti di origine naturale. 8 di 13 - Caudalìe, Acqua di bellezza - Spray multifunzione che oltre a fissare il trucco, tonifica ed esalta la luminosità naturale della pelle. 9 di 13 - KEYS Soulcare, Reviving Aura Mist Spray Viso - Spray viso rivitalizzante al profumo di rosa che idrata, tonifica e risveglia. Al contempo, apre il terzo occhio per regalare una percezione di sé stessi più chiara. 10 di 13 - Freshly Cosmetics, Superoxide Dismutase Face Mist - Pensata appositamente per le pelli grasse e acneiche, oltre ad idratare, ridurre la secrezione sebacea e le rughe di espressione oltre a uniformare il tono. 11 di 13 - FACE D, Pure Energy Mist Caffeina - Risveglia e rivitalizza la pelle stanca e spenta che necessita di ritrovare vitalità 12 di 13 - Cosmetics 27, Mist 27 - Lenisce e consente di mantenere quotidianamente l'integrità della barriera di protezione cutanea grazie, anche, all'acqua marina che ricarica la pelle di sali minerali e ricostruire il film idrolipidico. 13 di 13 - CHANEL, Hydra Beauty - una consistenza ultra-sottile che idrata, protegge e dona nuova energia alla pelle, in ogni momento della giornata.